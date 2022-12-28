Прокуратура отказалась утверждать обвинение директору казанской гимназии №175

В Следственный комитет вернется уголовное дело директора гимназии №175 Казани Амины Валеевой, экс-директора ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова и инженера ООО «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина. Прокуратура Татарстана отказалась утверждать им обвинение, посчитав необходимым проведение дополнительного расследования, сообщили «Реальному времени» адвокаты обвиняемых.



Какие пробелы в обвинении и материалах следствия обнаружили представители надзорного ведомства, защитникам пока неизвестно. Они не исключают, что свою роль могли сыграть жалобы на имя Генпрокурора РФ, поданные по результатам предварительного следствия. Напомним, ранее в интересах обвиняемых адвокаты ходатайствовали о полном прекращении их преследования за отсутствием состава преступления.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Напомним, по делу Галявиева и выделенному делу Валеевой — Иванова — Зиганшина работала следственная группа во главе со следователем по особо важным делам при председателе СКР. Надзор за ходом следствия осуществляла Генеральная прокуратура России. Дело Галявиева утверждал заместитель генпрокурора, а вот выделенное дело трех других фигурантов по поручению начальства доверили изучить прокурорам Татарстана.

Материалы дела поступили в прокуратуру РТ 15 декабря. Валееву обвиняли в преступной халатности, Иванова и Зиганшина в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья учащихся и педагогов гимназии №175. Напомним, в результате трагедии 11 мая 2021 года в учебном заведении погибли 7 учеников и 2 учителя, 143 человека получили ранения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (гимназия №175 в день трагедии)

По данным источников «Реального времени», постановление о возврате материалов в СК вынес зампрокурора Татарстана Александр Чеховской. В прокуратуре и Следкоме его пока не комментируют.

Ирина Плотникова