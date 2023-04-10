Адвокат Ильназа Галявиева просил оправдания по одному эпизоду

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня в Верховном суде Татарстана с последним словом выступит обвиняемый в нападении на казанскую гимназию №175 Ильназ Галявиев. В прениях он извинился перед потерпевшими и просил даже в случае пожизненного срока не отправлять его в тюрьму, передает из суда журналист «Реального времени».

— Прошу убрать из оглашенного приговора 5 лет тюрьмы, так как у меня и так пожизненное, — заявил сегодня в своих прениях Ильназ Галявиев, добавив фразу, что «тогда не имело смысла идти навстречу следствию — и так запросили очень много».

Далее подсудимый обратился к присутствующим родным погибших и выживших, а также пережившим расстрел ученикам и сотрудникам гимназии: «Прошу прощения. Прошу прощения у потерпевших».

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Председательствующий по делу судья Айрат Миннуллин уточнил для Галявиева и всех присутствующих — никакого наказания по делу пока не назначено. Есть предложения в этой части со стороны обвинения.

Напомним, на пожизненном лишении свободы с отбыванием первой пятилетки в тюрьме на прошлом заседании настаивал глава группы гособвинителей, прокурор РТ Илдус Нафиков, называя действия подсудимого зверским, дьявольским поступком недочеловека. Кроме того, глава надзорного ведомства республики просил суд удовлетворить гражданские иски потерпевших на общую сумму свыше 100 млн рублей.

В свою очередь адвокат обвиняемого Руслан Нуриахметов предложил суду исключить из объема обвинений покушение на убийство шести сотрудников гимназии, считая, что выстрел по ним в суде доказан не был.

Кроме того, защитник настаивает на полном оправдании Галявиева по эпизоду об умышленном повреждении и уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ): «Школа разрушена не была, сохранила целостность. Были повреждены лишь отдельные элементы... Не доказан умысел на уничтожение школы. Галявиев говорит — желал причинить смерть, а не разрушить здание. Прошу по статье 167 оправдать», — выступил он и подчеркнул, что говорить о причинении значительного ущерба в данном случае не приходится, раз официальный представитель исполкома в суде утверждал, что бюджет расходов не понес, ремонт и восстановление гимназии произведены на спонсорские средства.

Впрочем, далее Нуриахметов предложил суду вообще не выносить приговор по этому делу, а согласиться с результатами первой экспертизы о душевном здоровье Галявиева и определить его на принудительное лечение.

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Ирина Плотникова