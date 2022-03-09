Госсовет Татарстана: ряд образовательных учреждений до сих пор не оснащены системой сигнализации

К системе безопасности школ и детсадов по-прежнему есть вопросы

Учреждения образования Татарстана имеют много недостатков в части оснащенности системами антитеррористической защищенности. Об этом заявил заместитель министра образования и науки республики Рамиль Хайруллин на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

В ряде учреждений нет системы тревожной сигнализации или системы оповещения и управления эвакуацией либо автономными средствами экстренного оповещения работников и обучающихся. Также отсутствуют системы наружного освещения, видеонаблюдения или охранной сигнализации. В отдельных детсадах и школах нет постов охраны на основных входах в здания, турникетов, ворот при въезде на объект. Одна из основных причин — нехватка финансирования.

Заместитель начальника Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии по РТ Марат Салахиев отметил, что многие образовательные учреждения охраняют сотрудники частных охранных предприятий.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии провел 433 выездные проверки ЧОП, оказывающих услуги образовательным учреждениям, в ходе которых выявил 21 нарушение лицензионных и обязательных требований.

Заместитель председателя парламентского комитета Александр Чубаров обратил внимание на то, что повсеместно в охрану нанимают неподготовленных людей, нередко пенсионеров:

— Качество выполнения требований сотрудниками частных охранных предприятий вызывает много вопросов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Возведение заборов и установка систем контроля продолжается

Вопрос безопасности школ в Татарстане остро встал после трагедии 11 мая в Казани. В декабре министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин сообщал, что в Татарстане решают вопрос с финансированием для организации охраны школ четвертой категории опасности. В 2022 году средства в размере около 1,2 млрд рублей получат школы третьей категории.



Зимой «Реальное время» также выяснило, что из бюджета Казани выделили более 25 миллионов на установку системы контроля и управления доступом (СКУД), которая предназначена для организации пропускного режима сотрудников и посетителей на территорию в образовательных учреждениях. Одно устройство на одну дверь или калитку будет стоить от 1 100 до 1 600 рублей. Также городские власти решили направить почти 200 миллионов рублей на замену заборов школ и детских садов.

Исследование агентства «Промрейтинг», проведенное в декабре 2021 года, показало, что 77,6% жителей Приволжского федерального округа, у которых дети ходят в школу, боятся за их жизнь и здоровье после нападений на учебные заведения. В основном боятся за детей женщины (среди опрошенных россиян их 63%) и люди старше 45 лет (64,3%).

Татьяна Леухина