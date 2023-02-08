СК обжаловал отказ зампрокурора Татарстана утверждать обвинение директору гимназии №175

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», на рассмотрении прокурора РТ Илдуса Нафикова сейчас находится жалоба следствия по делу гимназии №175. Генерал-майор юстиции Александр Лавров, руководитель следственной группы, оспаривает решение заместителя прокурора республики Александра Чеховского, который перед Новым годом отказался утверждать обвинение директору гимназии №175 Амине Валеевой и еще двум фигурантам дела и вернул материалы на доследование.



Если Нафиков отменит решение своего зама и утвердит обвинение, уголовное дело в скором времени может поступить в суд. Если откажет по жалобе СК, следователи могут обратиться уровнем выше — в Генпрокуратуру РФ.

По данным источников «Реального времени», после анализа материалов дела Чеховской пришел к выводу, что предъявленные Амине Валеевой, экс-директору ООО «Ваша безопасность» Сергею Иванову и инженеру Марату Зиганшину из компании «Союз пожарного мониторинга» действия в нынешней редакции обвинения не образуют состава вменяемых им преступлений — преступной халатности и оказания небезопасных услуг, повлекших по неосторожности гибель людей.

В частности, зампрокурора РТ не усмотрел прямой причинно-следственной связи между указанными действиями этой тройки фигурантов и наступившими тяжкими последствиями от расстрела людей.

Подробности — в материале «Реального времени».