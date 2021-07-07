«Идет охота на ведьм»: после расстрела гимназии СК взялся за поставщиков услуг исполкому Казани
Вину новые фигуранты дела о бойне в учебном заведении не признали, суд отказался отправлять их в СИЗО
Поиск виновных в казанской трагедии 11 мая неминуемо приведет силовиков к должностным лицам от образования. В этом уверены источники «Реального времени» в правоохранительных кругах. Часть потенциальных фигурантов уже неоднократно допрошены в качестве свидетелей. Как руководитель ООО «Ваша безопасность» и инженер ООО «Союз пожарного мониторинга», задержанные в эти выходные со спецназом «Гром». На счету указанных фирм — контракты на 170 млн рублей по обеспечению безопасности в соцучреждениях Казани, включая расстрелянную гимназию №175. Условия заказчика были выполнены — магнитный замок на двери и динамики системы оповещения в здании работали, заверили «Реальное время» адвокаты обвиняемых.
Четыре допроса и маски-шоу на «Квартале»
С визита вооруженных спецназовцев в масках началось воскресное утро во дворе элитной многоэтажки на «Кварталах». В 6 утра следователи с силовой поддержкой приехали на обыск и задержание к Сергею Иванову, директору компании «Ваша безопасность». Шокированные соседи до сих пор обсуждают этот визит.
Сам бизнесмен отчасти был готов к такому сценарию — с 11 мая 2021 года его не меньше четырех раз вызывали на допросы в Следком, в офисе фирмы прошли выемки документов.
Как выяснило «Реальное время», дело против Иванова возбудили еще 29 июня — по ч. 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. По такой же статье осуждены несколько фигурантов дела о пожаре в казанском ТЦ «Адмирал», который унес 19 жизней.
Преследование Иванова связано с гибелью семи детей и двух педагогов, а также ранением еще 24 учащихся и сотрудников пережившей бойню гимназии №175. Обвинение в массовом убийстве предъявлено 19-летнему Ильназу Галявиеву. Однако с первого дня следствия было ясно — за системные просчеты в небезопасности детей в учебном заведении кто-то должен понести ответственность.
Самым вероятным кандидатом на эту роль называли директора гимназии Амину Валееву, поскольку в первые же часы стало известно — в здании не было профессиональной охраны. Но выяснилось и другое — именно оперативная реакция Валеевой спасла жизни многим. После первых же выстрелов она по внутреннему школьному «радио» дала команду — закрыть все двери. Поэтому и выжившие, и потерявшие в тот день близких претензии к директору не предъявляют.
Как утверждают источники «Реального времени», команда на задержание иных причастных была отдана по результатам видеосвязи главы СКР Александра Бастрыкина с потерпевшими и заслушивания результатов расследования. Она состоялась 1 июля.
Кроме Иванова, силовики в воскресенье пришли за Маратом Зиганшиным, инженером по монтажу, ремонту и обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» (далее — СПМ). Причем его нашли не по казанскому адресу, а в Чистополе, у родни.
«Реальному времени» удалось пообщаться с адвокатами новых фигурантов. Оба считают — нет никакой причинно-следственной связи между исполнением работ по контрактам и тяжкими последствиями.
Прокурор против СИЗО возражал
Материалы на арест Зиганшина и Иванова поступили в Советский райсуд в понедельник, 5 июля, после 17 часов, рассмотрение началось еще часа через полтора. С момента задержания им успели предъявить обвинение в тех самых небезопасных услугах и допросить в качестве обвиняемых. Вину оба не признали.
Всего в следственную группу по делу гимназии №175 вошли 90 сотрудников из разных регионов России под председательством полковника Александра Избенко из Главного следственного управления СКР.
На заседании суда следователи Гребнев и Дымченко просили председательствующего судью заключить обвиняемых под стражу. А вот представитель прокуратуры Татарстана Ильнур Давлиев предлагал суду более мягкую меру пресечения — домашний арест. Сами задержанные и их адвокаты заявляли об отсутствии оснований для крайней меры пресечения.
По версии следствия, директор ООО «Ваша безопасность» Сергей Иванов не обеспечил исполнение муниципального контракта, заключенного в феврале 2020 года с муниципальным учреждением «Департамент телекоммуникационных технологий Казани», и не оказал услуги по обслуживанию системы контроля и управления доступом (далее — СКУД) в гимназию. А инженер из СПМ Марат Зиганшин не обеспечил надлежащее обслуживание систем оповещения в этом учебном заведении, полагают силовики.
Судья Сергей Жиляев в СИЗО отказал, но посчитал необходимым избрать директору «Вашей безопасности» домашний арест — без прогулок, а инженеру «Союза пожарного мониторинга» — запрет определенных действий в части личного общения, звонков и выхода в интернет. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.
«Пуленепробиваемых дверей и окон предусмотрено не было»
На счету «Вашей безопасности» — шесть госконтрактов с вышеназванным департаментом на общую сумму 50,7 млн рублей. Речь идет об организации, монтаже и обслуживании систем контроля и управления доступом на сотнях объектов в Казани. Так, в интересующем следствие контракте 2020 года, наряду с гимназией выпускника Галявиева и его жертв, фигурируют еще 500 школ, детских садов и подростковых клубов.
Причем в техзадании контракта указаны базовые принципы к элементам СКУД — исключение возможного несанкционированного доступа на объект через точки доступа и антивандальная устойчивость наружных элементов этой системы. К слову, тем же техзаданием в гимназии №175 были предусмотрены две калитки, оборудованные электронно-магнитными замками — чтобы попасть на территорию могли лишь обладатели пропусков. За данные услуги ежемесячно заказчик — департамент — должен был платить 2,7 тысячи рублей. Общая плата за год чуть превышала 16 млн рублей, впрочем, контракт был заключен с небольшой экономией для бюджета — по цене 15,9 млн рублей.
Согласно сайту госзакупок, кроме «Вашей безопасности», на данный госконтракт претендентов не было. Как не было и претензий со стороны заказчика по ненадлежащему оказанию услуг. Правда, на данный момент исполнение этого контракта прекращено.
Вопросы следователей к Иванову связаны с дверью на входе в гимназию. Силовики установили, что 11 мая Ильназу Галявиеву удалось открыть ее, всего лишь дернув за ручку. Таким образом, закрытая на магнитный замок преграда не исключила оговоренный техзаданием несанкционированный доступ.
«Идет охота на ведьм, ищут крайних», — считает адвокат ВИП-«безопасника» Сергей Симонов. С его слов, замок на двери, действительно, открывался Галявиевым без пропуска. Но, во-первых, никаким ГОСТом не регламентировано — какую нагрузку должна выдерживать запертая электроникой дверь, а во-вторых, со стороны руководства учебного заведения, Управления образования и заказчика услуг ни разу не предъявлялось претензий к исполнителю контракта.
— Таким образом, услуги оказывались в соответствии с условиями заказчика и по договору нарушений не было. Я считаю, причиненные тяжкие последствия не состоят в прямой связи с работами по контракту. Пуленепробиваемых дверей и окон, как в полиции при плане «Крепость», предусмотрено не было, — комментирует позицию защиты Симонов. — Я не исключаю, что замок мог получить повреждения при первом взрыве.
Кроме того, адвокат отмечает — сама входная дверь из филенки и стекла, даже с магнитным замком, не была серьезной преградой для агрессора. А замена дверей контрактом не предусматривалась. Сергей Симонов отмечает: магнитные пропуска в школе появились еще в 2014 году, до того как Иванов возглавил фирму «Ваша безопасность» и до того как в структуре исполкома появился Департамент телекоммуникационных услуг. Со слов адвоката, замки устанавливались бесплатно, а госконтракты заключались на ежемесячное обслуживание оборудования. «Работы проводились ежемесячно, фотоотчеты направлялись в департамент», — говорит он.
Потянут ли в дело Галявиева детей силовиков?
В отличие от руководителя Иванова, обвиняемый Марат Зиганшин является непосредственным исполнителем работ от ООО «СПМ». Именно этот инженер отвечал за ежемесячные проверки системы оповещения внутри гимназии №175. Напомним, выжившие ученики расстрелянного 8 «А» рассказали, что не слышали оповещения директора, поэтому дверь и оказалась открытой.
Адвокат инженера Борис Савельев заявил журналисту «Реального времени» — динамик в этом классе был рабочим: «Буквально за день до трагедии они по системе оповещения поздравляли с днем рождения, и в классе говорят — слышали эту трансляцию. Работало радио и 11 мая. Только переданную информацию в классе не поняли».
Назначенная по делу экспертиза показала — динамик работал с мощностью 47—48 децибел, следствие считает — должно было быть не менее 70. «Откуда они эту цифру взяли — мы не знаем, в документах она предусмотрена не была. Возможно, динамик испортился и стал хрипеть именно в тот момент [когда в школе шла стрельба]», — говорит защитник. По его мнению, причинно-следственная связь между действиями инженера Зиганшина и гибелью людей не просматривается. И необходимости в заключении в СИЗО не было — до задержания Зиганшина допрашивали пять раз, и от явки к следователям он не уклонялся.
«Союз пожарного мониторинга» является самым крупным поставщиком Департамента телекоммуникационных технологий исполкома Казани, в активе — 18 контрактов на 117,6 млн рублей. Директор предприятия — Михаил Золотов, в учредителях Резеда Шигапова и Дмитрий Сумочкин. При этом Сумочкин также имеет долю в московском ООО «Спутник безопасности».
Заметим, что одноименную фирму в Казани ранее возглавлял Тавис Каримуллин, сын первого заместителя начальника МЧС Татарстана. На фоне скандала с пожаром в ТЦ «Адмирал», безопасность которого за деньги брался обеспечить именно «Спутник», сын спасателя оставил эту фирму. Впрочем, еще в 2019-м Каримуллин-младший числился совладельцем ООО «Служба пожарного мониторинга — 16». На данный момент и эта компания ликвидирована.
В учредителях «Вашей безопасности» также числится Данил Хамитов, в СМИ его указывали в качестве сына влиятельного силовика — бывшего главы УФСБ по Татарстану. Правда, конечными бенефициарами группы компаний, работающих под данным брендом в Казани, Зеленодольске и Уфе, являются уроженцы Башкортостана Виталий и Ольга Золотовы.
Напрашиваются два вывода за рамками следствия — случайным людям вопросы безопасности тысяч детей и педагогов никто не доверяет, но контроль за своими явно хромает.
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