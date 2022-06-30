Директор гимназии №175 Амина Валеева прочитала 15 томов своего дела

26 мая трое фигурантов дела о трагедии в гимназии №175 приступили к изучению 310 томов своего дела. Об этом стало известно сегодня в Верховном суде РТ при рассмотрении ходатайства о продлении домашнего ареста экс-директору ООО «Ваша безопасность» Сергею Иванову, передает из суда журналист «Реального времени».



Директор гимназии Амина Валеева за несколько дней ознакомилась с 15 томами, инженер по монтажу, ремонту и обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин прочитал 44 тома, а Иванов — 73 тома. Эту информацию на заседании суда обнародовала следователь Виктория Печенкина, излагая ходатайство руководителя следственной группы генерал-майора юстиции Александра Лаврова.

СК просит продлить домашний арест Иванову до 11 августа.

Напомним, бывший директор ООО «Ваша безопасность» обвиняется в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть людей в гимназии №175. Его компания выполняла муниципальный контракт на установку и обслуживание систем контроля и управления доступом в этой гимназии. По версии СК, 11 мая 2021 года магнитный замок на входной двери в учебное заведение был неисправен и бывший гимназист Ильназ Галявиев смог войти с оружием в руках. Его жертвами стали семь учеников и двое педагогов.

Обвинение по той же статье предъявлено Марату Зиганшину, ну а директору гимназии вменяют преступную халатность. Вину все трое не признают.

Дело признавшегося в массовом убийстве Ильназа Галявиева выделено в отдельное производство — судить его будут отдельно от других фигурантов.

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Ирина Плотникова