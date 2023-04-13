И взыскать 22 млн: Верховный суд Татарстана признал Галявиева вменяемым и наказал пожизненным сроком

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Только что в Казани завершился судебный процесс по делу о нападении на гимназию №175 и гибели семи учеников и двух педагогов. Верховный суд Татарстана отправил на пожизненное заключение Ильназа Галявиева, признавшего вину в массовом убийстве, изготовлении и применении взрывчатки и взрывного устройства, а также умышленном повреждении имущества гимназии, передает с заседания журналист «Реального времени».



Суд признал виновным Галявиева по всем пяти статьям обвинения вопреки позиции защиты. И назначил ему, кроме пожизненного срока, еще и штраф в 200 тысяч рублей. Гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда удовлетворены частично — на суммы от 500 тысяч до 3 млн рублей. Всего на 22 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В то же время суд оставил без рассмотрения гражданский иск исполкома Казани и два иска о возмещении материального вреда. Напомним, на стадии прений общий размер заявленных к подсудимому требований составлял более 120 млн рублей.

На финальное заседание пришли около 15 потерпевших — сотрудники обстрелянной гимназии, родители погибших, выжившие ученики. А еще — большое число журналистов. В зале работали около 10 видеокамер. От общения с представителями СМИ обвиняемый наотрез отказался.

На максимальном наказании в прениях настаивал глава группы гособвинителей, прокурор РТ Илдус Нафиков, называя действия подсудимого зверским, дьявольским поступком недочеловека. Глава надзорного ведомства предлагал суду применить норму права, по которой первые 5 лет своего бессрочного заключения Галявиеву придется провести в тюрьме, остальные — в колонии особого режима. Кроме того, Нафиков просил суд удовлетворить гражданские иски потерпевших (более 120 млн рублей).

В последнем слове подсудимый заявил, что попытается компенсировать эти суммы своим трудом, в том числе писательским:

— Прошу прощения у потерпевших. Я знаю, что никакие слова и деньги не вернут погибших, а инвалидов не сделают здоровыми. Но я все равно попытаюсь закрыть все иски. Работой в колонии ограничиваться не буду. Попытаюсь написать книгу. Богом я не был и таковым себя не считаю, еще раз прошу прощения...

При этом Галявиев категорически возражал против первой, тюремной пятилетки: «У меня и так пожизненное. Тогда не имело смысла идти на сотрудничество со следствием, и так запросили очень много», — рассуждал он. Его адвокат по назначению Руслан Нуриахметов просил суд руководствоваться результатами первой комплексной психолого-психиатрической экспертизы и не выносить приговор, а отправить Галявиева на принудительное лечение. Анализируя показания своего подзащитного о его «божественном» происхождении и ненависти ко всему живому, Нуриахметов заявил: «Психически здоровому человеку такие мысли не могли прийти в голову».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также адвокат просил оправдать своего клиента по эпизоду об умышленном уничтожении и повреждении имущества гимназии. Умысла разрушить здание у бывшего выпускника не было, а бюджет никаких расходов на восстановление не понес — ремонт и реконструкцию гимназии оплатили спонсоры, отмечал он. Еще предлагал из формулировки обвинения по покушению на массовое убийство исключить упоминание о выстреле в сторону шестерых сотрудников гимназии, указывая, что этот выстрел не зафиксирован на видео, и ни потерпевшие, ни Галявиев его не подтверждают.

Напомним, по версии СК и Генпрокуратуры РФ, Ильназ Галявиев «принял обдуманное решение совершить массовое убийство», находясь под влиянием информации о таких преступлениях в школах и вузах США и России представителями субкультуры «Колумбайн» (признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда РФ, — прим. ред.).

За три месяца до атаки на гимназию начал реализацию преступного плана:

8 февраля 2021 года через портал госуслуг подал электронное заявление о выдаче охотничьего билета, а на следующий день прошел медкомиссию в Республиканском наркодиспансере, где не нашли медицинских противопоказаний к владению оружием;

12 февраля обвиняемый приступил к обучению в частном образовательном учреждении «Батыр-НЧ» правилам и навыкам безопасного обращения с оружием и через три дня купил сейф для оружия;

18 февраля получил охотничий билет в Госкомитете по биологическим ресурсам РТ;

24 февраля скачал в интернете инструкцию по изготовлению взрывного устройства и заказал в интернет-магазине несколько составляющих (что и в каких количествах приобреталось для преступных целей, называть не будем), которые получил в постамате уже через пару дней. В начале марта сделал ряд заказов уже в магазинах Казани;

16 марта стал обладателем свидетельства об окончании учебного курса по правилам и навыкам безопасного обращения с оружием, после чего подал электронное заявление о госуслуге — выдаче лицензии на приобретение охотничьего огнестрельного оружия и патронов, прикрепив медзаключение и свидетельство об обучении;

22 марта заказал в веб-магазине бандану-трубу черного цвета с индивидуальным принтом красного цвета в виде слова «БОГ». Образец принта лично прикрепил к виртуальной заявке;

20 апреля получил последний онлайн-заказ одного из элементов самодельной «бомбы»;

4 мая, за неделю до дня трагедии, пошел покупать патроны в двух магазинах. Всего купил 600 охотничьих патронов, заряженных картечью;

11 мая 2021 года пришел в гимназию с самодельным взрывным устройством и охотничьим ружьем Hatsan Escort Guard. Самодельную бомбу взорвал у кабинета английского языка на первом этаже. Всего произвел не менее 30 выстрелов картечью в направлении людей, в том числе — малолетних детей. Прекратил стрельбу, бросил ружье на третьем этаже и пошел сдаваться, когда услышал звуки сирен подъехавших машин спецслужб. На допросах признавался — если бы полиция не среагировала так быстро, продолжил бы убивать.

Погибли семь учеников и две учительницы гимназии. Не менее 143 пострадавших получили телесные повреждения различной степени тяжести и психическое расстройство.

К приговору «Реальное время» публикует эксклюзивные кадры следственных действий с участием Галявиева в гимназии №175 после расстрела и данные о деле против директора гимназии. Источники не исключают переквалификацию обвинения и прекращение преследования Амины Валеевой и еще двух фигурантов за сроком давности.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ирина Плотникова