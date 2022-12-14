«Я ни в чем не виновен»: в суде Казани выступил с последним словом «поклонник» Ильназа Галявиева

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Советском райсуде Казани финиширует судебный процесс по делу 21-летнего Ивана Доманова. По версии обвинения, после расстрела гимназии №175 он приехал в Казань для подготовки покушения на сотрудников следственной группы СКР по делу Ильназа Галявиева. В последнем слове Доманов умысел отрицал, передает с заседания суда журналист «Реального времени».



Доманов заявил — никаких доказательств совершения им какого-либо преступления нет: «Запись была сделана ради того, чтобы пошутить. Я ни в чем не виновен».

Ожидается, что решение по делу будет вынесено сегодня.

На прошлом заседании гособвинитель по делу, прокурор Татарстана Илдус Нафиков просил суд признать доказанным совершение противоправного деяния — приготовления к посягательству на жизнь следователей, но освободить Доманова от наказания ввиду невменяемости и отправить на принудительное лечение в психиатрический спецстационар с интенсивным наблюдением. Ранее эксперты выявили у обвиняемого серьезное психическое расстройство и пришли к выводу, что он не отдавал и не отдает отчет в своих действиях, представляя опасность для себя и других.

Адвокат обвиняемого Андрей Кропотов и отец парня настаивали на оправдательном приговоре. По мнению защиты, никаких реальных шагов по подготовке к нападению на силовиков Доманов не предпринимал, лишь проявлял любопытство к вопросам покупки оружия и изготовления взрывчатки.

Напомним, уроженец Якутии Иван Доманов приехал в Казань 28 мая 2021 года из Ульяновской области и снял квартиру с окнами на расстрелянную гимназию №175, откуда, по версии обвинения, осуществлял скрытое наблюдение за работой оперативно-следственной группы. Перед этим взял в банке кредит 275 тысяч рублей. Уже в Казани отправил онлайн-заказ в магазин оружия о приобретении такого же ружья, из которого стрелял Галявиев. Магазин в дистанционной покупке отказал со ссылкой на законодательство РФ.

В переписке с приятелями в соцсети Доманов поделился планами нападения на следователей, повторяя слова Галявиева про «биомусор». Один из приятелей сообщил об угрозе в ФСБ, после чего «поклонник «казанского стрелка» оказался сначала в камере, а потом — в психиатрическом стационаре.