Потерпевшие требуют с «казанского стрелка» 45 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/ Ирина Плотникова

Иски о компенсации морального вреда на общую сумму более 45 млн рублей заявили потерпевшие по делу о расстрелянной гимназии №175 в Казани. По данным источников «Реального времени», большая часть претензий к Ильназу Галявиеву исходит от родителей не погибших, а раненных 11 мая 2021 года гимназистов.



Двое из пострадавших в стрельбе детей лишь недавно завершили длительную реабилитацию — третьеклассник был ранен картечью в живот во время занятий на спортплощадке, по которой нападавший открыл огонь из окна, а восьмикласснику пулей раздробило ногу, так что потребовалась частичная ампутация.

Накануне 325 томов этого уголовного дела поступили для рассмотрения в Верховный суд Татарстана.

Зачем эксперты искали ДНК на 500 патронах и как наказали челнинскую «школу охранников», где Галявиев учился стрелять — читайте в материале «Реального времени».