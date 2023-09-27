Казанский суд снова просят ограничить срок уголовных чтений директору гимназии №175

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Приволжский суд Казани рассмотрит новые ходатайства Следкома об установлении предельного срока ознакомления с 300 томами трем фигурантам дела о расстреле казанской гимназии №175 — директору гимназии Амине Валеевой, экс-директору фирмы «Ваша безопасность» Сергею Иванову и инженеру Марату Зиганшину из компании «Союз пожарного мониторинга». Месяц назад тот же суд отказался ограничивать обвиняемых, передает с места журналист «Реального времени».



Три заседания назначены одно за другим. Первым в базе указано ходатайство в отношении обвиняемой Валеевой. Оно подано руководителем следственной группы генерал-майором юстиции Александром Лавровым, но сам он на заседание из Москвы не приехал.

Напомним, ранее «Реальное время» сообщало — к 25 августа директор гимназии успела изучить 74 тома своего дела. С 2021 года Амину Валееву обвиняют в преступной халатности, однако если раньше следователи настаивали, что ее бездействие повлекло гибель учеников и педагогов гимназии, то теперь так не считают. В июне 2023-го обвинение в халатности переквалифицировали с тяжкой части 3 на часть 1 статьи 293 УК РФ, при этом срок давности по этому составу истек еще в мае сего года.

Обвинение Зиганшину и Иванову по статье 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей) также смягчили, посчитав недоказанной причинно-следственную связь с массовым расстрелом, за который уже получил пожизненный срок выпускник гимназии Ильназ Галявиев.

Более тяжкое обвинение в адрес трех фигурантов дела гимназии в декабре 2022-го отказался утверждать и направлять дело в суд зампрокурора Татарстана Александр Чеховской. Представители СК обжаловали это решение, но его поддержал сначала прокурор республики Илдус Нафиков, а затем и руководство Генпрокуратуры РФ. В результате в начале апреля следователи возобновили работу по выделенному делу.

