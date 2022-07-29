Дело о расстреле гимназии №175: Верховный суд Татарстана рассмотрит ходатайство о продлении ареста Галявиеву

Фото: realnoevremya/ Ринат Назметдинов

В Верховный суд РТ поступило ходатайство Следкома о продлении срока содержания под стражей Ильназу Галявиеву, признавшему вину в расстреле гимназии №175 Казани. Как выяснило «Реальное время», срок следствия по этому делу продлен до 11 ноября.



Ходатайство будет рассматриваться в понедельник, 1 августа, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Последний раз арест Галявиеву продлевали в мае — до 11 августа. Тогда на заседание Верховного суда РТ по мере пресечения впервые пришли выжившие гимназисты и их родители.

По версии Следкома, с 1 января по 6 мая 2021 года обвиняемый у себя дома незаконно изготовил самодельную взрывчатку и взрывное устройство с поражающими элементами, а утром 11 мая принес с собой в гимназию №175, установил у входа в кабинет №7 на первом этаже и привел в действие. Кроме устройства бывший выпускник гимназии Галявиев принес охотничье ружье Hatsan Escort Guard и свыше 500 патронов и уже на входе открыл огонь на поражение. Всего, по данным следствия, в здании он произвел не менее 30 выстрелов картечью по детям и взрослым. Погибли семь учеников восьмого класса на третьем этаже и педагоги Венера Айзатова и Эльвира Игнатьева, больше двух десятков были ранены — в том числе в результате прыжков из окна.

Жертв было бы больше, если бы не экстренное сообщение директора по школьному радио. После него большинство педагогов заперли двери кабинетов, и по возможности начали эвакуацию — через окна.

9 декабря 2021 года Галявиеву предъявили окончательное обвинение по пяти составам УК РФ — убийство и покушение на убийство, изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства, умышленное уничтожение и повреждение имущества (ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 105; ч. 1 ст. 223.1; ч. 1 ст. 222.1; ч. 2 ст. 167 УК РФ). В тот же день на допросе он полностью признал вину.

На декабрьском продлении ареста обвиняемый заявил журналисту «Реального времени»: «Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших». А еще сообщил — действовал в одиночку: «Никто меня не подстрекал. Ни в какой секте я не состоял... Я делал все сам».

В отдельное производство выделено дело в отношении директора гимназии №175 Амины Валеевой, а также экс-руководителя ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова и инженера ООО «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина.