Родители и ученики казанской гимназии №175 собрались почтить память погибших

Фото: Эльвира Башлай, клинический психолог, научный сотрудник ГАОУ ДПО «Институт развития образования РТ», общественный помощник руководителя антитеррористической комиссии в Татарстане

В среду, 11 мая, в казанской гимназии №175, где ровно год назад произошла стрельба и погибли учащиеся и учителя, проходит памятное мероприятие.



В годовщину трагедии учащиеся, их родители и педагоги пришли почтить память погибших. Они посетят сад памяти, разбитый на территории гимназии.

Фото: Эльвира Башлай, клинический психолог, научный сотрудник ГАОУ ДПО «Институт развития образования РТ», общественный помощник руководителя антитеррористической комиссии в Татарстане

Как и год назад, у школы организовали мемориал: на столах поставили табличку с именами погибших детей и учителей. Люди несут туда цветы и вспоминают жертв этой трагедии.

Фото: Эльвира Башлай, клинический психолог, научный сотрудник ГАОУ ДПО «Институт развития образования РТ», общественный помощник руководителя антитеррористической комиссии в Татарстане

Сегодня, 11 мая, исполнился год со дня трагедии в казанской гимназии №175. «Реальное время» связалось с близкими выживших детей, они рассказали, как прожили этот год уцелевшие под пулями школьники, каким образом тот роковой день изменил их планы и судьбы и что помогает справиться с тяжелыми воспоминаниями и заново строить жизнь. Подробнее — в материале интернет-газеты.

Маргарита Головатенко