«Оснований для отказа не было»: суд допросил майора, который оформлял лицензию на оружие Галявиеву

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня на допрос в Верховный суд Татарстана пришел майор полиции Ринат Гизатуллин. Он работает и старшим инспектором отдела лицензионно-разрешительной работы по Казани Управления Росгвардии, и в марте 2021-го лично занимался заявлением Ильназа Галявиева, который обратился через портал «Госуслуги» за разрешением на оружие, передает журналист «Реального времени».



«Он не имел ни судимости, ни административных правонарушений. Оснований для отказа в выдачи лицензии у нас не было», — сообщил суду свидетель, комментируя результат проверки поданных заявителем скан-копий документов в электронном виде. Оригиналы он представил уже в день получения лицензии 15 апреля 2021 года, сообщил он в ответ на вопрос гособвинителя Аиды Шайдуллиной.

По просьбе судьи майор перечислил весь пакет этих документов, включая акты о прохождении обучения стрельбе и навыкам безопасного обращения с оружием и заключения об отсутствии медицинских противопоказаний.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Кроме проверки документов по всем базам, сотрудники полиции проводили выездную — дома у будущего обвиняемого. И составили акт, что условия для хранения оружия в его жилище соответствуют всем требованиям.

16 апреля Галявиев купил ружье в магазине ООО «Медведь» в Йошкар-Оле, о чем тут же виртуально уведомил лицензионно-разрешительную службу. Его вновь «пробили» по всем базам и 21 апреля выдали разрешение на ношение и хранение оружия сроком на 5 лет.

Другие свидетели сегодня на процесс не пришли. В данный момент гособвинитель Яна Подольская оглашает показания педагогов гимназии №175.

Напомним, Ильназа Галявиева обвиняют по пяти статьям УК РФ, связанным с нападением на казанскую гимназию 11 мая 2021 года, включая убийство девяти человек, покушение на жизнь еще 643 детей и 12 взрослых, изготовление взрывчатки. В ходе предварительного следствия и на старте процесса в Верховном суде республики он полностью признал вину.

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Ирина Плотникова