Басманный суд не стал рассматривать жалобу по делу гимназии №175, казанский вновь отказал СК

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (Зиганшин и адвокат Гумирова)

В минувшую пятницу Приволжский райсуд Казани в четвертый раз за последние месяцы заблокировал попытку Следкома установить предельный срок ознакомления с материалами дела директору гимназии №125 Амине Валеевой, экс-руководителю фирмы «Ваша безопасность» Сергею Иванову и инженеру компании «Союз пожарного мониторинга Марату Зиганшину. Тем временем Басманный райсуд Москвы не стал рассматривать жалобу защиты Зиганшина на действия СК по этому делу, сообщили «Реальному времени» участники процесса.



Жалобу в суд по месту дислокации Следственного комитета РФ адвокат Эльвира Гумирова направила еще в сентябре. По данным «Реального времени», она указывала, что этим летом вступили в силу конституционные поправки в УПК, согласно которым дело против Зиганшина подлежит прекращению за непричастностью обвиняемого к преступлению, поскольку срок давности уголовного преследования истек более двух месяцев назад, а дело в суд для рассмотрения по существу так и не поступило.

Напомним, первоначально Валееву, Иванова и Зиганшина обвиняли в тяжких преступлениях: даму — в преступной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия в виде погибших и раненых учеников и сотрудников гимназии (ч. 3. ст. 293), мужчин — в оказании услуг и выполнении работ, не отвечающих безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекших те же тяжкие последствия при расстреле гимназии (ч. 3 ст. 238 УК). Однако в этой редакции прокуратура РТ, а затем и Генпрокуратура отказались утверждать обвинение, не усматривая прямой связи между действиями-бездействием обвиняемых и результатами визита вооруженного выпускника Ильназа Галявиева в родную гимназию в мае 2021-го. За массовое убийство и покушение он получил пожизненный срок.

realnoevremya.ru

По версии следствия, Валеева при наличии средств на внебюджетном счете гимназии не заключила договор с ЧОПом на охрану, Иванов не обеспечил надлежащее качество работ по установке и обслуживанию магнитного замка на входе в гимназию, а Зиганшин не устранил неисправность динамика пожарной сигнализации в классе, где 11 мая 2021 года занимались ученики 8а, вовремя не услышавшие экстренную команду директора «Закрыть двери, на школу совершено нападение».

После возврата материалов на дополнительное расследование обвинение тройке переквалифицировали на ч. 1 ст. 293 и ч.1 ст. 238 УК РФ — оба состава отнесены к преступлениям небольшой тяжести, со сроком давности два года. И этот срок истек 11 мая 2023 года. По версии защиты Зиганшина, законные основания для прекращения дела по реабилитирующим основаниям наступили в июле.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

«Следствие игнорирует новеллы в Законе, тем самым нарушая права Зиганшина и игнорируя требования прокурора. Сложившая ситуация напоминает правовой нигилизм», — озвучила свою позицию «Реальному времени» Эльвира Гумирова. По ее словам, надежда, что Басманный суд разберется в этой ситуации, не оправдалась: после двухмесячных попыток официальным путем выяснить дату или результат рассмотрения жалобы на СК на сайте появилась публикация, что жалоба действительно поступила, но суд не принял ее к рассмотрению — еще в сентябре. «По моему мнению, нам пытаются осложнить попытку обжалования. Сам текст постановления до сих пор не получен», — комментирует ситуацию Эльвира Гумирова, добавляя, что недавно смогла изложить ее на приеме в Генпрокуратуре РФ.

Вопрос об истечении сроков и реабилитации также касается Сергея Иванова и Амины Валеевой. 1 декабря в Приволжском райсуде Казани Следком вновь просил ограничить всю тройку фигурантов в чтении 327 томов уголовного дела. На сей раз в качестве предельного запрашивался срок до 15 января 2024 года.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Заметим, в августе и сентябре текущего года райсуд Казани уже рассматривал схожие ходатайства и отклонял требования следователей. А в середине ноября вообще отказался принимать такие же ходатайства к рассмотрению, сославшись на незначительный промежуток времени, прошедший с момента предыдущего рассмотрения аналогичных требований.

Результатом заседаний 1 декабря по ходатайствам генерал-майора юстиции Александра Лаврова стали еще три отказных решения. По данным источников «Реального времени», против позиции СК по этому вопросу были не только обвиняемые с адвокатами, но и представитель районной прокуратуры.

Причем в случае с экс-директором фирмы «Ваша безопасность» в суде выяснилось, что изучение всех 327 томов дела Сергей Иванов и адвокат Талия Чернова завершили еще 13 ноября, после чего устно и дважды письменно просили предоставить протокол завершения процедуры ознакомления — для подачи возражений и ходатайств. По данным источников «Реального времени», следователь следственной группы ГСУ СКР Ринат Гайнутдинов сообщил: протокол этот пока не готов, а еще указал, что Иванов и Чернова должны ознакомиться с дополнительными материалами и вещественными доказательствами по делу, включая фото, видео и аудио.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Этот довод защита парировала тем, что данные материалы и доказательства изучены еще в 2022-м году, повторно знакомиться с ними адвокат и подследственный не желают и закон предусматривает их право на такой отказ.

Чернова, как сообщает источник «Реального времени», назвала незаконным само обращение СК в суд с ходатайством за пределами срока давности уголовного преследования. Адвокат сообщила суду, что, несмотря на неоднократные ходатайства защиты о прекращении уголовного преследования Иванова со ссылкой на свежие правки в статьях 24 и 27 УПК РФ, расследование в нарушение конституционного и уголовно-процессуального законодательства продолжается.

«Да, мы считаем, что закон не выполняется, а следствие злоупотребляет полномочиями, в том числе подавая такие ходатайства и вводя суд в заблуждение», — подтвердила адвокат Талия Чернова свою позицию на заседании Приволжского райсуда Казани.

Довод о сроке давности нашел отражение и в отказном решении суда от 1 декабря, уверяет источник «Реального времени», и в жалобах в адрес Генеральной прокуратуры РФ.

Ирина Плотникова