Фигуранту дела о трагедии в гимназии №175 Казани отменили домашний арест

В Казани из-под домашнего ареста освобожден Сергей Иванов, бывший директор ООО «Ваша безопасность», обвиняемый в оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности трагедию в гимназии №175. Как стало известно «Реальному времени», Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отменил решение Верховного суда РТ от 30 июня о продлении Иванову указанной меры пресечения.



Апелляционные судьи не стали возвращать материал на пересмотр в Казани, а сами вынесли решение по существу — ходатайство СК отклонили, а ходатайство защиты — удовлетворили. В результате домашний арест был заменен запретом определенных действий.

Так, экс-главе компании «Ваша безопасность» по-прежнему запрещено общение со свидетелями, потерпевшими и обвиняемыми, а также использование средств связи, за исключением общения с судами, следствием и чрезвычайными службами. Зато теперь разрешены прогулки и поездки с одним существенным условием: с 20 часов вечера до 7 часов утра он должен находиться по месту проживания.

Тем временем сегодня Верховный суд РТ оставил под стражей обвиняемого в массовом убийстве и покушении Ильназа Галявиева. Как бывший выпускник гимназии №175 сжигал за собой мосты и когда его дело может уйти в Генпрокуратуру РФ — читайте в материале «Реального времени».