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Казанский суд нашел «пропавшего» Галявиева в колонии для пожизненно осужденных

15:31, 14.12.2023 Сюжет:  Атака на гимназию №175
Казанский суд нашел «пропавшего» Галявиева в колонии для пожизненно осужденных
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Опасения Рината Галявиева о пропаже его сына, осужденного к пожизненному сроку за расстрел казанской гимназии №175, сегодня опроверг Советский райсуд Казани, сообщает журналист «Реального времени».

При рассмотрении гражданского иска к Ильназу Галявиеву была озвучена информация — 11 декабря он, находясь в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, получил исковое заявление и повестку о назначении судебного заседания.

Иск в интересах муниципалитета подала прокуратура республики, требуя возместить ущерб зданию и оборудованию гимназии №175 Казани в размере 1 млн 409 тысяч рублей.

Принимал ли участие в заседании сам Галявиев и почему в качестве третьего лица привлекли Благотворительный фонд «Татнефть» — в репортаже «Реального времени».

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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