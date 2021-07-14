Глава компании по безопасности в гимназии №175: «Нужны такие же двери, как в камерах»

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», директор компании «Ваша безопасность» Сергей Иванов, проходящий по делу «казанского стрелка», который устроил кровавую бойню в гимназии №175, намерен обжаловать постановление о возбуждении своего дела. По версии защиты, в действиях Иванова нет состава преступления. В подробном комментарии, который в компании дали «Реальному времени», утверждается, что система контроля доступа в школе была исправна, компания проводила ежемесячное ТО оборудования и нареканий к его работе не было. Пластиковые двери учебных заведений бессильны перед вооруженным преступником и лучшая защита от несанкционированного проникновения — это охранник и лучше не один.

Неслучайный игрок на рынке

Гендиректор ООО «Ваша безопасность» Сергей Иванов находится под домашним арестом до 4 сентября. Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 10 лет. Свою вину Иванов не признает. Но меру пресечения не оспаривает.

Претензии к руководителю компании у силовиков возникли после того, как выяснилось, что в день трагедии не сработал магнитный замок на двери гимназии, в результате чего Ильназ Галявиев с оружием в руках смог попасть внутрь, лишь дернув за ручку. Кроме Иванова, под следствием находится непосредственный исполнитель, обслуживавший оборудование в гимназии, где случилась трагедия, инженер ООО «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин. У него более «мягкая» мера пресечения — запрет определенных действий: личного общения, звонков и пользования интернетом.

Первоначально обвинение добивалось заключения Иванова и Зиганшина в следственный изолятор, но судья Советского райсуда Сергей Жиляев посчитал эту меру избыточной. Оспаривать его решение представитель прокуратуры не стал.

Нужно добавить, что ООО «Ваша безопасность» — не случайный игрок на рынке: на его счету — шесть госконтрактов с муниципальным Департаментом телекоммуникационных технологий Казани на монтаж и обслуживание систем контроля и управления доступом на общую сумму 50,7 млн рублей. Помимо гимназии №175 это еще 500 школ, детских садов и подростковых клубов. Организация обслуживает казанские образовательные учреждения более 9 лет.

«Реальное время» отправило в компанию «Ваша безопасность» список вопросов, на которые хотело бы получить ответы. Поскольку подследственный Сергей Иванов не может дать их лично, мы получили развернутые комментарии от врио директора фирмы Олега Наумова и адвоката Григория Поликарпова, представляющего интересы общества. Они отвергают все претензии со стороны Следственного комитета в адрес компании и ее директора. Как стало известно «Реальному времени», адвокат Иванова Сергей Симонов направил в Советский райсуд документы на обжалование постановления о возбуждении уголовного дела. Он полагает, что следователи не имели оснований для преследования Иванова ввиду отсутствия в его действиях состава преступления. Фигурант даже ни разу не был в гимназии №175.

«Системы контроля были исправны»

Как сообщил Олег Наумов, муниципальный контракт на обслуживание гимназии №175 продолжает действовать, он просто приостановлен из-за того, что в здании идет капитальный ремонт. В компании настаивают, что системы контроля в школе, когда туда ворвался Галявиев, были исправны.

Техническое обслуживание оборудования по контракту, заключенному между ООО «Ваша безопасность» и Департаментом телекоммуникационных технологий города Казани, должно происходить ежемесячно. Последнее ТО в гимназии №175 было проведено 15 апреля 2021 года, следующее было запланировано на 15 мая. Напомним, Галявиев устроил побоище в учебном заведении 11 мая.

«В период с 15 апреля по 11 мая заявок о поломке оборудования СКУД в гимназии №175 в адрес технического специалиста ООО «Ваша безопасность» от заказчика «МБУ «Департамент телекоммуникационных технологий города Казани» не поступало, что подтверждено письмом (исх. № ДТТ-исх / 157 на ВБ / 1 от 12.05.2021) от МБУ «Департамент телекоммуникационных технологий города Казани». Соответственно, работы по техническому обслуживанию СКУД ООО «Ваша безопасность» выполняло добросовестно и в срок, СКУД работал исправно», — сообщил адвокат Григорий Поликарпов.

В ООО «Ваша безопасность» настаивают, что никаких контактов у фирмы с гимназией не было, Иванов никогда не выезжал туда и не контролировал выполнение работ, поскольку эта функция по договору возложена на заказчика — Департамент телекоммуникационных технологий.

В компании утверждают, что все действия и взаимоотношения с заказчиком были формализованы, регламентированы и фиксировались. Например, после проведения ТО оборудования технический специалист должен провести фотофиксацию элементов СКУД, замков, считывателей, кнопки выхода, установленных на объектах и скинуть ее заказчику. При этом в фотоотчете указываются точное время и GPS-координаты выполненных фотографий, полученные со спутника.

По регламенту Департамент телекоммуникационных технологий должен в течение трех суток проверить по телефону или телефонному автоинфоматору у представителей школ, нет ли нареканий на проведенные работы. Как утверждают в ООО «Ваша безопасность», за 15 месяцев работы претензий у заказчика не было, выполненные работы он принимал регулярно.

Техническое обслуживание оборудования по контракту, заключенному между ООО «Ваша безопасность» и Департаментом телекоммуникационных технологий города Казани, должно происходить ежемесячно. Фото: Максим Платонов

Как фирма из семи сотрудников обслуживала полтысячи объектов

ООО «Ваша безопасность» занимается не только техническим обслуживанием СКУД в 500 учреждениях, но и проектированием и монтажом слаботочных систем. При этом в штате организации состоят всего семь сотрудников. Как такое число специалистов может обеспечить качественную работу на таком большом количестве объектов? Как выяснилось, остальные сотрудники в целях налоговой оптимизации работают по договору.

«Проведением технического обслуживания на объектах занимаются технические специалисты, которые официально оформлены на другое юридическое лицо, с которым у ООО «Ваша безопасность» заключен субподрядный договор в рамках данного контракта. Такая структура с привлечением юридических лиц показала себя более эффективной в отношении налогового законодательства», — отметил врио директора Олег Наумов.

Это объясняет, почему подследственные Иванов и Зиганшин числятся в разных организациях.

«Пластиковая дверь не защищает от проникновения»

В техзадании контракта прописано, что СКУД должны исключать возможность несанкционированного доступа на объект через точки доступа и обладать антивандальной устойчивостью. Однако адвокат Григорий Поликарпов настаивает, что в договоре не было детализировано, каким уровнем сопротивления вандализму должны соответствовать установленные в гимназии системы безопасности.

В компании считают, что пластиковые двери не защищают от проникновения. Воспрепятствовать проходу вооруженного человека может только дверь, которую устанавливают в камерах СИЗО или тюрьмах.

«Обслуживаемый электромагнитный замок на входной группе гимназии №175 был установлен на пластиковой двери со стеклопакетом. Поэтому о какой степени антивандальной устойчивости системы СКУД можно говорить, если вооруженный преступник с легкостью может проникнуть через подобную дверь с любым замком.



Если рассматривать максимальный уровень защищенности устанавливаемых СКУД на двери в образовательных учреждениях и в частности на гимназии №175, то необходимо ставить такие же двери, как в той камере ИВС, где Сергей Иванов провел сутки, дожидаясь суда об избрании меры пресечения по уголовному делу, которое возбудили в отношении него», — говорится в ответе.

Более того, в ООО «Ваша безопасность» полагают, что усиление замков на дверях учебных заведений, чтобы исключить их открывание без ключа, в сегодняшних реалиях невозможно. Для этого пришлось бы сделать из каждой школы военный объект.

«СКУД необходимо применять как инструмент в комплексной системе безопасности для определения «свой/чужой», в которой основную роль будет отведена физической охране. В идеале, если это будет специально обученный и возможно, вооруженный человек, а может, и не один — тогда ни одному подонку даже в голову не придет совершить такое ужасное деяние», — отметил Наумов.

Воспрепятствовать проходу вооруженного человека может только дверь, которую устанавливают в камерах СИЗО или тюрьмах. Фото: Олег Тихонов

Обновленная гимназия откроется 1 сентября

На данный момент 19-летний Ильназ Галявиев находится в столице, где проходит психиатрическую экспертизу в НИИ им. Сербского. Басманный суд Москвы продлил ему арест до 11 октября. Галявиеву грозит пожизненное заключение за убийство девяти человек. Еще 23 человека получили ранения. Сейчас все пострадавшие вписаны из больниц за исключением троих наиболее тяжелых, находящихся на лечении в Москве.

Гимназия №175 откроется 1 сентября. Сейчас там идут восстановительные работы на всех трех этажах. Геометрия и функционал многих помещений будут изменены, особенно там, где произошли трагические события. Это сделают для того, чтобы школьникам ничего не напоминало о пережитом стрессе. По решению президента Татарстана, в учебном заведении построят бассейн. Сейчас идет заливка его чаши.

Также из бюджета республики выделено 12,8 млн рублей на ремонт школьного пищеблока. На строительно-монтажные работы в столовой потратят 10,4 млн рублей, остальную сумму направят на закупку оборудования и иные работы.

Гимназия №175 откроется 1 сентября. Сейчас там идут восстановительные работы на всех трех этажах. Фото: inforeactor.ru