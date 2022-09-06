СК не удалось ограничить срок уголовных чтений «казанскому стрелку» Галявиеву

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрит жалобу прокуратуры на решение Приволжского райсуда Казани по делу о расстреле гимназии №175. Еще в августе Следком просил огранить обвиняемому Ильназу Галявиеву срок ознакомления с материалами дела, однако районный суд отказал, передает журналист «Реального времени».



1 августа при продлении ареста Галявиева сообщалось, что он прочитал 148 томов, его адвокат Руслан Нуриахметов — 160, а всего их в уголовном деле 310. Те же цифры указывались в ходатайстве СКР об ограничении срока.

5 августа при рассмотрении ходатайства райсудом следствие просило обязать защитника и обвиняемого закончить ознакомление к 12 августа. Отказ суда в таком ограничении обжаловала прокуратура.

Как выяснило «Реальное время», сегодняшнее заседание Верховного суда РТ по апелляционному представлению пройдет без участия обвиняемого.

фото Максима Платонова

Напомним, 11 мая бывший выпускник гимназии №175 принес в альма-матер взрывное устройство с поражающими элементами, охотничье ружье Hatsan Escort Guard и свыше 500 патронов. Вошел внутрь без проблем и открыл огонь на поражение. Всего, по данным следствия, в здании он произвел не менее 30 выстрелов картечью по детям и взрослым. А у входа в кабинет №7 на первом этаже привел в действие взрывное устройство. В результате нападения погибли девять человек, больше двух десятков получили ранения и травмы, в том числе в результате прыжков из окна. Всего статус потерпевших в деле получили порядка 600 человек и муниципалитет Казани.