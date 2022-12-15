Источник: СК направил дело директора казанской гимназии №175 в прокуратуру

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (гимназия №175 в день трагедии)

Как стало известно «Реальному времени», сегодня в прокуратуру Татарстана поступили материалы уголовного дела директора гимназии №175 Казани Амины Валеевой, экс-директора ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова и инженера ООО «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина. В случае утверждения обвинительного заключения, еще до Нового года оно может быть направлено в суд, сообщают источники издания.



В уголовном деле 328 томов.

Валееву обвиняют в преступной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия. По версии следователей СК, она в силу должностных обязанностей должна была принимать меры по охране учебного заведения, текущему содержанию и ремонту систем безопасности. По факту договор с ЧОПом был расторгнут задолго до нападения на гимназию, магнитный замок на входе не стал препятствием для вооруженного до зубов Ильназа Галявиева, а проблемы с динамиком школьного радио в кабинете 8 «А» на третьем этаже привели к тому, что дверь класса не успели закрыть и семь учеников были застрелены.

Иванову и Зиганшину предъявлены обвинения в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. «Ваша безопасность» отвечала за установку и обслуживание систем контроля доступа в гимназию, «Союз пожарного мониторинга» — за те самые динамики системы оповещения.



Вину все трое не признают. На финальном этапе следствия их адвокаты заявляли ходатайства о прекращении уголовного преследования за отсутствием состава преступления.



Тем временем в Верховном суде РТ продолжаются допросы потерпевших по делу полностью признавшего вину Ильназа Галявиева. Сегодня суд намерен допросить гимназистов расстрелянного класса.