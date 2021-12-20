Галявиев о выборе гимназии №175: «Я знал, там практически нет охраны и дверь открывается без усилия»

Следком засветил показания «казанского стрелка» против других фигурантов дела

Фото: Ирина Плотникова

В Казани продлили домашний арест экс-руководителю ООО «Ваша безопасность» Сергею Иванову, обвиняемому по делу о нападении на гимназию №175. На заседании суда огласили цитаты из декабрьского допроса Ильназа Галявиева, на котором он признался, почему выбрал для нападения свою родную гимназию, и рассказал, что запертая на магнитный замок дверь могла бы его остановить. Как выяснило «Реальное время», после трагедии на монтаж подобных систем, а также тревожных кнопок и систем речевого оповещения в школах, детсадах Казани муниципальный бюджет направил 36 млн рублей.

На последнем допросе «стрелок» топил директора и ВИП-безопасника?



Меру пресечения Сергею Иванову продлевали в пятницу, 17 декабря, в том же зале Приволжского суда Казани, где накануне рассматривалось ходатайство СК по Ильназу Галявиеву. Никаких усиленных мер безопасности на сей раз не принималось: в зале не было ни одного пристава. Из СМИ, как и днем ранее, присутствовала лишь журналист «Реального времени».

Следователь Виктория Печенкина, входящая в состав следственной группы по делу, просила оставить Иванова под домашним арестом до 11 апреля 2022 года. Эту меру пресечения директору «Вашей безопасности», ныне отстраненному от должности, избрали еще в июле. Ему предъявлено обвинение в выполнении работ и оказании услуг по муниципальному контракту, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По ходатайству СК, к материалам приобщили копию протокола допроса самого «стрелка» Ильназа Галявиева от 9 декабря 2021 года. Часть его показаний, как указала следователь Печенкина, прямо указывает на вину Сергея Иванова.

Никаких усиленных мер безопасности на сей раз не принималось: в зале не было ни одного пристава.

— В данную гимназию 11 мая 2021 года Галявиев пошел исключительно по причине того, что ранее учился в ней и знал внутреннее расположение коридоров и помещений. Также знал: там практически нет охраны и входная дверь открывается без какого-либо усилия. Он это перед нападением проверил. И если бы оказалось, что в гимназии есть охранник или что внутрь невозможно попасть без электронного ключа, Галявиев бы в гимназию не пошел. Это следует из протокола его допроса, — сообщила суду представитель следственной группы.

По данным «Реального времени», эти же показания арестованного выпускника расстрелянной гимназии приобщены в качестве доказательств обвинения против директора учебного заведения Амины Валеевой. Ей предъявляют преступную халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ). На заседании по мере пресечения Иванову прозвучали и показания Валеевой. Вот как она объясняла в мае еще в статусе свидетеля отсутствие охраны в школе и попытку возложить контроль за входом на техперсонал:

«Вменить в обязанности гардеробщице функционал, который не предусмотрен трудовым договором, не представилось возможным... Ранее договор на охрану оплачивали за счет фонда внебюжетных средств — он формировался за счет спонсорской помощи и родительских перечислений. В связи с пандемией было решено перейти на дистанционное обучение, и родительская общественность приняла решение не перечислять денежные средства на оплату охранных услуг ввиду непосещения школы учениками».

Эти же показания арестованного выпускника расстрелянной гимназии приобщены в качестве доказательств обвинения против директора учебного заведения Амины Валеевой. Фото: gossov.tatarstan.ru

В деле без Галявиева — больше 200 томов

На заседании суда следователь Печенкина сообщила: 14 декабря в отдельное производство выделены материалы дела против Валеевой, Иванова и [Марата] Зиганшина (инженера по монтажу, ремонту и обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» — прим. авт.). На данный момент идет ознакомление этой тройки обвиняемых с результатами экспертиз. Со слов следователя, всего их по делу назначено «порядка тысячи», Иванов и его адвокат успели изучить 600 с лишним.

«В деле более 200 томов, окончательное обвинение им не предъявлено», — подчеркнула представитель следственной группы. Но добавила, что предъявить его планируется в ближайшие месяцы.

По данным «Реального времени», в будущем силовики планируют направить дело Галявиева в Верховный суд Татарстана, а выделенное дело трех других фигурантов — в Советский райсуд Казани. Сроки пока не оглашаются: изучение 200 томов может растянуться и на год с лишним.

Суть претензий к Иванову связана с тем, что, по версии следствия, оборудованный на входе в гимназию №175 магнитный замок был неисправен и не создал помех для нападавшего.

Из протокола следственного эксперимента от 24 мая 2021 года: «Ведущая в фойе гимназии входная пластиковая дверь имеет повреждение дверного доводчика в левом верхнем углу... В ходе следствия установлено — 11 мая Галявиев проник в фойе гимназии через вышеуказанную дверь, открыл ее путем применения незначительной физической силы».

Еще один эксперимент следствия у той же двери заключался в проверке исправности системы контроля и управления доступом (СКУД). В рабочем состоянии при нажатии в гимназии кнопки тревожной сигнализации магнитный замок в течение шести секунд должен был быть размагничен. Эксперимент показал, что «характерного щелчка при размагничивании дверей не было», сообщила при оглашении материалов дела председательствующий судья Аида Лебедева.

Суть претензий к Иванову связана с тем, что, по версии следствия, оборудованный на входе в гимназию №175 магнитный замок был неисправен и не создал помех для нападавшего.

Иванов: «У меня нет умысла скрываться от правосудия»

Впрочем, обвиняемый экс-директор «Вашей безопасности» Сергей Иванов уверяет: одна из последних технических экспертиз по делу частично подтверждает доводы защиты о его невиновности. Озвучивать, какие именно, он не стал. Впрочем, ранее со стороны компании-подрядчика муниципального контракта уже звучала информация о том, что слабым звеном на входе в гимназию являлся вовсе не замок, а пластиковая дверь.

Иванов просил Приволжский суд смягчить ему меру пресечения, уверял, что никаких помех следствию не создаст и в бега не бросится:

— Следователи неоднократно разрешали мне самостоятельно (без сопровождения ФСИН) выходить и передвигаться по городу, даже сегодня я пришел в суд без всякого сопровождения. У меня нет умысла скрываться от правосудия...

Обвиняемый напомнил, что у других обвиняемых по выделенному делу мера пресечения куда мягче: у Зиганшина — запрет определенных действий, у Валеевой — подписка о невыезде. «Они могут работать и помогать своим семьям в отличие от меня!» — констатировал Иванов и посетовал, что с июля ничем не может помочь двум своим детям и жене — менеджеру по работе с клиентами «Вымпелкома». На супругу легла вся финансовая нагрузка по обеспечению семьи и выплате ипотеки.

— Я добровольно выдал загранпаспорт, иного не имею, и довод следствия, что Иванов имеет загранпаспорт (либо может получить в любой момент через госуслуги — по версии СК), равносилен тому, что я имею ноги, поэтому могу убежать, — возмущался ВИП-безопасник.

«Из вашего ходатайства защита не услышала, почему нельзя изменить меру пресечения на более мягкую», — предъявила следствию адвокат обвиняемого Талия Чернова.

Представитель Приволжской райпрокуратуры Артур Девятеев просил суд продлить домашний арест. Ходатайство было удовлетворено.

«Из вашего ходатайства защита не услышала, почему нельзя изменить меру пресечения на более мягкую», — предъявила следствию адвокат обвиняемого Талия Чернова.

Попавших в дело поставщиков «отлучили» от школьных контрактов?

Последний муниципальный контракт ООО «Ваша безопасность» был заключен как раз в день трагедии — 11 мая 2021 года. За 266 тысяч рублей компании доверили техобслуживание и ремонт систем видеонаблюдения на общественных пространствах Казани. Речь о 45 камерах у пляжа озера Комсомольское, 75 камерах в лесопарке Лебяжье и 43 камерах у Центра семьи «Казан». Заказчиком работ выступил Департамент телекоммуникационных технологий исполкома Казани — тот самый, что в 2020-м заключил с единственным поставщиком — «Вашей безопасностью» — контракт за 15 млн рублей на организацию контроля и управления доступом (СКУД) на объектах социальной инфраструктуры. В перечне объектов была и гимназия №175.

В текущем году контракт на 6,5 млн рублей по монтажу СКУД в 79 учебных заведениях Казани получила фирма «Компьютерсервис-НК». Объем бюджетных контрактов «Вашей безопасности» за год сократился в 4 раза — с 18,5 до 4,35 млн рублей. После 11 мая договоры с данным поставщиком заключила РКБ на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в консультативной поликлинике корпуса «Г» (1,3 млн рублей), коммунальное управление городского округа Чапаевск и реабилитационный центр для инвалидов «Самарский».

Еще значительней потери для фирмы «Союз пожарного мониторинга»: в 2020-м она получила бюджетные контракты на 71,8 млн рублей, а в текущем — всего на 412 тысяч рублей. После трагедии в гимназии №175 и возбуждения дела против Иванова сотрудничать с СПМ продолжили казанские следственные изоляторы УФСИН по РТ, республиканские дом ребенка, клиническая инфекционная больница, клинический неврологический центр и Волжский госуниверситет водного транспорта. Причем последний с договором на 90 тысяч рублей оказался за год самым крупным госзаказчиком.

В то же время через названный выше Департамент телекоммуникационных технологий казанского исполкома прошли 13 контрактов по дополнительному оснащению социальных объектов системами безопасности (без учета контрактов на безопасность от пожаров) — всего на 36,8 млн рублей.

Сама гимназия №175, где погибли 7 учеников и двое педагогов, пережила к 1 сентября масштабную реконструкцию. Фото: Максим Платонов

Так, на монтаж систем экстренного речевого оповещения в школах и детсадах город потратил почти 20 млн рублей. На установку систем тревожных кнопок с радиосигналом в зоне 1 000 метров — 7,7 млн рублей. Согласно техзаданию, они должны появиться в 250 дошкольных и учебных заведениях, а также библиотеках, центрах дополнительного образования и даже в конно-спортивном клубе и на футбольно-регбийном манеже.

Еще 3,6 млн из бюджета вложено в работоспособность централизованной автоматизированной системы передачи информации о пожарах и других ЧС на муниципальных объектах социальной инфраструктуры столицы Татарстана.

В августе Минобрнауки РТ озвучивало грандиозные планы по усилению безопасности в школах республики за 5,4 млрд рублей. Сама гимназия №175, где погибли 7 учеников и двое педагогов, пережила к 1 сентября масштабную реконструкцию. В частности, там появился бассейн и после перепланировки помещений исчез обстрелянный класс.