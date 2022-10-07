Ильназ Галявиев прочитал все 310 томов своего дела и ждет суда

Как стало известно «Реальному времени», расследование дела Ильназа Галявиева фактически завершено — на днях он завершил ознакомление со всем 310 томами дела о расстреле гимназии №175 в Казани. В ближайшее время материалы должны направить в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.

Это означает, что уже в ноябре сознавшийся в преступлениях выпускник гимназии может предстать перед Верховным судом Татарстана.

Напомним, в окончательном обвинении Галявиеву — пять составов Уголовного кодекса: умышленное убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, покушение на такое же преступление, изготовление и незаконный оборот взрывчатых средств и взрывного устройства, а также умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.

По версии Следкома, с 1 января по 6 мая 2021 года обвиняемый у себя дома незаконно изготовил самодельную взрывчатку и взрывное устройство с поражающими элементами и приобрел охотничье ружье Hatsan Escort Guard, а еще — свыше 500 патронов. Утром 11 мая он выложил пост в соцсети, где назвал своих будущих жертв биомусором и пообещал после массового убийства покончить с собой. В гимназию №175 он пришел во время второго урока и уже на крыльце открыл стрельбу. У входа в кабинет №7 на первом этаже подорвал самодельное устройство. Всего, по данным следствия, в здании он произвел не менее 30 выстрелов картечью по детям и взрослым. Погибли семь учеников восьмого класса на третьем этаже и педагоги Венера Айзатова и Эльвира Игнатьева, больше двух десятков были ранены, в том числе когда прыгали из окон, спасаясь от пуль.

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала убийцу вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Под стражей он находится с 11 мая прошлого года, в последний раз эту меру пресечения суд продлевал до 11 ноября.

На финише следствия Галявиев вину признал в полном объеме. Заявил, что готов нести ответственность за преступления.

В ходе следствия из основного дела о расстреле гимназии в отдельное производство выделили материалы еще по трем фигурантам: директора гимназии №175 Амину Валееву обвиняют в преступной халатности, экс-директора ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова и инженера ООО «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина — в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Расследование выделенного дела продолжается — фигуранты знакомятся с материалами дела. Все трое вину не признают. Первую попытку СК ограничить их в сроках уголовных чтений не поддержали суды.