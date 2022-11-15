«Казанский стрелок» Галявиев отказался от двух адвокатов и требовал удаления СМИ

Фото: ealnoevremya.ru/ Максим Платонов

«Казанский стрелок» Ильназ Галявиев отказался от двух адвокатов и требует удаления СМИ, передает корреспондент «Реального времени».

— Я против, чтобы они осуществляли мою защиту, — заявил на заседании обвиняемый в расстреле казанской гимназии.

Подсудимый сообщил, что уже написал обращения в адвокатские палаты Калужской области, Вологды и Москвы с отказом от данных защитников с указанием, «чтобы они вернули средства заказчику».

Фото: Ирина Плотникова. Отец Ильназа Галявиева

Также Галявиев попросил удалить с процесса журналистов. Схожее ходатайство, но лишь о частичном закрытии в интересах потерпевших детей заседаний сегодня заявил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Он просит закрыть полностью судебное следствие по данному следствию, мотивируя этой защитой персональных данных учеников гимназии, фактом их обращения за медицинской, в том числе психиатрической помощью. Также указывает на то, что преступления обвиняемого вызвали широкий общественный резонанс и породили подражателей.

Председательствующий по делу судья отклонил ходатайство Галявиева, но частично удовлетворил требования прокурора республики — постановил закрывать процесс на время оглашения и исследования сведений, составляющих медицинскую тайну.

Прямо сейчас гособвинитель Илдус Нафиков оглашает обвинение Галявиеву.

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Ирина Плотникова