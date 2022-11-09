«Божественные» комплексы Ильназа Галявиева: как «стрелок» готовил налет на гимназию №175

Старт процесса по «расстрельному» делу сорвала ложная тревога по анонимному сообщению и неявка адвоката

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Портал госуслуг и онлайн-магазины упростили подготовку вооруженного нападения на казанскую гимназию №175 — по данным источников «Реального времени», с помощью этих сервисов обвиняемый Ильназ Галявиев смог получить и два документа, необходимых для покупки оружия, и значительную часть составляющих для самодельного взрывного устройства. Сегодня казанский «стрелок» предстал перед Верховным судом Татарстана, пряча глаза от камер и родителей убитых гимназистов. Последние делились — адекватным наказанием за смерть детей может быть только такая же смерть. Один из отцов предложил жестко наказать и родственников Галявиева. Детали — в материале «Реального времени».

Потерпевшие требуют расстрела, родные Галявиева не верят в его вину



Сегодня Ильназ Галявиев впервые появился на публике за стеклом судебного «аквариума» без наручников. Ранее на всех заседаниях по продлению ему меры пресечения он даже за стеклом и в «клетке» был пристегнут за руки к конвоирам. Причем подобная мера безопасности была продиктована не следствием, а самими конвойными службами. Сегодня у 21-летнего парня появилась возможность опустить голову на руки. Большую часть заседания он провел именно в таком положении, обронив перед началом фразу, что не рад видеть множество журналистов в зале.

На заседание подошли больше двадцати потерпевших — четверо выживших гимназистов, сотрудники школы и родные погибших. Охранник Мулланур Мустафин рассказал, что последствия пережитого им ранения навсегда с ним: «Приступы бывают — в голове у меня титановая пластинка, части черепа нет».

— Хотела бы для нападавшего высшей меры, — заявила сегодня Альфия Гумирова, мать ученицы, что прыгнула с третьего этажа, спасаясь от стрельбы в классе. На вопрос «Реального времени» о претензиях СК и к директору гимназии Амине Валеевой однозначного ответа женщина дать не смогла: «Затрудняюсь ответить. В какой-то степени она тоже виновата. У нас и охраны толковой не было».

Отец убитого в том же классе гимназиста Илдар Волков предложил отдать обвиняемого им. В разговоре с журналистами он в сердцах высказал свое мнение, что адекватным наказанием за девять отнятых жизней считает девять жизней родственников виновника. Волков уверен — близкие знали о замысле «стрелка» и были обязаны его остановить.

В суд сегодня пришли отец и сестра подсудимого. В зал суда пустили лишь девушку в сером хиджабе и черном платке. Отца завернули — приставы учуяли запах алкоголя. Во время вынужденного перерыва в заседании — эвакуации в здании суда — расстроенный Ринат Галявиев признался журналисту «Реального времени», что выпивал с коллегами, но еще вчера. Он убежден: «Сына подставили! Там было еще два человека». На уточняющие вопросы о процедуре получения оружия и найденных на квартире сына составляющих для изготовления взрывного устройства Галявиев-старший ответить не смог.

— Мы этих доказательств и записей камер в школе не видели! Где они? — добавляет сестра обвиняемого.

Ринат Галявиев. Фото: realnoevremya.ru/ Ирина Плотникова

— Все это есть в деле, — уверяют потерпевшие, что знакомились с материалами дела и вещественными доказательствами. В доказательства попали и данные допросов родителей и брата Галявиева, подтверждающие — о приобретении им оружия они знали, правда, верили его словам, что купил для охоты.

По данным источников «Реального времени», доказательствами против обвиняемого стали его мобильник и два ноутбука: в истории поисковых запросов в Сети эксперты обнаружили, например, интерес к снимкам «за секунду до смерти», массовым убийствам в России, маньякам Казани и так далее. Сцены насилия и фотографии жертв силовики обнаружили в памяти гаджетов.

Напомним, сам обвиняемый перед отправкой 325 томов своего дела в суд заявлял: «Раскаиваюсь, готов понести ответственность за совершенные преступления. Прошу в ходе судебного разбирательства допросить меня в качестве обвиняемого в самом начале процесса. Прошу максимально ускорить судебный процесс, в том числе путем оглашения показаний».

«Принял обдуманное решение совершить массовое убийство»

— В 9.15 услышала хлопок, затем еще два, посмотрела в окно — дети убегают со школьного стадиона в сторону забора и кричат, — так рассказывала на следствии жительница казанской многоэтажки на улице Файзи об увиденном 11 мая 2021 года. — Преподаватели помогали ученикам покидать помещение гимназии на первом этаже, далее были слышны выстрелы. Дети начали выпрыгивать с третьего этажа гимназии №175.

Минут через 15 после этого стрелявший появился на выходе из гимназии с поднятыми руками и был задержан. Оружие нашли позже — на третьем этаже. У залитого кровью класса, где этот урок стал последним для семи ребят. Две учительницы гимназии были убиты на первом и втором этажах здания.

Разбираясь в деталях этой трагедии, силовики буквально по дням и минутам восстановили процесс подготовки Ильназа Галявиева к этому преступлению, начиная от заказа банданы с принтом «Бог» и заканчивая процедурой получения лицензии на оружие.

По утвержденной первым заместителем Генпрокурора РФ версии обвинения, бывший выпускник гимназии №175 «принял обдуманное решение совершить массовое убийство», находясь под влиянием информации о таких преступлениях в школах и вузах США и России представителями субкультуры «Колумбайн» (признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда РФ, — прим. ред.).

По утвержденной первым заместителем Генпрокурора РФ версии обвинения, бывший выпускник гимназии №175 «принял обдуманное решение совершить массовое убийство». Фото: Максим Платонов

— Желая подражать им, сформировал в силу заниженной самооценки, неуверенности в себе и иных особенностей личности сверхценный комплекс, включающий идеи собственного превосходства над окружающими, своей «сверхсильности» и обожествления себя, стремился противопоставить себя обществу, продемонстрировать якобы имевшееся у него превосходство над окружающими, неуважение к общественным нормам и ценностям, главной из которых в соответствии с Конституцией РФ является человек, — считают представители следствия и прокуратуры.

Непосредственную реализацию своего преступного плана подготовки «стрелок» начал за три месяца до атаки:

8 февраля 2021 года через портал госуслуг подал электронное заявление о выдаче охотничьего билета, а на следующий день прошел медкомиссию в Республиканском наркодиспансере, где не нашли медицинских противопоказаний к владению оружием.

12 февраля обвиняемый приступил к обучению в частном образовательном учреждении «Батыр-НЧ» правилам и навыкам безопасного обращения с оружием и через три дня купил сейф для оружия.

18 февраля получил охотничий билет в Госкомитете по биологическим ресурсам РТ.

24 февраля скачал в интернете инструкцию по изготовлению взрывного устройства и заказал в интернет-магазине несколько составляющих (что и в каких количествах приобреталось для преступных целей, называть не будем), которые получил в постомате уже через пару дней. В начале марта сделал ряд заказов уже в магазинах Казани.

16 марта стал обладателем свидетельства об окончании учебного курса правилам и навыкам безопасного обращения с оружием, после чего подал электронное заявление о госуслуге — выдаче лицензии на приобретение охотничьего огнестрельного оружия и патронов, прикрепив медзаключение и свидетельство об обучении.

22 марта заказал в веб-магазине бандану-трубу черного цвета с индивидуальным принтом красного цвета в виде слова «БОГ». Образец принта лично прикрепил к виртуальной заявке.

20 апреля получил последний онлайн-заказ одного из элементов самодельной «бомбы»

4 мая — за неделю до дня трагедии — пошел покупать патроны в двух магазинах. Всего купил 600 охотничьих патронов, заряженных картечью.

«Явление» адвоката и десант прокуроров

12 мая 2021 года об аресте Ильназа Галявиева ходатайствовал первый заместитель прокурора Татарстана. Поддержать обвинение по этому делу в суд сегодня пришел глава прокуратуры республики Илдус Нафиков с тремя подчиненными Наилем Уразбаевым, Аидой Шайдуллиной и Яной Подольской.

До оглашения обвинения суд сегодня не дошел. Еще в начале заседания председательствующий по делу судья Айрат Миннуллин сообщил о поступлении письменного ходатайства от вологодского адвоката Алексея Васильева. Тот уведомил Верховный суд РТ, что с ним заключено соглашение на защиту Ильназа Галявиева, просил время для ознакомления с материалами дела. Извещение о дате сегодняшнего заседания Васильев получил лишь 7 ноября и предупредил — присутствовать не сможет ввиду занятости в других процессах.

Поддержать обвинение по этому делу в суд сегодня пришел глава прокуратуры республики Илдус Нафиков с тремя подчиненными Наилем Уразбаевым, Аидой Шайдуллиной и Яной Подольской. Фото: Максим Платонов

Любопытно, что сам Галявиев сообщил суду — Васильева знает, тот защищал его на предварительном следствии и посещал в московских СИЗО. Но было это почти год назад. Позднее соглашение с этим адвокатом было расторгнуто. С тех пор в интересах Галявиева работает защитник по назначению Руслан Нуриахметов.

Гособвинитель Илдус Нафиков назвал поведение договорного адвоката неэтичным: «В ходе следствия от его услуг отказались, он опять заявляется. При этом на заседание не является».

— Галявиев, вы сами приглашали этого защитника? — уточнил председательствующий судья.

— Нет. Я не знаю, кто его пригласил, — ответил подсудимый.

— Родственники ваши могли его пригласить?

— Я не знаю.

Судья констатировал — отсутствие договорного защитника на заседании, даже при наличии его ходатайства о возможности начать процесс без него, может иметь серьезные правовые последствия.

— Могут поставить под сомнение само разбирательство по делу, — объяснил он, обращаясь к потерпевшим. Такую же позицию по итогам заседания высказал журналистам гособвинитель Наиль Уразбаев, расценив сегодняшние слова Галявиева как отказ от адвоката Васильева.

По ходатайству прокуроров, арест Ильназа Галявиева был продлен еще на полгода — до 18 апреля 2023 года (начиная с даты поступления дела в суд). Сам подсудимый против дальнейшего содержания в СИЗО не возражал. Оглашать это решение судья начал примерно в 11.30, однако через несколько минут его речь прервала сирена пожарной тревоги. Приставы потребовали покинуть здание, так что процесс возобновился лишь через пару часов. И решение о продлении стражи было оглашено целиком.

В процессе объявлен вынужденный перерыв до 15 ноября. К этой дате суд надеется обеспечить явку нового-старого адвоката. Нюанс в том, что об адвокате Васильеве ничего неизвестно и родственникам обвиняемого. Отец Галявиева сообщил «Реальному времени», что перед судом заключил соглашение совсем с другим адвокатом.