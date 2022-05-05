Дело о расстреле гимназии №175: выжившие гимназисты пришли на суд по продлению ареста Галявиеву

Фото: Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», следствие по делу о массовом убийстве в казанской гимназии №175 продлено до 11 августа. На тот же срок СК просит продлить арест обвиняемого в этом преступлении Ильназа Галявиева, ходатайство сегодня рассмотрит Верховный суд Татарстана.



На заседание по мере пресечения пришли несколько потерпевших по делу, в частности родители одной из погибших учениц гимназии и двое выживших учеников.

Фото: Ринат Назметдинов

«Он стрелял в меня, пришла на суд, чтобы посмотреть на него», — рассказала журналистам 16-летняя Аделя. 11 мая прошлого года она получила ранение и серьезную травму позвоночника в результате прыжка с третьего этажа. По словам девочки, она единственная из выживших одноклассников, кто покинул гимназию. Ввиду инвалидности девочка находится на домашнем обучении.



На вопрос, почему трагедия стала возможна, мать выжившей заявила: «Потому что громкоговоритель в классе не работал и не было охраны, а он, Галявиев, об этом знал». В разговоре с журналистом «Реального времени» женщина сообщила — до пандемии ковида денег на охрану у родителей больше не просили.

В зал, хромая, пришел с тросточкой еще один из раненых гимназистов. По словам парня, травму он получил при стрельбе.

На следующей неделе исполнится ровно год со дня трагедии.

Фото: Ринат Назметдинов

По версии Следкома, с 1 января по 6 мая 2021 года обвиняемый у себя дома незаконно изготовил самодельную взрывчатку и взрывное устройство с поражающими элементами, а утром 11 мая принес их с собой в гимназию №175, установил у входа в кабинет №7 на первом этаже и привел в действие. Кроме устройства, бывший выпускник гимназии Галявиев принес охотничье ружье Hatsan Escort Guard и более 500 патронов и уже на входе открыл огонь на поражение. Всего, по данным следствия, в здании он произвел не менее 30 выстрелов картечью по детям и взрослым. Погибли семь учеников восьмого класса на третьем этаже и педагоги Венера Айзатова и Эльвира Игнатьева.

Жертв было бы больше, если бы не экстренное сообщение директора по школьному радио. После него большинство педагогов заперли двери кабинетов и по возможности начали эвакуацию — через окна.

9 декабря 2021 года Галявиеву предъявили окончательное обвинение по пяти составам УК РФ — убийство и покушение на убийство, изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства, умышленное уничтожение и повреждение имущества (ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ). В тот же день на допросе он полностью признал вину.

На декабрьском продлении ареста обвиняемый заявил журналисту «Реального времени»: «Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших». А еще сообщил — действовал в одиночку: «Никто меня не подстрекал. Ни в какой секте я не состоял... Я делал все сам».

С 11 мая 2021 года Галявиев находится под стражей. Его держат одного в камере СИЗО, под круглосуточным наблюдением. Казань он покидал на несколько месяцев ради проведения психолого-психиатрических экспертиз в Москве и Санкт-Петербурге. Напомним, первая признала виновника бойни невменяемым, а вторая установила — он отдавал и отдает отчет своим действиям. Что означает — стрелка ждет скамья подсудимых, а не койка в психбольнице.

Подробности заседания — в материале «Реального времени».

Фото: Ринат Назметдинов

Ирина Плотникова