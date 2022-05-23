В Советский райсуд Казани доставили Ивана Доманова — первые фото

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Советский райсуд Казани доставили уроженца Якутии Ивана Доманова — его обвиняют в слежке за следователями, работавшими по делу Ильназа Галявиева, с целью покушения на них.

Сегодня суд приступит к рассмотрению уголовного дела Доманова. Как выяснило «Реальное время», в суд дело поступило вместе с ходатайством прокуратуры об отправлении фигуранта на принудительное лечение. Ожидается, что его огласит прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

«Записал другу сообщение, что готов расстрелять Следственный комитет России. Он эту запись выслал в ФСБ, на сайт, и вот я здесь», — так объяснял ранее в Верховном суде Татарстана свое привлечение к уголовной ответственности сам 20-летний фигурант.

По версии силовиков, он готовился к посягательству на жизни сотрудников Следкома (ч. 1 ст. 30 ст. 295 УК РФ) в целях помешать их работе по уголовному делу о расстреле в казанской гимназии №175. Для этого Доманов, как считают в СК, взял в Ульяновске кредит на 275 тысяч рублей на покупку оружия, занялся его подбором в интернете, приехал в Казань и снял квартиру с видом на расстрелянную гимназию. Согласно обвинению, из окон этой квартиры Доманов с 28 мая по 4 июня 2021 года «осуществлял скрытое наблюдение за следователями, ведущими следственные действия на месте преступления». А уже 5 июня был арестован. На допросах объяснял свое сообщение другу шуткой.

Детали резонансного дела — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко