Верховный суд Татарстана продлил арест «стрелку» Галявиеву до 18 апреля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще на шесть месяцев сегодня продлил срок содержания под стражей Ильназу Галявиеву Верховный суд Татарстана. Такое ходатайство перед рассмотрением дела по существу заявил гособвинитель, прокурор республики Илдус Нафиков. Обвиняемый в расстреле гимназии №175 против не был, сообщает из суда журналист «Реального времени».

Процесс оглашения решения по мере пресечения сорвала сирена в динамиках зала заседания — в здании суда объявили эвакуацию. Приставы попросили всех присутствующих покинуть здание. На место вызвали спецслужбы, и после обследования всех помещений работа суда возобновилась. И судья дочитал решение — оставить фигуранта под стражей до 18 апреля 2023 года.

Сегодня стало известно — у обвиняемого в массовом убийстве и покушении вновь появился договорной защитник Алексей Васильев. На предварительном следствии Васильев несколько месяцев защищал Галявиева, но позже договор с ним был расторгнут. Сам Васильев на заседании не присутствовал. Ранее он направил в суд два письменных ходатайства — об ознакомлении с материалами дела и невозможности участвовать в первом заседании ввиду занятости в иных процессах. Адвокат указал, что о дате сегодняшнего заседания узнал лишь два дня назад.

Сторона гособвинения посчитала неэтичным поведение защитника, который то появляется, то исчезает, когда нужен. Адвокат по назначению Руслан Нуриахметов поддержал позицию отсутствующего коллеги.

В процессе объявлен перерыв до 15 ноября, чтобы обеспечить явку договорного адвоката. Его отсутствие, как сообщил председательствующий по делу судья, может иметь серьезные последствия — вплоть до отмены итогового решения.

Нюанс в том, что сам Галявиев признался суду — сам он соглашение с Васильевым не заключал, а делали ли это его родственники, ему неизвестно.

Подробности заседания, «божественные» комплексы Галявиева и детали подготовки налета на казанскую гимназию — в материале «Реального времени»

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Ирина Плотникова