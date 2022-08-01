Дело о расстреле гимназии №175: обвиняемый Галявиев прочитал 148 томов своего дела

Уже через несколько месяцев уголовное дело о массовом убийстве в казанской гимназии №175 может быть направлено для утверждения обвинения в Генпрокуратуру. Об этом стало известно сегодня в Верховном суде Татарстана при рассмотрении ходатайства СК о продлении ареста обвиняемому Ильназу Галявиеву, передает с заседания журналист «Реального времени».



Начиная с апреля Галявиев прочитал 148 из 310 томов своего уголовного дела, проинформировал суд представитель следственной группы Алексей Парамонов. Сам обвиняемый на тот же вопрос суда заявил: «Я не считал».

В среднем задержанный изучает по три тома в день. С такой скоростью, по оценке Следкома, процедура ознакомления с материалами и вещественными доказательствами может завершиться уже в октябре — ноябре. Процедура утверждения обвинения в Генпрокуратуре РФ может занять еще месяц. Таким образом, есть вероятность, что уже к концу 2022 года материалы дела о масштабной трагедии в учебном заведении поступят в Верховный суд РТ для рассмотрения по существу.

Напомним, 11 мая бывший выпускник гимназии №175 принес в альма-матер взрывное устройство с поражающими элементами, охотничье ружье Hatsan Escort Guard и свыше 500 патронов. Вошел внутрь без проблем и открыл огонь на поражение. Всего, по данным следствия, в здании он произвел не менее 30 выстрелов картечью по детям и взрослым. А у входа в кабинет №7 на первом этаже привел в действие взрывное устройство. В результате нападения погибли семь учеников восьмого класса на третьем этаже и педагоги Венера Айзатова и Эльвира Игнатьева, больше двух десятков получили ранения и травмы, в том числе в результате прыжков из окна.

Следователи просят продлить арест признающему вину Галявиеву до 11 ноября. В заседании участвуют потерпевшие.