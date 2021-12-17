«Много что могло меня остановить на самом деле...»: «казанский стрелок» Галявиев открестился от секты

Эксклюзив «Реального времени»: репортаж и первый видеокомментарий с продления ареста виновнику трагедии 11 мая в гимназии Казани

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

Срок следствия по делу о расстреле казанской гимназии продлен до трагической даты 11 мая. Количество пострадавших учеников и взрослых увеличилось до 143 человек. Ущерб самому зданию и муниципалитету оценен в 1,4 млн рублей. Об этом стало известно накануне при продлении ареста виновнику бойни Ильназу Галявиеву. Безопасность процесса обеспечивали больше десятка силовиков в зале и еще пятеро за его пределами. Журналист «Реального времени» была единственным представителем СМИ на заседании. Подробности заседания и первый эксклюзивный комментарий обвиняемого — в репортаже «Реального времени».

«Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших»



За 7 месяцев СИЗО Ильназ Галявиев изменился даже внешне. Куда-то делась былая уверенность во взгляде и гордо расправленные плечи, которые зафиксировали камеры журналистов в мае — на аресте в Советском райсуде Казани. Вчера в Приволжском суде родного города проклинаемый выпускник гимназии №175 держался отстраненно, откидывался к стенке и прикрывал глаза, демонстрируя, что происходящее ему не очень-то интересно.

Даже после водворения в «клетку» судебного зала наручники с него не сняли. Два сотрудника конвоя оставались за решеткой вместе с ним — на протяжении всего заседания. В зале дежурили еще больше десятка сотрудников службы судебных приставов, ОМОНа и конвойной службы МВД. Еще пятеро приставов следили за порядком за дверью зала — в коридоре.

В зале дежурили еще больше десятка сотрудников службы судебных приставов, ОМОНа и конвойной службы МВД

Журналисту «Реального времени» удалось в перерыве задать обвиняемому несколько вопросов. Он подтвердил — признает обвинение по всем четырем статьям УК РФ, а еще заявил — нападение на гимназию совершил в одиночку.

— Вы совершили нападение на гимназию? Вы были один?

— Да, я один совершил. Никто меня не подстрекал. Ни в какой секте я не состоял... Я делал все сам.

— Признаете вину по всем четырем статьям обвинения?

— Да.

- Готовы что-то сказать родным погибших, выжившим. Раскаиваетесь?

— Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших.

— Прощения можете попросить?



— Прошу прощения. Извините меня за то, что я сделал.

— Жалобы какие-то есть на условия содержания, питание? Общаться с родственниками вам дают в каком-то формате?

— Условия у меня нормальные. С отцом разговаривал неделю назад. Питание хорошее.

— Чем в изоляторе занимаетесь?

— Читаю книжки. Какие дают, такие и читаю.

— Что-то могло вас остановить, когда вы шли, когда задумывали?

— Много что могло меня остановить на самом деле...

К сожалению, объяснения этой мысли не последовало. Большую часть срока следствия Галявиев провел за пределами Казани. По данным «Реального времени», еще в июне его этапировали в Москву для проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы, в августе отправили на повторную экспертизу в Санкт-Петербург, а в ноябре вернули в СИЗО Казани.



СК: в классе Галявиев сделал не меньше 17 выстрелов

На заседании Приволжского суда Казани рассматривали ходатайство Александра Лаврова, руководителя следственной группы по делу — старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ. Он озвучил актуальную фабулу обвинения Галявиеву, указывая на наличие у него «преступного умысла, направленного на убийство неограниченного числа лиц в общественном месте».

По версии СК, с 1 января по 6 мая 2021 года обвиняемый у себя дома, незаконно изготовил самодельную взрывчатку и взрывное устройство с поражающими элементами, которое утром 11 мая принес с собой в гимназию №175, установил у входа в кабинет №7 на первом этаже и привел в действие.

В гимназию Галявиев пришел с охотничьим ружьем Hatsan Escort Guard, имея при себе свыше 500 патронов, и произвел не менее 30 выстрелов картечью в направлении людей, в том числе малолетних детей, — прозвучало далее в ходатайстве. В результате погибли два педагога (Венера Айзатова и Эльвира Игнатьева, — прим. ред.) и семь учеников восьмого класса на третьем этаже. Силовики считают, всего в этом классе Галявиев сделал 17 выстрелов.

По результатам повторной комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым

«Девять человек скончались, не менее 143 лиц получили телесные повреждения различной степени тяжести и психическое расстройство», констатировал руководитель следственной группы. Большинство пострадавших — дети. Всего потерпевшими признаны более 600 человек.

В 1 млн 409 тыс. рублей оценен материальный ущерб муниципалитета — в результате повреждения конструктивных элементов и внутренней отделки помещений гимназии.

9 декабря Ильназу Галявиеву предъявлено окончательное обвинение в убийстве и покушении на убийство, изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства, умышленном уничтожении и повреждении имущества (ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ). В тот же день на допросе он полностью признал вину. Среди других доказательств — видеозаписи с камер наблюдения, показания потерпевших, свидетелей, результаты осмотров места происшествия и 600 судебных экспертиз.

«По результатам повторной комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым», — подчеркнул старший следователь по особо важным делам при председателе СКР. Напомнил о максимальной планке наказания по названным выше статьям — до пожизненного заключения. И сообщил — в ближайшее время следствие намерено приступить к ознакомлению потерпевших с материалами дела, позже материалы будут предоставлены обвиняемому и его защитнику.

Ходатайство следствия на заседании полностью поддержал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов

Галявиева будут судить отдельно?

Когда дело может быть направлено для утверждения обвинения в Генпрокуратуру РФ — на заседании не прозвучало. Однако выяснилось — незадолго до предъявления окончательного обвинения Галявиеву, сотрудники Главного следственного управления СКР выделили в отдельное производство дела трех других обвиняемых в майской трагедии — директора компании «Ваша безопасность» Сергея Иванова, инженера по монтажу, ремонту и обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина и директора гимназии №175 Амины Валеевой. Мужчинам предъявляют преступления по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), даме — часть 3 статьи 293 УК, то есть преступную халатность, повлекшую по неосторожности те же тяжкие последствия.

Все трое с обвинением не согласны. Поскольку дела разделили — судить этих фигурантов будут отдельно от Галявиева.

Ходатайство следствия на заседании полностью поддержал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов.

Не возражал и сам обвиняемый. «Причастность признаете?», — уточнила у него судья Аида Лебедева. «Да», — подтвердил Ильназ Галявиев. «Ваше мнение по ходатайству? — Претензий нет».

Адвокат по назначению Руслан Нуриахметов сказал, что согласен с подзащитным. От комментариев по существу дела по результатам заседания он наотрез отказался.

Из приобщенных к ходатайству СК материалов следовало — до своего задержания 11 мая Галявиев в нарушении законов замечен не был: приводов в полицию не имел, не привлекался даже к административной ответственности, не стоял на учете. Закончил в гимназии №175 девять классов в 2017-м и поступил в колледж ТИСБИ, откуда в апреле этого года был отчислен «в связи с невыполнением требований к успеваемости по обязательным программам».

Вернувшись из совещательной комнаты, судья постановила — оставить фигуранта резонансного дела в СИЗО.

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