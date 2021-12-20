Галявиев о выборе гимназии №175: «Я знал, там практически нет охраны и дверь открывается без усилия»
Следком засветил показания «казанского стрелка» против других фигурантов дела
В Казани продлили домашний арест экс-руководителю ООО «Ваша безопасность» Сергею Иванову, обвиняемому по делу о нападении на гимназию №175. На заседании суда огласили цитаты из декабрьского допроса Ильназа Галявиева, на котором он признался, почему выбрал для нападения свою родную гимназию, и рассказал, что запертая на магнитный замок дверь могла бы его остановить. Как выяснило «Реальное время», после трагедии на монтаж подобных систем, а также тревожных кнопок и систем речевого оповещения в школах, детсадах Казани муниципальный бюджет направил 36 млн рублей.
На последнем допросе «стрелок» топил директора и ВИП-безопасника?
Меру пресечения Сергею Иванову продлевали в пятницу, 17 декабря, в том же зале Приволжского суда Казани, где накануне рассматривалось ходатайство СК по Ильназу Галявиеву. Никаких усиленных мер безопасности на сей раз не принималось: в зале не было ни одного пристава. Из СМИ, как и днем ранее, присутствовала лишь журналист «Реального времени».
Следователь Виктория Печенкина, входящая в состав следственной группы по делу, просила оставить Иванова под домашним арестом до 11 апреля 2022 года. Эту меру пресечения директору «Вашей безопасности», ныне отстраненному от должности, избрали еще в июле. Ему предъявлено обвинение в выполнении работ и оказании услуг по муниципальному контракту, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
По ходатайству СК, к материалам приобщили копию протокола допроса самого «стрелка» Ильназа Галявиева от 9 декабря 2021 года. Часть его показаний, как указала следователь Печенкина, прямо указывает на вину Сергея Иванова.
— В данную гимназию 11 мая 2021 года Галявиев пошел исключительно по причине того, что ранее учился в ней и знал внутреннее расположение коридоров и помещений. Также знал: там практически нет охраны и входная дверь открывается без какого-либо усилия. Он это перед нападением проверил. И если бы оказалось, что в гимназии есть охранник или что внутрь невозможно попасть без электронного ключа, Галявиев бы в гимназию не пошел. Это следует из протокола его допроса, — сообщила суду представитель следственной группы.
По данным «Реального времени», эти же показания арестованного выпускника расстрелянной гимназии приобщены в качестве доказательств обвинения против директора учебного заведения Амины Валеевой. Ей предъявляют преступную халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ). На заседании по мере пресечения Иванову прозвучали и показания Валеевой. Вот как она объясняла в мае еще в статусе свидетеля отсутствие охраны в школе и попытку возложить контроль за входом на техперсонал:
«Вменить в обязанности гардеробщице функционал, который не предусмотрен трудовым договором, не представилось возможным... Ранее договор на охрану оплачивали за счет фонда внебюжетных средств — он формировался за счет спонсорской помощи и родительских перечислений. В связи с пандемией было решено перейти на дистанционное обучение, и родительская общественность приняла решение не перечислять денежные средства на оплату охранных услуг ввиду непосещения школы учениками».
В деле без Галявиева — больше 200 томов
На заседании суда следователь Печенкина сообщила: 14 декабря в отдельное производство выделены материалы дела против Валеевой, Иванова и [Марата] Зиганшина (инженера по монтажу, ремонту и обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» — прим. авт.). На данный момент идет ознакомление этой тройки обвиняемых с результатами экспертиз. Со слов следователя, всего их по делу назначено «порядка тысячи», Иванов и его адвокат успели изучить 600 с лишним.
«В деле более 200 томов, окончательное обвинение им не предъявлено», — подчеркнула представитель следственной группы. Но добавила, что предъявить его планируется в ближайшие месяцы.
По данным «Реального времени», в будущем силовики планируют направить дело Галявиева в Верховный суд Татарстана, а выделенное дело трех других фигурантов — в Советский райсуд Казани. Сроки пока не оглашаются: изучение 200 томов может растянуться и на год с лишним.
Суть претензий к Иванову связана с тем, что, по версии следствия, оборудованный на входе в гимназию №175 магнитный замок был неисправен и не создал помех для нападавшего.
Из протокола следственного эксперимента от 24 мая 2021 года: «Ведущая в фойе гимназии входная пластиковая дверь имеет повреждение дверного доводчика в левом верхнем углу... В ходе следствия установлено — 11 мая Галявиев проник в фойе гимназии через вышеуказанную дверь, открыл ее путем применения незначительной физической силы».
Еще один эксперимент следствия у той же двери заключался в проверке исправности системы контроля и управления доступом (СКУД). В рабочем состоянии при нажатии в гимназии кнопки тревожной сигнализации магнитный замок в течение шести секунд должен был быть размагничен. Эксперимент показал, что «характерного щелчка при размагничивании дверей не было», сообщила при оглашении материалов дела председательствующий судья Аида Лебедева.
Иванов: «У меня нет умысла скрываться от правосудия»
Впрочем, обвиняемый экс-директор «Вашей безопасности» Сергей Иванов уверяет: одна из последних технических экспертиз по делу частично подтверждает доводы защиты о его невиновности. Озвучивать, какие именно, он не стал. Впрочем, ранее со стороны компании-подрядчика муниципального контракта уже звучала информация о том, что слабым звеном на входе в гимназию являлся вовсе не замок, а пластиковая дверь.
Иванов просил Приволжский суд смягчить ему меру пресечения, уверял, что никаких помех следствию не создаст и в бега не бросится:
— Следователи неоднократно разрешали мне самостоятельно (без сопровождения ФСИН) выходить и передвигаться по городу, даже сегодня я пришел в суд без всякого сопровождения. У меня нет умысла скрываться от правосудия...
Обвиняемый напомнил, что у других обвиняемых по выделенному делу мера пресечения куда мягче: у Зиганшина — запрет определенных действий, у Валеевой — подписка о невыезде. «Они могут работать и помогать своим семьям в отличие от меня!» — констатировал Иванов и посетовал, что с июля ничем не может помочь двум своим детям и жене — менеджеру по работе с клиентами «Вымпелкома». На супругу легла вся финансовая нагрузка по обеспечению семьи и выплате ипотеки.
— Я добровольно выдал загранпаспорт, иного не имею, и довод следствия, что Иванов имеет загранпаспорт (либо может получить в любой момент через госуслуги — по версии СК), равносилен тому, что я имею ноги, поэтому могу убежать, — возмущался ВИП-безопасник.
«Из вашего ходатайства защита не услышала, почему нельзя изменить меру пресечения на более мягкую», — предъявила следствию адвокат обвиняемого Талия Чернова.
Представитель Приволжской райпрокуратуры Артур Девятеев просил суд продлить домашний арест. Ходатайство было удовлетворено.
Попавших в дело поставщиков «отлучили» от школьных контрактов?
Последний муниципальный контракт ООО «Ваша безопасность» был заключен как раз в день трагедии — 11 мая 2021 года. За 266 тысяч рублей компании доверили техобслуживание и ремонт систем видеонаблюдения на общественных пространствах Казани. Речь о 45 камерах у пляжа озера Комсомольское, 75 камерах в лесопарке Лебяжье и 43 камерах у Центра семьи «Казан». Заказчиком работ выступил Департамент телекоммуникационных технологий исполкома Казани — тот самый, что в 2020-м заключил с единственным поставщиком — «Вашей безопасностью» — контракт за 15 млн рублей на организацию контроля и управления доступом (СКУД) на объектах социальной инфраструктуры. В перечне объектов была и гимназия №175.
В текущем году контракт на 6,5 млн рублей по монтажу СКУД в 79 учебных заведениях Казани получила фирма «Компьютерсервис-НК». Объем бюджетных контрактов «Вашей безопасности» за год сократился в 4 раза — с 18,5 до 4,35 млн рублей. После 11 мая договоры с данным поставщиком заключила РКБ на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в консультативной поликлинике корпуса «Г» (1,3 млн рублей), коммунальное управление городского округа Чапаевск и реабилитационный центр для инвалидов «Самарский».
Еще значительней потери для фирмы «Союз пожарного мониторинга»: в 2020-м она получила бюджетные контракты на 71,8 млн рублей, а в текущем — всего на 412 тысяч рублей. После трагедии в гимназии №175 и возбуждения дела против Иванова сотрудничать с СПМ продолжили казанские следственные изоляторы УФСИН по РТ, республиканские дом ребенка, клиническая инфекционная больница, клинический неврологический центр и Волжский госуниверситет водного транспорта. Причем последний с договором на 90 тысяч рублей оказался за год самым крупным госзаказчиком.
В то же время через названный выше Департамент телекоммуникационных технологий казанского исполкома прошли 13 контрактов по дополнительному оснащению социальных объектов системами безопасности (без учета контрактов на безопасность от пожаров) — всего на 36,8 млн рублей.
Так, на монтаж систем экстренного речевого оповещения в школах и детсадах город потратил почти 20 млн рублей. На установку систем тревожных кнопок с радиосигналом в зоне 1 000 метров — 7,7 млн рублей. Согласно техзаданию, они должны появиться в 250 дошкольных и учебных заведениях, а также библиотеках, центрах дополнительного образования и даже в конно-спортивном клубе и на футбольно-регбийном манеже.
Еще 3,6 млн из бюджета вложено в работоспособность централизованной автоматизированной системы передачи информации о пожарах и других ЧС на муниципальных объектах социальной инфраструктуры столицы Татарстана.
В августе Минобрнауки РТ озвучивало грандиозные планы по усилению безопасности в школах республики за 5,4 млрд рублей. Сама гимназия №175, где погибли 7 учеников и двое педагогов, пережила к 1 сентября масштабную реконструкцию. В частности, там появился бассейн и после перепланировки помещений исчез обстрелянный класс.
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