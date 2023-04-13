Генпрокурор России вернул следователям дело директора казанской гимназии №175

Как стало известно «Реальному времени», в Следком для дополнительного расследования вернулось уголовное дело в отношении директора гимназии №175 Амины Валеевой, экс-главы ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова и инженера Марата Зиганшина из компании «Союз пожарного мониторинга».



Напомним, в декабре 2022 года зампрокурора Татарстана Александр Чеховской отказался утверждать обвинение фигурантам выделенного дела. Когда позицию своего зама поддержал и прокурор республики Илдус Нафиков, представители Следкома обжаловали отказ в Москву.

По данным источников «Реального времени», на сторону казанских коллег встал первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин, утверждавший обвинение по делу «казанского стрелка». Однако и его решение следствие обжаловало, обратившись к руководителю Генпрокуратуры Игорю Краснову. Но тот был солидарен с подчиненными, посчитав, что в нынешнем виде материалы направлять в суд нельзя.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Претензии надзорного ведомства могут обернуться коррективами в обвинении. Не исключено, что вместо общего для тройки фигурантов дела каждый из них получит свое, персональное, причем тяжесть предъявленного обвинения будет понижена с учетом того, что прокуроры не усматривают прямой причинно-следственной связи между действиями (бездействием) директоров и инженера и гибелью людей от рук Ильназа Галявиева.

В предъявленном ранее обвинении Валеевой по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность), а Иванову и Зиганшину — по ч. 3 ст. 238 УК УФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья) часть вины за смерть людей возлагалась на них. Если следователи решат смягчить столь тяжкое обвинение, то действия фигурантов могут переквалифицировать на ч. 1 ст. 293 УК РФ и ч. 1 ст. 238 УК РФ. А по этим составам 11 мая 2023 года истечет двухлетний срок давности, после чего преследование может быть прекращено по нереабилитирующим основаниям — в случае согласия обвиняемых. Пока же все трое вину не признают.

Сегодня Верховный суд Татарстана отправил на пожизненное Ильназа Галявиева. «Реальное время» публикует эксклюзивный фоторепортаж с места следственных действий с обвиняемым в расстрелянной гимназии и показания его близких.

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Ирина Плотникова