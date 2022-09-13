Директор расстрелянной гимназии Казани прочитала 200 томов своего дела

Фото: realnoevremya.ru/ Ирина Плотникова

Почти 100 томов уголовного дела изучила за последние две недели Амина Валеева, директор гимназии №175 Казани. Всего обвиняемая по делу о расстреле учебного заведения к сегодняшнему дню ознакомилась с 201 томом своего дела. Об этом стало известно сегодня на заседании Верховного суда Татарстана, сообщает журналист «Реального времени».



Предметом заседания стало решение казанского райсуда об отказе в установлении предельного срока ознакомления Валеевой как обвиняемой в преступной халатности с тяжкими последствиями и двум ее адвокатам.

Прокуратура не согласилась с этим решением, просила Верховный суд отменить его и удовлетворить ходатайство СКР, указывая, что выбранный темп свидетельствует о затягивании процедуры ознакомления, и она может растянуться на девять месяцев. Впрочем, в представлении указывались данные о скорости чтения на 8 августа, когда ходатайство рассматривалось в Приволжском суде Казани.

Районный суд оснований для ограничений не нашел, Верховный суд РТ сегодня занял ту же позицию.

Напомним, уголовное дело против Валеевой СК возбудил 2 августа 2021 года — после двадцати ее допросов в качестве свидетеля трагедии в казанской гимназии №175, где 11 мая 2021 года получили смертельные ранения двое взрослых и семеро гимназистов. В их убийстве и еще ряде преступлений обвиняют выпускника гимназии Ильназа Галявиева. Ну а директору инкриминируют халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Силовики ставят в вину директору и отсутствие профессиональной охраны в учебном заведении (которая ранее оплачивалась за счет родителей), и не устраненные до 11 мая пробелы в системах безопасности учебного заведения. Одним из доказательств обвинения против Валеевой в СК считают показания «стрелка» Галявиева о его подготовке к преступлению: «Я знал: там практически нет охраны и входная дверь открывается без какого-либо усилия. Перед нападением проверил. И если бы оказалось, что в гимназии есть охранник или что внутрь невозможно попасть без электронного ключа, в гимназию бы не пошел».



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