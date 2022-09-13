Директор расстрелянной гимназии №175 Казани: «Я боюсь читать газеты и пользоваться общественным транспортом»

Силовики обвиняют Амину Валееву в затягивании процедуры уголовных чтений, суды не согласны

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Верховный суд Татарстана пришла директор гимназии №175 Казани Амина Валеева, получившая статус обвиняемой в деле о трагедии в стенах учебного заведения. СК и прокуратура просили установить директору четырехдневный срок для окончания ознакомления с уголовным делом. Суды двух инстанций силовикам отказали, однако на заседании не обошлось без слез, передает с места журналист «Реального времени».

«Нужно прививать культуру пользования Интернетом»



На заседание Амина Валеева пришла минут за 40 до назначенного времени, однако ждать пришлось значительно дольше. Общаться с прессой по существу уголовного дела ей запрещено, но в разговоре со своим защитником директор гимназии №175 успела обсудить несколько аспектов случившегося в гимназии 11 мая 2021 года. Даже после изучения материалов дела действия бывшего выпускника Ильназа Галявиева директору непонятны.

— Я неоднократно пыталась объяснить для себя, почему это произошло. Мы живем в условиях, когда интернет-пространство наполнено негативом, и это, к сожалению, востребовано временем. Считаю — пора остановить эту вакханалию во всемирной паутине. Нужно прививать культуру пользования интернетом, — рассуждает педагог со стажем. И вспоминает слова режиссера и актрисы Галины Волчек: «Цензура должна быть внутри человека», подчеркивая, что у ребенка — сознание очень гибкое, а в «помойке интернета» найти можно что угодно.

По данным источников «Реального времени», в ходе следствия было установлено — плотно изучать идеологию колумбайнеров (организация признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда РФ) Галявиев начал примерно за год до того, как явился в учебное заведение с ружьем и взрывным устройством.

В разговоре со своим адвокатом Амина Валеева сказала, что против публичности, и просила журналиста не фотографировать ее: «Вот уже больше года я нахожусь в центре информационного шквала. Боюсь читать газеты, смотреть ТВ-программы. Боюсь пользоваться общественным транспортом, приходится ездить на такси».

— Очень благодарна коллегам. Год отстояли, не оставили гимназию. Огромная благодарность родителям за поддержку, — говорит Валеева.

Амина Валеева остается директором, хотя фактически не выполняет эти обязанности уже больше года — с начала своего уголовного преследования. Несмотря на это, старается следить за событиями в гимназии. Знает, что большая часть учеников из попавших под обстрел в 2021-м в этом году продолжили обучение уже в 10-м классе — лишь несколько сделали выбор в пользу профессиональных учебных заведений. Одна из пострадавших гимназисток после ЧП и тяжелых травм выбрала обучение на дому.

Прокурор: «Понадобится более девяти месяцев, чтобы закончить ознакомление»

На заседании Верховного суда сегодня рассматривалось апелляционное представление прокуратуры на решение Приволжского райсуда Казани. 8 августа федеральный судья Рафаэль Бакиров отказал Следкому в установлении Валеевой и ее адвокатам предельного срока для ознакомления с материалами уголовного дела до 12 августа. Согласно постановлению, председательствующий не усмотрел в представленных материалах доказательств, что обвиняемая и ее защитники затягивают процедуру уголовных чтений.

С таким выводом не согласился помощник прокурора Приволжского района Казани Марк Гильманов. Он усматривает злоупотребление правом в том, что ознакомление проводится не полный рабочий день. На момент рассмотрения ходатайства директор гимназии успела изучить 102 из 310 томов своего дела, ее адвокаты Руслан Нагиев и Галина Куликова — 54 и 120 томов соответственно.

— Защитник и обвиняемая знакомятся не более четырех часов в день, не используют весь рабочий день. Выбранный темп ознакомления является недостаточным. Понадобится более девяти месяцев, чтобы закончить ознакомление, что приведет к нарушению прав участников судопроизводства, в том числе — потерпевших. Просит решение отменить и вынести новое — установить предельный срок, — процитировал доводы прокуратуры судья ВС РТ Булат Шамсутдинов.

Представитель прокуратуры РТ Ильфат Габдрахманов позицию коллеги из райпрокуратуры поддержал: «Затягиваются сроки ознакомления, нарушаются разумные сроки судопроизводства».

Напомним, уголовное дело против Валеевой СК возбудил 2 августа 2021 года — после двадцати ее допросов в качестве свидетеля трагедии в казанской гимназии №175, где 11 мая 2021 года получили смертельные ранения двое взрослых и семеро гимназистов. В их убийстве и еще ряде преступлений обвиняют выпускника гимназии Ильназа Галявиева. Ну а директору инкриминируют халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Силовики ставят в вину директору и отсутствие профессиональной охраны в учебном заведении (которая ранее оплачивалась за счет родителей), и не устраненные до 11 мая пробелы в системах безопасности учебного заведения. Одним из доказательств обвинения против Валеевой в СК считают показания «стрелка» Ильназа Галявиева о его подготовке к преступлению: «Я знал: там практически нет охраны и входная дверь открывается без какого-либо усилия. Перед нападением проверил. И если бы оказалось, что в гимназии есть охранник или что внутрь невозможно попасть без электронного ключа, в гимназию бы не пошел».

Одним из доказательств обвинения против Валеевой в СК считают показания «стрелка» Ильназа Галявиева о его подготовке к преступлению. Фото: Максим Кокунин

Амина Валеева с претензиями в свой адрес не согласна. Большинство родителей и членов коллектива с ней солидарны.

Как выяснило «Реального времени», 8 августа Приволжский райсуд отклонил сразу три ходатайства старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР, генерал-майора юстиции Александра Лаврова. Он просил ограничить до 12 августа сроки уголовных чтений Валеевой и еще двум фигурантам дела, которое было выделено из основного в декабре 2021-го. Речь об экс-директоре ООО «Ваша безопасность» Сергее Иванове и инженере ООО «Союз пожарного мониторинга» Марате Зиганшине, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья. Первому инкриминируют неисправный, по версии следствия, магнитный замок на входе в гимназию, второму — динамик громкоговорителя в расстрелянном классе.

Следователи предприняли попытку и ограничить срок ознакомления с материалами дела в отношении Ильназа Галявиева. Но суды двух инстанций фактически разрешили обвиняемому читать по три тома своего дела в день.

Адвокат: «Не мы плодили эти тома!»

На заседании Верховного суда РТ Амина Валеева не смогла сдержать слез — просила не загонять ее в рамки, которые предлагает следствие.

— Я считаю, нет никакого предумышленного желания затягивать данный процесс ознакомления с моей стороны и со стороны моих защитников. Прошу оставить решение Приволжского суда в силе, — сказала она, едва сдерживая слезы, а отойдя от трибуны — расплакалась.

По существу обвинений директор ничего говорить не стала. Это сделал ее защитник: «Не вина директора в том, что охрана гимназии не финансируется».

— Дело имеет большой объем. Даже если мы будем читать в день по одному тому — выйдет почти целый год. Ну, такое дело — не мы его составляли, плодили эти тома! — сообщил адвокат на заседании суда. — Мы и наша подзащитная предъявленное обвинение категорически отрицаем. А значит, должны подробно изучить все материалы, доказательства, провести анализ.

Нагиев отметил, что за месяц со дня решения Приволжского райсуда ситуация с ознакомлением существенно поменялась: «Я ознакомился с 151 томом, моя подзащитная — с 201-м томом».

По данным источников «Реального времени», по скорости чтения Амина Валеева на данный момент на 15-20 томов обходит обвиняемых Сергея Иванова и Марата Зиганшина, но при этом уступает главному фигуранту Ильназу Галявиеву. На его счету порядка 240 прочитанных томов. Впрочем, знакомиться с вещдоками и материалами он начал раньше тройки обвиняемых из выделенного дела.

На заседании Верховного суда Татарстана Амина Валеева просила не загонять ее в рамки, которые предлагает следствие. А ее адвокат Руслан Нагиев заявил: «Дело имеет большой объем. Даже если мы будем читать в день по одному тому — выйдет почти целый год. Ну, такое дело — не мы его составляли, плодили эти тома!» Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана признал законным и обоснованным отказ в ходатайстве СК в отношении Валеевой. Представления прокуратуры на такие же отказы в ограничении сроков ознакомления Иванову и Зиганшину в апелляции пока не рассмотрены.

Напомним, ранее срок предварительного следствия по делу Галявиева и делу Валеевой — Иванова — Зиганшина продлили до 11 ноября 2022 года. К этой дате материалы планируют направить в Генпрокуратуру России для утверждения окончательного обвинения.