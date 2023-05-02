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Адвокат Ильназа Галявиева просит суд отменить приговор с пожизненным сроком

18:21, 02.05.2023 Сюжет:  Атака на гимназию №175 1
Адвокат Ильназа Галявиева просит суд отменить приговор с пожизненным сроком
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Адвокат Руслан Нуриахметов, который защищает интересы «казанского стрелка» Ильназа Галявиева, подал жалобу на приговор Верховного суда Татарстана. Это «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе органа Фемиды.

Известно, что он просит отменить приговор с пожизненным сроком.

В Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции (г. Нижний Новгород) материалы дела пока не направлены.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани 13 апреля завершился судебный процесс по делу о нападении на гимназию №175 и гибели семи учеников и двух педагогов. Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному лишению свободы Ильназа Галявиева, признавшего вину в массовом убийстве, изготовлении и применении взрывчатки и взрывного устройства.

Во время слушаний адвокат обвиняемого просил суд руководствоваться результатами первой комплексной психолого-психиатрической экспертизы и не выносить приговор, а отправить Галявиева на принудительное лечение.

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Айрат Назипов, Ирина Плотникова
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 май
    несчастный мальчик...
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