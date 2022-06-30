Обвиняемый рассекретил результаты испытаний магнитного замка со входа в гимназию №175

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова (обвиняемый с адвокатом)

До 11 августа под домашним арестом оставил директора ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова Верховный суд Татарстана. В заседании участвовали родители двух погибших учениц гимназии №175, которые поддержали ходатайство СК, сообщает с заседания журналист «Реального времени».



«Пускай остается под домашним! Мы своих детей вообще не увидим никогда», — заявила суду Аниса Гарифуллина, дочь которой была убита на уроке.

Пережившая такую же трагедию Фердина Галимзянова в перерыве заседания призналась журналисту «Реального времени»: ей непонятно, почему еще двое обвиняемых находятся на свободе. Женщина уверена в виновности директора гимназии и специалиста компании «Союз пожарного мониторинга». «В феврале объявляли пожарную тревогу, все покинули здание, кроме нашего класса: они ничего не слышали — динамик в классе уже тогда был неисправен. Директор об этом знала и ничего не сделала».

Представитель потерпевшего Управления образования Казани Андрей Мачин на заседании занял нейтральную позицию — оставил вопрос по ходатайству на усмотрение суда.

Прокурор Ильнур Давлиев был солидарен с сотрудниками СК.

Следователь Виктория Печенкина просила сохранить Иванову меру пресечения, сообщая, что в данный момент трое фигурантов выделенного дела о трагедии в казанской гимназии знакомятся с 310 томами уголовного дела. Экс-директор ООО «Ваша безопасность» продвинулся дальше других — одолел 73 тома, но у СК остаются основания полагать, что при более мягкой мере пресечения он может создать помехи следствию.

Напомним, Иванов обвиняется в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть людей в гимназии №175. «Ваша безопасность» выполняла муниципальный контракт на установку и обслуживание систем контроля и управления доступом в этой гимназии. По версии СК, 11 мая 2021 года магнитный замок на входной двери в учебное заведение был неисправен и бывший гимназист Ильназ Галявиев смог войти с оружием в руках. Его жертвами стали семь учеников и двое педагогов.

Обвиняемый и его адвокат Талия Чернова категорически возражали против сохранения домашнего ареста. При этом Иванов заявил — в изученных материалах дела содержатся доказательства его непричастности к преступлению — судебно-техническая экспертиза по магнитному замку с входной двери гимназии №175 и судебно-криминалистическая экспертиза по видеозаписям с камеры на входе в гимназию от 11 мая 2021 года.

Первая экспертиза, по назначению Следкома, проводилась в экспертном центре Минюста РФ в Москве и, со слов Иванова, показала: при разном положении и напряжении тот самый магнитный замок со входа в гимназию держит нагрузку от 175 до 150 кг, то есть вручную его может открыть лишь силач. Вторую экспертизу делали специалисты ФСБ, которые установили — 11 мая взрослый человек незадолго до Галявиева пытался войти в гимназию без магнитного ключа и не смог этого сделать, такая же неудача постигла еще одного взрослого, который хотел войти вскоре после Галявиева.

— При первом эксперименте следователем СК по городу Нижнекамску Матвеевой дверь была открыта путем применения незначительной силы. Но при этом на двери был сломан дверной доводчик — полностью разъединен шарнир — в связи с этим дверь физически не может закрываться самостоятельно, — объяснял сегодня суду Сергей Иванов. — А 30-го числа сила открывания двери уже не превышала усилия в 47 кг, хотя 24-го дверь открывалась свободно. При этом эксперимент был проведен уже после воздействия взрывной волны (на первом этаже у одного из кабинетов Галявиев взорвал самодельное устройство, — прим. ред.), которая повредила стены и доводчик, исказила работу системы.

Объяснять — каким образом один и тот же замок в мае открывался свободно, затем с усилием с 47 кг, а в октябре на экспертизе вдруг поставил рекорд в 150—175 кг — на заседании никто не стал. Как не стал давать оценку третьему доказательству защиты — письму из муниципального департамента — заказчика работ. Согласно этому документу после последней проверки оборудования сотрудником «Вашей безопасности», с 15 апреля до 11 мая 2021 года, гимназией не направлялось никаких сообщений о неисправности оборудования.

На заседании обвиняемый впервые за год смог встретиться и обнять своих родителей — с согласия следователя они приехали из Йошкар-Олы. Несмотря на запрет общения со всеми, кроме членов семьи, адвоката и следователей Иванову в органах УФСИН Иванову объясняли — видеться он может лишь тех членов семьи, с которыми проживает. «Родители что — не члены семьи?» — высказал недоумение судья ВС РТ Айрат Ибатуллин. Стоит отметить — в ходе заседания он удовлетворил все ходатайства защиты, даже согласился на допрос родителей обвиняемого. Но отменять или заменять домашний арест более мягкой мерой пресечения не стал.