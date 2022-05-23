У обвиняемого в слежке за следователями по делу Галявиева диагностирована шизофрения

У уроженца Якутии Ивана Доманова, обвиняемого в слежке за следователями, ведущими дело Ильназа Галявиева, диагностирована шизофрения. Информация прозвучала на заседании в Советском суде, передает корреспондент «Реального времени».

Он обвиняется в посягательстве на жизни сотрудников Следкома (ч. 1 ст. 30 ст. 295 УК РФ) в целях помешать их работе по уголовному делу о расстреле казанской гимназии №175.

По версии следствия, находясь в Ульяновске, ознакомился с делом Галявиева, и вдохновившись им, решил совершить преступление. Там же он получил кредит в размере 200 тысяч рублей на задуманное.

В мае прошлого года — через пару недель после трагедии в гимназии № 175 — приехал в Казань, где поселился в квартире на улице Файзи с видом на школу. С 28 мая по 4 июня 2021 года он устанавливал маршрут следователей для лучшего нападения и быстрого отхода.



Фото: realnoevremya.ru

По данным следователей, он сделал три фото и одну видеозапись. Искал информацию в интернете о том, как сделать бомбу. Ночью 31 мая Доманов оформил заявку на покупку ружья за 28,9 тысячи рублей в Серпухове Московской области с доставкой в почтовое отделение на проспекте Победы в Казани.

В суде прозвучало, что у обвиняемого диагностирована шизофрения. В силу изменений психики нуждается в направлении на принудительное лечение как представляющий опасность для себя и окружающих.

В распоряжении следствия также оказалась переписка, в которой юноша заявляет, что хочет совершить расстрел. В частности он писал: «Следственный комитет — биомусор, который нужно расстреливать», «Этот биомусор я расстреляю».



Свою вину Доманов не признает. Завтра ожидается заседание суда со свидетелями.

1 / 20 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Детали резонансного дела — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина, Максим Кокунин