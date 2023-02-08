Адвокат директора расстрелянной гимназии №175: «Она сильная женщина — сможет восстать из пепла»

Почему защитники Амины Валеевой и Марата Зиганшина настаивают на их невиновности

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Следком направил прокурору Татарстана Илдусу Нафикову жалобу на решение его зама, отказавшегося утверждать обвинение трем фигурантам дела о событиях в казанской гимназии №175. Источники «Реального времени» приоткрыли мотивировку отказа и отметили — решение по жалобе может быть вынесено в ближайшие дни. Тем временем родственники и адвокаты двух фигурантов обратились в «Реальное время», желая донести до общественности позицию о несостоятельности обвинений в адрес директора гимназии Амины Валеевой и инженера Марата Зиганшина.

Дело на паузе



«Никаких следственных действий не проводится уже второй месяц», — так источники «Реального времени» комментируют ситуацию с «забуксовавшим» делом трех обвиняемых в причастности к трагедии в казанской гимназии. В середине декабря сотрудники СК отправили обвинительное заключение для утверждения в прокуратуру Татарстана, а под Новый год узнали — зампрокурора республики Александр Чеховской отказался ставить на обвинении свою подпись и тем самым не дал отправить дело в суд.

Комментировать основания для такого отказа в прокуратуре Татарстана наотрез отказались. Между тем, один из осведомленных источников нашего издания, озвучил некоторые из них. Первое — ряд указанных в нынешней редакции обвинения потерпевших получали этот статус только по делу Ильназа Галявиева, еще до начала преследования представителей двух обслуживающих компаний и директора гимназии. Второе — зампрокурора РТ считает, что поскольку Амина Валеева, Сергей Иванов и Марат Зиганшин не являются соучастниками вменяемых им преступлений и привлекаются к ответственности за действия, совершенные в разное время, то основания для соединения обвинения всем троим в одном деле нет.

Комментировать основания для отказа в прокуратуре Татарстана наотрез отказались. Фото: Максим Платонов

Третий, самый существенный момент: зампрокурора республики после изучения материалов не усмотрел прямой причинно-следственной связи между действиями вышеназванной тройки и наступившими последствиями от преступлений бывшего выпускника гимназии Галявиева, а потому сделал вывод — в действиях обвиняемых нет состава преступлений по инкриминируемым составам УК РФ — ч.3 ст. 238 и ч.3 ст. 293. Чеховской считает, что предъявленные Иванову, Зиганшину и Валеевой обвинения (в нынешней редакции) «основаны на неподтвержденных доказательствами домыслах и предположениях, что надлежащее исполнение своих обязанностей двумя обвиняемыми исключило бы проникновение Галявиева в гимназию, а столь же качественная работа третьего (Зиганшина) сократила бы число жертв и пострадавших».

Подобный разворот в деле Иванова-Зиганшина-Валеевой произошел после того, как Генпрокуратура РФ, осуществляющая надзор за ходом этого следствия в центральном аппарате СКР, вдруг поручила заняться изучением материалов и решением вопроса об утверждении обвинения региональному подразделению. Собеседники «Реального времени» в адвокатуре и правоохранительных органах не смогли припомнить другого дела, где Генеральная прокуратура наделяла республиканскую такими же полномочиями.

Отказное постановление в силу еще не вступило — следователи обжаловали позицию Чеховского, обратившись к его шефу Илдусу Нафикову. Прокурор Татарстана свое слово пока не сказал. По некоторым данным, его решение может быть вынесено до конца этой недели. Между тем процедура обжалования предусматривает и третий уровень — на уровне Москвы и Генпрокуратуры РФ. И в этом случае «пауза» в резонансном деле может затянуться еще на пару месяцев.

Теперь Иванову разрешено возвращаться домой и покидать жилище в любое время суток. Фото realnoevremya.ru

Впрочем, изучавшие дело сотрудники прокуратуры РТ не пропустили важный момент — истекающий срок запрета определенных действий с рядом ограничений для экс-директора ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова, обвиняемого по делу гимназии №175. Вчера Вахитовский суд Казани рассмотрел ходатайство надзорного ведомства о продлении указанной меры пресечения еще на два месяца — до 11 апреля. Запрет был продлен, но на более мягких условиях — теперь Иванову разрешено возвращаться домой и покидать жилище в любое время суток.

Как выяснило «Реальное время», ходатайство по мере пресечения Иванову в суд поступило в суд за подписью прокурора Татарстана, и в нем Илдус Нафиков четко указал — решение его зама от 26 декабря 2022 года обжаловано руководителем следственной группы по делу, генерал-майором юстиции Александром Лавровым 27 января 2023 года, по согласованию с руководителем ГСУ СКР. И жалоба эта пока находится на рассмотрении.

Илдус Нафиков четко указал — решение его зама от 26 декабря 2022 года обжаловано руководителем следственной группы по делу по согласованию с руководителем ГСУ СКР. Фото realnoevremya.ru

«Система голосового оповещения — это инициатива Валеевой»

Казанский адвокат Галина Куликова защищает интересы директора гимназии №175 с 11 мая 2021 года. Приехала в гимназию через два часа после задержания Ильназа Галявиева и начала работы силовых структур. Первый допрос Амины Валеевой состоялся уже на следующий день — 12 мая 2021-го. В качестве свидетеля. И таких допросов было больше 20. В августе 2021-го силовики посчитали нужным перевести директора в статус подозреваемой, в апреле 2022-го ей предъявили окончательное обвинение в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

На протяжении всего предварительного следствия адвокат Куликова не давала ни интервью, ни комментариев по делу, связанная подпиской о неразглашении. Огласить позицию защиты она посчитала нужным в переходный для следствия период — направила в редакцию свое открытое обращение под заголовком «Валееву Амину Салимгараевну — оправдать!» и озвучила несколько его тезисов на видеокамеру.

Защита не согласна с обвинением в бездействии и якобы ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, которые, по версии СК, в силу неосторожности, привели к смерти девяти человек. В вину директору ставится отсутствие в гимназии охраны силами сотрудников ЧОПа. Куликова утверждает — доказательств бездействия нет, как нет причинно-следственной связи с массовым убийством.

«Объективная сторона преступления по статье 293 УК означает — она должна была проявить бездействие. А материалы дела содержат иное. Наоборот, ею был проведен ряд мероприятий (и ряд этот длинный), которые были направлены на обеспечение антитеррористического состояния этой школы... Если следовать букве постановления правительства РФ «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов», то все требования ею были выполнены», — считает Галина Куликова.



Перечень действительно длинный — от назначения ответственных и размещения планов эвакуации до трехметрового ограждения территории гимназии и подключения объекта к системе «112». А еще 57 видеокамер наблюдения: 46 — внутри здания и 11 по периметру. А ведь при сдаче объекта этих камер не было вообще.

— Валееву назначили директором еще на этапе строительства гимназии, и еще при вводе в эксплуатацию она сама настояла на установке дополнительно наружных и внутренних камер. Система голосового оповещения — так называемое школьное «радио» — это тоже инициатива Валеевой. Изначально была предусмотрена только пожарная сигнализация с заранее записанным сообщением о тревоге на случай возгорания, — рассказывает адвокат.

Чтобы у директора или иного сотрудника была возможность в режиме реального времени вещать на всю школу, потребовался монтаж дополнительного оборудования, продолжает Куликова: «По моей информации, такая система есть лишь в нескольких учебных заведениях Казани, про республику я уже и не говорю». Адвокат считает, что именно эта инициатива спасла жизнь детям и взрослым, ведь запуск стандартного сообщения о пожарной тревоге содержит призыв к немедленной эвакуации. И сработай в гимназии именно такой сигнал — дети хлынули бы из классов и оказались на прицеле у стрелка.

Система голосового оповещения — так называемое школьное «радио» — это тоже инициатива Валеевой, рассказывает адвокат. Фото realnoevremya.ru

Версия защиты: «Целевых денег на охрану на счету не было»

В разговоре с «Реальным временем» защитник директора гимназии подчеркнула ошибочность высказываний, якобы Амине Валеевой вменяют отсутствие мер к надлежащей работе динамика оповещения в классе, где погибли семь учеников, и претензии к магнитному замку на входной двери в учебное заведение. По словам Куликовой, в обвинении Валеевой такого нет: «Ей вменяется только то, что не был заключен договор с ЧОПом и не была обеспечена охрана силами частных охранников на момент совершения преступления».

В формулировке итогового обвинения указывается, что договора на охрану у гимназии не было с начала учебного года — то есть с сентября 2020-го. «Эти выводы следствия не соответствуют действительности, потому что договор был заключен с 1 января по 31 декабря 2020 года... А то, что работники ЧОПа не выходили на свои рабочие места, наверное, нельзя отнести к бездействию Валеевой», — комментирует позицию СК защитник. И напоминает, что ввиду пандемии заканчивали учебный год в мае—апреле 2020-го гимназисты в дистанционном режиме, и вплоть до 30 августа было неизвестно, возобновятся ли занятия в классах.

— Встает вопрос — заключать или не заключать данный договор далее. И тут очень важный момент. Ведь субъективная сторона данного преступления говорит, что должна быть вина, которая бы выразилась в легкомыслии или небрежности при выполнении должностных обязанностей. Но тут не все зависело от Валеевой, — считает Галина Куликова, указывая, что средства на оплату услуг ЧОП не закладывались при финансировании учреждения, а перечислялись с внебюджетного счета гимназии, который пополнялся за счет добровольных отчислений родителей.

Защита опровергает распространенное мнение, что «этим счетом управляла сама гимназия в лице Валеевой»: «Счет находился в распоряжении бухгалтерии управления образования, и вопрос перечисления в каком-либо направлении решался бухгалтерией на основании договоров, заключенных школой и предъявленных счетов». Куликова отмечает — внебюджетный счет пополнялся и за счет оказания гимназией платных услуг, но «каждое поступление было целевым и расход по нему должен был быть таким же», то есть средства от платных услуг должны были идти на оплату педагогам, а по статье на оплату услуг ЧОПа денег на начало 2021-го было недостаточно для заключения договора даже на месяц.

В формулировке итогового обвинения указывается, что договора на охрану у гимназии не было с начала учебного года — то есть с сентября 2020-го. Фото: Максим Платонов

Вывод защиты — вина в инкриминируемом преступлении не доказана, зато есть множество доказательств активных действий по обеспечению антитеррористической безопасности гимназии. Незаконным адвокат считает и вменение своей клиентке тяжких последствий — гибели людей. Она убеждена — связи между предполагаемым бездействием и убийством нет, и действующий договор на охрану гимназию бы не спас:

— Потому что заступали на охрану в основном мужчины и женщины предпенсионного возраста, не обеспеченные даже спецсредствами — например, травматическими или газовыми пистолетами, бронежилетами, резиновыми палками и т.д. Об этом охранники рассказывали на следствии. Как же они могли противостоять нападению вооруженного человека?..

Эти доводы Куликова уже указывала на финише расследования — в своем ходатайстве о прекращении преследования Амины Валеевой за отсутствием состава преступления. Подтверждением своей правоты она считает отказ прокуратуры утверждать обвинение по делу. И отмечает, что директор гимназии крайне тяжело пережила и день нападения, и тот день, когда ее объявили преступницей, возложив вину за смерть «второй семьи» — учеников и педагогов.

«Я очень надеюсь, что если будет справедливое решение тех должностных лиц, от которых это зависит, Амина Салимовна сможет восстать из пепла. Она сильная женщина», — отметила в финале разговора Галина Куликова и напомнила слова многих выживших, что сделала директор для их спасения 11 мая, отдав команду по громкой связи — закрыть двери и не пускать детей в коридор. «Это сделали все за исключением одного учителя», — заметила адвокат.

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Как выяснило «Реальное время», позиция защиты относительно распоряжения внебюджетным счетом расходится с выводами следствия. По данным источников редакции, после допросов свидетелей и изучения документов силовики пришли к выводу — целевой приход и расход должен четко соблюдаться при обращении с бюджетными деньгами, а с внебюджетными возможны варианты. Недопустимо было бы, если бы «спонсорские» средства на охрану администрация учреждения направила, скажем, на оплату курортной путевки — без согласования с родителями. А вот нанимать охранников за счет «сверхприбыли» от платных услуг не возбранялось.

«Дети и педагоги погибли не в результате пожара, а от действий Галявиева — огнестрельных ранений», — отмечает адвокат. Фото: Максим Платонов

Адвокат: «В действиях Зиганшина нет даже признаков состава преступления»

Вопросом о причинно-следственной связи между ежемесячным обслуживанием пожарной сигнализации и расстрелом задается и адвокат другого обвиняемого Эльвира Гумирова: «Дети и педагоги погибли не в результате пожара, а от действий Галявиева — огнестрельных ранений», — отмечает она.

Гумирова защищает инженера ООО «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина. Его, как и Сергея Иванова из «Вашей безопасности», обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Напомним, вину никто из трех фигурантов выделенного дела не признает.

Следствие исходит из предположений, что динамик в классе на третьем этаже был сломан, однако самим следствием этот факт не был установлен, как и период, когда это могло бы произойти, комментирует позицию СК адвокат. И подчеркивает, что именно эту, не доказанную неисправность вменяют ее клиенту.

— Защита полагает — в действиях Зиганшина нет даже признаков состава преступления. Обвинение предъявлено в угоду общественному мнению и вопреки нормам закона, необоснованно и впопыхах. На протяжении всего следствия мы говорили: он является наемным работником, муниципальный контракт не заключал и не может нести ответственность за содержание системы пожарной сигнализации в надлежащем состоянии, — рассуждает адвокат обвиняемого.

Гумирова защищает инженера ООО «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина. Фото: Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По данным Эльвиры Гумировой, ни устных, ни письменных заявок о неисправности динамика оповещения из класса на третьем этаже гимназии (куда 11 мая ворвался стрелок) ее подзащитному никто не передавал. Потому что система пожарной сигнализации была исправна.



«Остается загадкой, почему на скамью подсудимых хотят отправить двух руководителей и наемного работника частной организации? — продолжает адвокат, настаивая на том, что ее клиент не является субъектом преступления. — Я считаю, никакой вины в действиях Марата Зиганшина нет. И наиболее правильным, по мнению защиты, будет решение следственного органа, который возьмет на себя ответственность и прекратит преследование за отсутствием в действиях моего клиента состава преступления».

Зиганшину, в отличие от Иванова, установленный еще в 2021-м запрет определенных действий судами не продлевался. Поскольку в перечне ограничений изначально не было запретов, ограничивающих конституционные права.

Отменит ли прокурор Татарстана решение своего зама или согласится с позицией о необходимости провести дополнительное расследование — скоро узнаем. В Верховном суде РТ тем временем продолжают оглашать показания учеников и педагогов, которые выжили 11 мая 2021 года.