Верховный суд Татарстана разрешил «стрелку» Галявиеву читать по три тома дела в день

Сегодня Верховный суд Татарстана согласился с решением Приволжского райсуда Казани от 5 августа, которым следователям СКР было отказано в ограничении срока ознакомления Ильназа Галявиева с материалами его дела. Апелляционная инстанция не нашла подтверждения доводам ходатайства по делу о расстреле гимназии №175, сообщает журналист «Реального времени».

Сам Галявиев сегодня участия в заседании не принимал, в суде сообщили о его письменном отказе.



Напомним, следователи просили установить для обвиняемого в массовом убийстве и незаконном обороте оружия и взрывчатых средств недельный срок для завершения уголовных чтений. Также предлагали ограничить и адвоката «стрелка».

В Верховном суде РТ прозвучало — на 5 августа Галявиев изучил 164 из 310 томов дела, а его защитник — 186.

Райсуд не нашел оснований считать, что Галявиев и адвокат затягивают процедуру ознакомления, и отказал следствию. Данное решение оспорила прокуратура.

В апелляционном представлении помощник прокурора Приволжского района указывал на «злоупотребление обвиняемым и его защитником своим правом на ознакомление — несмотря на предоставленную возможность, они не используют для изучения материалов и вещественных доказательств полный рабочий день». По мнению следствия и стороны обвинения, при сохранении выбранного темпа «обвиняемому и его защитнику понадобиться более 160 дней для окончания ознакомления, и это приведет к нарушению разумных сроков судопроизводства».

Адвокат обвиняемого Руслан Нуриахметов был против ограничений. Фото Ирины Плотниковой

Прокурор Андрей Андронов представление коллеги в апелляционной инстанции поддержал: «Очевидно, что обвиняемый и защитник злоупотребляют своим правом».

Адвокат обвиняемого Руслан Нуриахметов был против ограничений. «Уголовное дело достаточно объемное. В настоящее время мы знакомимся с ним каждый день — в среднем по три тома в день». По словам защитника, Галявиев в условиях СИЗО уже ограничен — самостоятельно изучать дело он не может, а следователь не может проводить в изоляторе весь день.

— Ни одного дня не было, чтобы Галявиев отказался от ознакомления или умышленно затягивал, — завершил свое выступление Нуриахметов.

В итоге доводы прокуратуры Верховный суд сегодня отклонил.