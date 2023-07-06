СК смягчил обвинение фигурантам дела гимназии №175 Казани — теперь наказание им не грозит

Срок давности по нему истек

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», в ближайшее время директор гимназии №175 Амина Валеева начнет повторное ознакомление с материалами своего дела. В конце июня ей предъявили новое обвинение в преступной халатности, но теперь без тяжких последствий — гибели учеников и педагогов. Причем срок давности по новому обвинению уже истек. Детали — в материале «Реального времени».

По делу истек срок давности



Новое постановление о предъявлении обвинения датировано 20 июня, его подписал руководитель следственной группы по делу о трагедии в казанской гимназии, генерал-майор юстиции Александр Лавров. Если раньше Валеевой инкриминировали преступление по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия), то теперь ей вменяют часть 1 той же статьи. Нюанс в том, что срок давности по новому обвинению составляет лишь 2 года и он истек 11 мая 2023-го — во вторую годовщину массового убийства в учебном заведении, за которое получил пожизненный срок бывший выпускник гимназии Ильназ Галявиев.

По данным источников «Реального времени», СК смягчил обвинение и двум другим фигурантам дела — экс-главе ООО «Ваша безопасность» Сергею Иванову и инженеру Марату Зиганшину из компании «Союз пожарного мониторинга» — с части 3 на часть 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей).

Основанием для переквалификации стала позиция прокуратуры, которая указывала на отсутствие прямой причинно-следственной связи между действиями (бездействием) Валеевой, Иванова, Зиганшина и гибелью семи учеников и двух педагогов в результате нападения «казанского стрелка».

В новой редакции следователи трактуют действия двух директоров и инженера чуть иначе, полагая, что в результате отсутствия охраны, проблем с магнитным замком на входе в гимназию и со звуком динамика оповещения в классе на третьем этаже «была создана реальная опасность для детей и персонала в случае возникновения реальных угроз и чрезвычайных ситуаций».

Напомним, прежнее обвинение в декабре 2022-го отказался утверждать и направлять дело в суд зампрокурора Татарстана Александр Чеховской. Представители СК обжаловали это решение, но его поддержал сначала прокурор республики Илдус Нафиков, а затем и руководство Генпрокуратуры РФ. В результате в начале апреля следователи возобновили работу по выделенному делу.

По данным источников «Реального времени», СК смягчил обвинение и экс-главе ООО «Ваша безопасность» Сергею Иванову. Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Адвокаты обвиняемых от комментариев по делу пока воздерживаются.

Валееву, Иванова и Зиганшина ждет реабилитация?

Истечение сроков давности означает, что преследование каждого из троих фигурантов может быть прекращено уже сейчас — в случае согласия на прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам. Однако ни директор гимназии №175, ни двое других фигурантов вину не признавали и не признают в надежде на оправдание. В таких случаях силовики направляют дело в суд, который в случае установления вины подсудимого выносит приговор, но освобождает осужденного от наказания за истечением срока давности.

То есть уже сейчас ясно: окажутся Валеева, Иванов и Зиганшин на скамье подсудимых или нет — наказание им не грозит.

Однако 24 июня 2023 года вступили в силу законодательные поправки в Уголовно-процессуальный Кодекс РФ, на которых настоял Конституционный суд. Новая норма ограничила силовиков предельными сроками расследования в случаях истечения срока давности по расследуемым преступлениям. Теперь даже в случае согласия обвиняемого с продолжением следствия за пределами срока расследование должно быть закончено не позднее 1 года по тяжким и особо тяжким преступлениям, не позднее 3 месяцев — по преступлениям средней тяжести и не позднее 2 месяцев для преступлений небольшой тяжести.

Именно к последней категории относятся деяния, в которых теперь обвиняют трех фигурантов дела гимназии №175 Казани. Причем в их случае двухмесячный предельный срок истечет уже 12 июля 2023 года. Направить дело в суд за неделю — нереально. В данный момент с материалами знакомятся потерпевшие, затем настанет через обвиняемых, а далее дело с обвинительным заключением должно поступить в прокуратуру, которой тоже нужно время для изучения и оценки. На все это может уйти до полугода.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Между тем новый закон гласит: если после истечения сроков «уголовное дело не передано в суд или не прекращено по иному основанию в порядке, установленном УПК, уголовное преследование подлежит прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 27 УПК — в связи с непричастностью подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления». Кроме того, теперь «просроченного» фигуранта нельзя задерживать и избирать ему меру пресечения. Исключение сделано для обвиняемых в таких деяниях, за которые грозит пожизненное заключение.

По данным источников «Реального времени», у защиты и следствия по делу казанской гимназии пока нет ясности, как именно применять новую норму. Но вопрос этот должен решиться в ближайшие недели.