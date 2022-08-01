Обвиняемого в расстреле гимназии №175 Казани оставили в СИЗО до 11 ноября

Фото: Максим Кокунин

Встретит свой 21-й день рождения в камере казанец Ильназ Галявиев, обвиняемый в незаконном обороте оружия и взрывчатки, а также в смерти семи учеников и двух педагогов гимназии №175. Только что Верховный суд Татарстана продлил его арест до 11 ноября, уточняет из зала суда журналист «Реального времени».



До конца указанного срока следователи надеются завершить процедуру ознакомления арестанта с материалами его уголовного дела в 310 томах и направить дело в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.

Из присутствующих на заседании суда сегодня против продления стражи Галявиеву не возражал никто, включая самого обвиняемого. Так было и в прошлый раз.

Фото: Максим Кокунин

Напомним, 11 мая бывший выпускник гимназии №175 принес в альма-матер взрывное устройство с поражающими элементами, охотничье ружье Hatsan Escort Guard и свыше 500 патронов. Вошел внутрь без проблем и открыл огонь на поражение. Всего, по данным следствия, в здании он произвел не менее 30 выстрелов картечью по детям и взрослым. А у входа в кабинет №7 на первом этаже привел в действие взрывное устройство. В результате нападения погибли девять человек, больше двух десятков получили ранения и травмы, в том числе в результате прыжков из окна.

Всего статус потерпевших в деле получили порядка 600 человек и муниципалитет Казани.



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Ирина Плотникова