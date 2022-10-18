Верховный суд Татарстана получил 310 томов дела казанского «стрелка» Галявиева — фото

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Только что в Верховный суд РТ на микроавтобусе СКР привезли уголовное дело Ильназа Галявиева, обвиняемого в расстреле гимназии №175 в Казани. Журналисту «Реального времени» удалось сфотографировать момент доставки.



Чтобы переместить коробки из автомобиля в канцелярию суда понадобилось три ходки с объемными тележками. Часть коробок с томами доставляли на руках. Всего их в этом деле 310. Напомним, в минувшую пятницу Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение Галявиеву, а буквально вчера уголовное дело вернули из Москвы в Казань.

Фото: realnoevremya.ru/ Ирина Плотникова

В базе суда материалы пока не зарегистрированы, судья и дата первого заседания не назначены.

Фото: realnoevremya.ru/ Ирина Плотникова

Напомним, Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы. Его обвиняют по пяти составам УК РФ — убийство и покушение на убийство, изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства, умышленное уничтожение и повреждение имущества гимназии (ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ). 11 мая 2021 года он пришел с оружием и взрывчаткой в свою бывшую гимназию. Погибли семь детей и двое взрослых.

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Ирина Плотникова