Ильназ Галявиев будет отбывать наказание в «Черном дельфине»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии №175 весной 2021 года, будет отбывать пожизненное наказание в ИК-6 в Оренбургской области, более известной как «Черный дельфин», сообщили в прокуратуре Татарстана.



Напомним, Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде 7 августа принял решение оставить Галявиеву пожизненное заключение.

Судебный процесс по делу о нападении на гимназию №175 завершился в Верховном суде Татарстана 13 апреля 2023 года. Тогда Ильназа Галявиева уже приговорили к пожизненному лишению свободы, однако адвокат Руслан Нуриахметов подал жалобу на приговор Галявиева, указывая на расхождение двух экспертиз о психическом здоровье обвиняемого.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

При стрельбе в казанской гимназии №175 погибли семь школьников и два преподавателя, 139 человек получили тяжелые ранения. В общей сложности пострадавшими по уголовному делу проходили 650 человек. Подробнее — в специальном сюжете «Реального времени».

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Маргарита Головатенко