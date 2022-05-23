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У обвиняемого в слежке за следователями по делу Галявиева диагностирована шизофрения

13:40, 23.05.2022 Сюжет:  Атака на гимназию №175
У обвиняемого в слежке за следователями по делу Галявиева диагностирована шизофрения
Фото: realnoevremya.ru

У уроженца Якутии Ивана Доманова, обвиняемого в слежке за следователями, ведущими дело Ильназа Галявиева, диагностирована шизофрения. Информация прозвучала на заседании в Советском суде, передает корреспондент «Реального времени».

Он обвиняется в посягательстве на жизни сотрудников Следкома (ч. 1 ст. 30 ст. 295 УК РФ) в целях помешать их работе по уголовному делу о расстреле казанской гимназии №175.

По версии следствия, находясь в Ульяновске, ознакомился с делом Галявиева, и вдохновившись им, решил совершить преступление. Там же он получил кредит в размере 200 тысяч рублей на задуманное.

В мае прошлого года — через пару недель после трагедии в гимназии № 175 — приехал в Казань, где поселился в квартире на улице Файзи с видом на школу. С 28 мая по 4 июня 2021 года он устанавливал маршрут следователей для лучшего нападения и быстрого отхода.

Фото: realnoevremya.ru

По данным следователей, он сделал три фото и одну видеозапись. Искал информацию в интернете о том, как сделать бомбу. Ночью 31 мая Доманов оформил заявку на покупку ружья за 28,9 тысячи рублей в Серпухове Московской области с доставкой в почтовое отделение на проспекте Победы в Казани.

В суде прозвучало, что у обвиняемого диагностирована шизофрения. В силу изменений психики нуждается в направлении на принудительное лечение как представляющий опасность для себя и окружающих.

В распоряжении следствия также оказалась переписка, в которой юноша заявляет, что хочет совершить расстрел. В частности он писал: «Следственный комитет — биомусор, который нужно расстреливать», «Этот биомусор я расстреляю».

Свою вину Доманов не признает. Завтра ожидается заседание суда со свидетелями.

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  • Максим Платонов
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  • Максим Платонов
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Детали резонансного дела — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина, Максим Кокунин
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