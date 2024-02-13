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Осужденный на пожизненное Ильназ Галявиев начал возмещать ущерб потерпевшим

12:59, 13.02.2024 Сюжет:  Атака на гимназию №175
Осужденный на пожизненное Ильназ Галявиев начал возмещать ущерб потерпевшим
Фото: realnoevremya.ru

Как стало известно «Реальному времени», из колонии «Черный дельфин» поступили первые 2,5 тысячи рублей, удержанные из зарплаты Ильназа Галявиева в счет погашения исков потерпевших. Правда, до выживших гимназистов и родителей погибших эти средства пока не дошли.

Деньги были зачислены на счет Ново-Савиновского райотдела службы судебных приставов. Об этом представитель райотдела сообщил сегодня на заседании Советского райсуда Казани, где рассматривался иск к осужденному на пожизненный срок.

В рамках исполнительного производства на 22 млн рублей приставы потребовали обратить взыскание на единственное имущество должника Галявиева — доли в двухкомнатной квартире. Подробности — в репортаже «Реального времени».

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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