Троим фигурантам дела об атаке на казанскую гимназию №175 предъявили окончательное обвинение

Фото: Максим Платонов

Директору гимназии №175 в Казани Амине Валеевой сегодня предъявили обвинение в окончательной редакции по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ), об этом сообщил ее адвокат Руслан Нагиев.

Адвокат указал, что не может описать подробности дела в связи с подпиской о неразглашении сведений из уголовного дела. Санкция статьи, по которой Валеевой предъявили обвинение, предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Фото: gossov.tatarstan.ru

По данным источника «Реального времени», окончательное обвинение предъявили также генеральному директору ООО «Ваша безопасность» Сергею Иванову и инженеру по монтажу, ремонту и обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» Марату Зиганшину. Иванову предъявили обвинение вчера, Зиганшину — сегодня. Ранее дела троих фигурантов выделили в отдельное производство.

Все трое допрошены в качестве обвиняемых, вину не признают. В ближайшее время с материалами этого дела начнут знакомить потерпевших.

Следственные органы возбудили уголовное дело против директора 175-й гимназии в Казани Амины Валеевой по статье «Халатность» в прошлом году. За директора заступились родители учеников гимназии. Сама Валеева вину не признала.

Недавно Ильназу Галявиеву, устроившему утром 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175, продлили арест. Он пробудет под стражей до 11 мая 2022-го.

Фото: Ирина Плотникова

По данным источников «Реального времени», в ближайшее время может начаться процедура ознакомления Галявиева с материалами уголовного дела. 650 потерпевших уже ознакомились с ними, осталось всего два человека.



Стоит отметить, что Валееву, Иванова и Зиганшина будут судить отдельно от Галявиева.

Маргарита Головатенко