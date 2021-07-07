«Идет охота на ведьм»: после расстрела гимназии СК взялся за поставщиков услуг исполкому Казани

Вину новые фигуранты дела о бойне в учебном заведении не признали, суд отказался отправлять их в СИЗО

Фото: Максим Платонов

Поиск виновных в казанской трагедии 11 мая неминуемо приведет силовиков к должностным лицам от образования. В этом уверены источники «Реального времени» в правоохранительных кругах. Часть потенциальных фигурантов уже неоднократно допрошены в качестве свидетелей. Как руководитель ООО «Ваша безопасность» и инженер ООО «Союз пожарного мониторинга», задержанные в эти выходные со спецназом «Гром». На счету указанных фирм — контракты на 170 млн рублей по обеспечению безопасности в соцучреждениях Казани, включая расстрелянную гимназию №175. Условия заказчика были выполнены — магнитный замок на двери и динамики системы оповещения в здании работали, заверили «Реальное время» адвокаты обвиняемых.

Четыре допроса и маски-шоу на «Квартале»



С визита вооруженных спецназовцев в масках началось воскресное утро во дворе элитной многоэтажки на «Кварталах». В 6 утра следователи с силовой поддержкой приехали на обыск и задержание к Сергею Иванову, директору компании «Ваша безопасность». Шокированные соседи до сих пор обсуждают этот визит.

Сам бизнесмен отчасти был готов к такому сценарию — с 11 мая 2021 года его не меньше четырех раз вызывали на допросы в Следком, в офисе фирмы прошли выемки документов.

Как выяснило «Реальное время», дело против Иванова возбудили еще 29 июня — по ч. 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. По такой же статье осуждены несколько фигурантов дела о пожаре в казанском ТЦ «Адмирал», который унес 19 жизней.

Преследование Иванова связано с гибелью семи детей и двух педагогов, а также ранением еще 24 учащихся и сотрудников пережившей бойню гимназии №175. Обвинение в массовом убийстве предъявлено 19-летнему Ильназу Галявиеву. Однако с первого дня следствия было ясно — за системные просчеты в небезопасности детей в учебном заведении кто-то должен понести ответственность.

С первого дня следствия было ясно — за системные просчеты в небезопасности детей в учебном заведении кто-то должен понести ответственность. Фото: Максим Платонов

Самым вероятным кандидатом на эту роль называли директора гимназии Амину Валееву, поскольку в первые же часы стало известно — в здании не было профессиональной охраны. Но выяснилось и другое — именно оперативная реакция Валеевой спасла жизни многим. После первых же выстрелов она по внутреннему школьному «радио» дала команду — закрыть все двери. Поэтому и выжившие, и потерявшие в тот день близких претензии к директору не предъявляют.

Как утверждают источники «Реального времени», команда на задержание иных причастных была отдана по результатам видеосвязи главы СКР Александра Бастрыкина с потерпевшими и заслушивания результатов расследования. Она состоялась 1 июля.

Кроме Иванова, силовики в воскресенье пришли за Маратом Зиганшиным, инженером по монтажу, ремонту и обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» (далее — СПМ). Причем его нашли не по казанскому адресу, а в Чистополе, у родни.

«Реальному времени» удалось пообщаться с адвокатами новых фигурантов. Оба считают — нет никакой причинно-следственной связи между исполнением работ по контрактам и тяжкими последствиями.

Как утверждают источники «Реального времени», команда на задержание иных причастных была отдана по результатам видеосвязи главы СКР Александра Бастрыкина с потерпевшими. Фото: sledcom.ru

Прокурор против СИЗО возражал

Материалы на арест Зиганшина и Иванова поступили в Советский райсуд в понедельник, 5 июля, после 17 часов, рассмотрение началось еще часа через полтора. С момента задержания им успели предъявить обвинение в тех самых небезопасных услугах и допросить в качестве обвиняемых. Вину оба не признали.

Всего в следственную группу по делу гимназии №175 вошли 90 сотрудников из разных регионов России под председательством полковника Александра Избенко из Главного следственного управления СКР.

На заседании суда следователи Гребнев и Дымченко просили председательствующего судью заключить обвиняемых под стражу. А вот представитель прокуратуры Татарстана Ильнур Давлиев предлагал суду более мягкую меру пресечения — домашний арест. Сами задержанные и их адвокаты заявляли об отсутствии оснований для крайней меры пресечения.

По версии следствия, директор ООО «Ваша безопасность» Сергей Иванов не обеспечил исполнение муниципального контракта, заключенного в феврале 2020 года с муниципальным учреждением «Департамент телекоммуникационных технологий Казани», и не оказал услуги по обслуживанию системы контроля и управления доступом (далее — СКУД) в гимназию. А инженер из СПМ Марат Зиганшин не обеспечил надлежащее обслуживание систем оповещения в этом учебном заведении, полагают силовики.

Судья Сергей Жиляев в СИЗО отказал, но посчитал необходимым избрать директору «Вашей безопасности» домашний арест — без прогулок, а инженеру «Союза пожарного мониторинга» — запрет определенных действий в части личного общения, звонков и выхода в интернет. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

«Пуленепробиваемых дверей и окон, как в полиции при плане «Крепость», предусмотрено не было», — комментирует позицию защиты Симонов. Фото: Максим Платонов

«Пуленепробиваемых дверей и окон предусмотрено не было»

На счету «Вашей безопасности» — шесть госконтрактов с вышеназванным департаментом на общую сумму 50,7 млн рублей. Речь идет об организации, монтаже и обслуживании систем контроля и управления доступом на сотнях объектов в Казани. Так, в интересующем следствие контракте 2020 года, наряду с гимназией выпускника Галявиева и его жертв, фигурируют еще 500 школ, детских садов и подростковых клубов.

Причем в техзадании контракта указаны базовые принципы к элементам СКУД — исключение возможного несанкционированного доступа на объект через точки доступа и антивандальная устойчивость наружных элементов этой системы. К слову, тем же техзаданием в гимназии №175 были предусмотрены две калитки, оборудованные электронно-магнитными замками — чтобы попасть на территорию могли лишь обладатели пропусков. За данные услуги ежемесячно заказчик — департамент — должен был платить 2,7 тысячи рублей. Общая плата за год чуть превышала 16 млн рублей, впрочем, контракт был заключен с небольшой экономией для бюджета — по цене 15,9 млн рублей.

Согласно сайту госзакупок, кроме «Вашей безопасности», на данный госконтракт претендентов не было. Как не было и претензий со стороны заказчика по ненадлежащему оказанию услуг. Правда, на данный момент исполнение этого контракта прекращено.

Вопросы следователей к Иванову связаны с дверью на входе в гимназию. Силовики установили, что 11 мая Ильназу Галявиеву удалось открыть ее, всего лишь дернув за ручку. Таким образом, закрытая на магнитный замок преграда не исключила оговоренный техзаданием несанкционированный доступ.

Техзаданием в гимназии №175 были предусмотрены две калитки, оборудованные электронно-магнитными замками — чтобы попасть на территорию могли лишь обладатели пропусков. Фото tatarstan.ru

«Идет охота на ведьм, ищут крайних», — считает адвокат ВИП-«безопасника» Сергей Симонов. С его слов, замок на двери, действительно, открывался Галявиевым без пропуска. Но, во-первых, никаким ГОСТом не регламентировано — какую нагрузку должна выдерживать запертая электроникой дверь, а во-вторых, со стороны руководства учебного заведения, Управления образования и заказчика услуг ни разу не предъявлялось претензий к исполнителю контракта.

— Таким образом, услуги оказывались в соответствии с условиями заказчика и по договору нарушений не было. Я считаю, причиненные тяжкие последствия не состоят в прямой связи с работами по контракту. Пуленепробиваемых дверей и окон, как в полиции при плане «Крепость», предусмотрено не было, — комментирует позицию защиты Симонов. — Я не исключаю, что замок мог получить повреждения при первом взрыве.

Кроме того, адвокат отмечает — сама входная дверь из филенки и стекла, даже с магнитным замком, не была серьезной преградой для агрессора. А замена дверей контрактом не предусматривалась. Сергей Симонов отмечает: магнитные пропуска в школе появились еще в 2014 году, до того как Иванов возглавил фирму «Ваша безопасность» и до того как в структуре исполкома появился Департамент телекоммуникационных услуг. Со слов адвоката, замки устанавливались бесплатно, а госконтракты заключались на ежемесячное обслуживание оборудования. «Работы проводились ежемесячно, фотоотчеты направлялись в департамент», — говорит он.

Потянут ли в дело Галявиева детей силовиков?

В отличие от руководителя Иванова, обвиняемый Марат Зиганшин является непосредственным исполнителем работ от ООО «СПМ». Именно этот инженер отвечал за ежемесячные проверки системы оповещения внутри гимназии №175. Напомним, выжившие ученики расстрелянного 8 «А» рассказали, что не слышали оповещения директора, поэтому дверь и оказалась открытой.

Адвокат инженера Борис Савельев заявил журналисту «Реального времени» — динамик в этом классе был рабочим: «Буквально за день до трагедии они по системе оповещения поздравляли с днем рождения, и в классе говорят — слышали эту трансляцию. Работало радио и 11 мая. Только переданную информацию в классе не поняли».

Адвокат отмечает — сама входная дверь из филенки и стекла, даже с магнитным замком, не была серьезной преградой для агрессора. Фото: Максим Платонов

Назначенная по делу экспертиза показала — динамик работал с мощностью 47—48 децибел, следствие считает — должно было быть не менее 70. «Откуда они эту цифру взяли — мы не знаем, в документах она предусмотрена не была. Возможно, динамик испортился и стал хрипеть именно в тот момент [когда в школе шла стрельба]», — говорит защитник. По его мнению, причинно-следственная связь между действиями инженера Зиганшина и гибелью людей не просматривается. И необходимости в заключении в СИЗО не было — до задержания Зиганшина допрашивали пять раз, и от явки к следователям он не уклонялся.

«Союз пожарного мониторинга» является самым крупным поставщиком Департамента телекоммуникационных технологий исполкома Казани, в активе — 18 контрактов на 117,6 млн рублей. Директор предприятия — Михаил Золотов, в учредителях Резеда Шигапова и Дмитрий Сумочкин. При этом Сумочкин также имеет долю в московском ООО «Спутник безопасности».

Заметим, что одноименную фирму в Казани ранее возглавлял Тавис Каримуллин, сын первого заместителя начальника МЧС Татарстана. На фоне скандала с пожаром в ТЦ «Адмирал», безопасность которого за деньги брался обеспечить именно «Спутник», сын спасателя оставил эту фирму. Впрочем, еще в 2019-м Каримуллин-младший числился совладельцем ООО «Служба пожарного мониторинга — 16». На данный момент и эта компания ликвидирована.

В учредителях «Вашей безопасности» также числится Данил Хамитов, в СМИ его указывали в качестве сына влиятельного силовика — бывшего главы УФСБ по Татарстану. Правда, конечными бенефициарами группы компаний, работающих под данным брендом в Казани, Зеленодольске и Уфе, являются уроженцы Башкортостана Виталий и Ольга Золотовы.

Напрашиваются два вывода за рамками следствия — случайным людям вопросы безопасности тысяч детей и педагогов никто не доверяет, но контроль за своими явно хромает.