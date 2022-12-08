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В Казани директор гимназии №175 просит не доводить ее дело до суда

08:22, 08.12.2022 Сюжет:  Атака на гимназию №175
В Казани директор гимназии №175 просит не доводить ее дело до суда
Фото: realnoevremya.ru

По данным источников «Реального времени», директор гимназии №175 Казани Амина Валеева и еще двое обвиняемых в той трагедии завершили ознакомление со всеми томами и вещественными доказательствами своего дела.

После чего защитники Валеевой подали ходатайства о прекращении ее уголовного преследования по обвинению в преступной халатности с тяжкими последствиями. Такие же ходатайства в адрес СК направили адвокаты экс-директора ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова и инженера ООО «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина, обвиняемых в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

По мнению защиты, дело против всех троих должно быть прекращено за отсутствием состава преступления. В Следкоме считают иначе. Как отмечают источники «Реального времени», уже в ближайшие дни материалы дела в отношении Иванова, Зиганшина и Валеевой могут быть направлены в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.

Тем временем Верховный суд Татарстана продолжает допросы потерпевших и свидетелей по делу признавшегося в расстреле детей и педагогов Ильназа Галявиева. У родителей погибших и выживших детей немало претензий к отдельным сотрудникам гимназии №175.

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