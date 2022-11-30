«Почему не закрыли дверь? 2 минуты было!»: родители убитых из гимназии №175 Казани допросили педагога

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

На допрос в Верховный суд Татарстана пришла сегодня учитель татарского языка и литературы Диляра Галиуллина, выжившая при расстреле 8а класса в мае 2021 года, сообщает журналист «Реального времени». На глазах педагога погибли семь учеников гимназии №175, сама она получила огнестрельные ранения плеча и предплечья и до сих пор ходит в специальной поддерживающей повязке.



«Под партой не пряталась»

Несмотря на статус потерпевшей, Галиуллина пришла на суд вместе со своим адвокатом. До начала заседания пообщалась с родителями погибших учеников. Отвечать на вопросы журналистов отказалась. В зале суда разрыдалась.

В ходе допроса выяснилось — адвокат учителю нужен. Выслушав ее версию событий, матери погибших гимназистов 8а фактически обвинили выжившую в бездействии. После просмотра записей с камер они обнаружили — показания Галиуллиной расходятся с фактами: «Во время второго урока вы спускались на первый этаж и находились там 4 минуты. Лишь потом, незадолго до нападения, поднялись в класс». Также родители убитых учеников обвиняли педагога в том, что, уже узнав о тревоге, не заперла класс и даже не удерживала дверь за ручку. По подсчетам потерпевших, у Галиуллиной было время, чтобы принять меры.

«Почему не закрыли дверь? 2 минуты было!» — спрашивали матери убитых.

— Я же под партой не спряталась, я же пошла, чтобы взять ключи, — говорила она. — Если бы динамик оповещения работал, мы бы не стали выходить из класса и выяснять, что случилось, сразу бы закрылись. Это и моя трагедия. Это мои дети. Мой класс был очень хорошим, справедливым, воспитанным, везде участвовали...

Со стороны матерей убитых прозвучала ссылка на показания детей, что под партами прятались все...

Учитель пришла на заседание с адвокатом. Фото: Ирина Плотникова

До того, как к допросу подключились родители, Галиуллина за свидетельской трибуной поделилась воспоминаниями о трагедии 11 мая. Урок у 8а начался с проверки правил, потом педагог пошла по рядам с проверкой и вдруг из коридора услышала тревожный голос директора школы. «Что говорит — было непонятно. До этого были слышны какие-то хлопки, и мы подумали — в столовой что-то горит или учебная тревога, эвакуация. Мы вышли в коридор», — сообщила классный руководитель 8а. Дальше, с ее слов, у педагога из соседнего кабинета одна ученица выяснила — директор сказала, что надо закрывать кабинеты.



— Я быстренько собрала детей, мы побежали в класс. Я последняя зашла и закрыла дверь — не на ключ. Дети начали паниковать, я успокаивала — все будет хорошо, сейчас закроем дверь. Побежала к столу за ключом, стол около окна. И вдруг случился взрыв — от взрыва завибрировал пол, стены, стекла. Я оглохла, какое-то мутное непонятное ощущение, звук разбитого стекла... Сказала детям: «Лезьте под парты». Старосты Карим и Аделя мне помогали. Я пошла к столу, Аделя мне бросила ключ, я побежала к двери...



По оценке учительницы, ей не хватило каких-то секунд. «Может, метр, может, 50 см до двери оставалось — на пороге появился вооруженный человек в черном, в маске и весь озверевший, такой злой! Начал стрелять. Откуда у 19-летнего парня такая злость — я не понимаю», — сказала она со слезами в голосе.



— Первая пуля попала мне. Была острая боль в правой руке, ранение левой я тогда не почувствовала. Я посмотрела — мое платье в крови, рука висит, — продолжила потерпевшая Галиуллина. — Потом от боли и шока сознание потеряла... Открыла глаза — все лежат, лужи крови...

Также учитель свидетельствовала: о неработающем динамике в классе несколько раз сообщала руководству, и как-то раз двое работников даже приходили осмотреть технику, правда, колонка так и осталась сломанной.

«Меня вынесло волной из окна»

Также сегодня допросили учителя математики Анастасию Поликарпову. В момент нападения она находилась в кабинете на первом этаже и вела урок у семиклассников.

— Только начала объяснять материал — стали слышны громкие звуки, грохот, будто что-то упало. Это мешало вести урок, и я пошла посмотреть, что происходит. Приоткрыла дверь — в коридоре лежит наша учитель Венера Султановна [Айзатова]. И рядом с ней подсудимый — весь в черном, черной маске и с оружием, — вспоминает она.

По словам педагога, угрозы от человека с оружием она не ощутила и сначала подумала, что ее коллега в обмороке и ей нужна помощь. «Но тут по школьному радио прозвучало: «На школу совершено нападение, закройте дверь на ключ». И я поняла, что происходит что-то ужасное, и сразу прикрыла дверь. Попросила детей принести ключ», — рассказала потерпевшая.

«Приоткрыла дверь — в коридоре лежит наша учитель» , — вспоминала на допросе в суде Анастасия Поликарпова (слева на снимке). Фото: Ирина Плотникова

Ученики не смогли найти ключ, в итоге учитель присела у двери и силой удерживала ее, чтобы не открылась. Семиклассники тем временем пытались открыть окна, но без железных решеток было только одно. «Я сказала — выходить через окно. Дети вышли, я залезла на подоконник и тут раздался взрыв, и меня вынесло волной из класса», — продолжила свой рассказ Анастасия Поликарпова. При падении с первого этажа она получила травму стопы, одна из учениц сломала позвоночник.

Учитель вспоминает, что когда в следующий раз увидела тот самый кабинет — он был весь обгоревший, все было черным.

На судебном допросе Поликарпова сообщила, что стрелок был один, она видела его глаза и теперь опознает Галявиева. Из оглашенного протокола допроса этой учительницы стали известны еще несколько деталей: пока Поликарпова бежала к забору, помогая одной из пострадавших учениц, она понимала — они являются хорошей мишенью для стрелка. «Пробежав где-то 80 метров, слышала, как рядом со мной с характерным свистом пролетают пули», — поделилась она.



Напомним, на прошлом заседании суд допросил директора гимназии №175 Амину Валееву, она в деталях вспомнила, как по школьному радио подняла тревогу после первых же выстрелов, и заверила — динамики громкоговорителя в расстрелянном классе на третьем этаже были исправны. Сейчас Валеева знакомится с материалами своего уголовного дела — ее обвиняют в преступной халатности, которая, по версии СКР, предшествовала трагедии.

Выпускника гимназии №175 Ильназа Галявиева обвиняют по пяти статьям УК РФ, включая убийство девяти человек, покушение на жизнь еще 643 детей и 12 взрослых, изготовление взрывчатки. Группу гособвинителей возглавляет прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

После оглашения обвинения Галявиев полностью признал вину.

Ирина Плотникова