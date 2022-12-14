«Ощущение вседозволенности и цинизм»: казанский суд «приговорил» к лечению у психиатров поклонника Галявиева

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Назывался абитуриентом Казанского музучилища, но готовил нападение на сотрудников СК, проникшись симпатией к «казанскому стрелку» Ильназу Галявиеву. Сегодня Советский суд Казани установил вину и освободил от наказания ввиду душевной болезни 21-летнего уроженца Якутии Ивана Доманова. Однако на свободу он не выйдет — будет заключен в больничную палату психиатрического стационара. На суде выяснилось — в больнице Доманов пытался совершить членовредительство, а одним из свидетелей против него стал популярный ульяновский тиктокер, передает журналист «Реального времени».

«Клянусь — преступления не совершал»



На финал процесса в Казань приехали мать и отец обвиняемого. Последний в прениях просил суд об оправдании: «Считаю, мой сын не мог совершить такого».

Сам Иван Доманов излагал свою позицию кратко: «Считаю, никаких доказательств, что я совершил какое-либо преступление, нет. Запись была сделана ради того, чтобы пошутить. Я ни в чем не виновен. Клянусь, что преступления я точно не совершал». В последнем слове он также заявлял об отсутствии доказательств и говорил: «Прошу меня оправдать. Преступления совершить я не мог».

По версии фигуранта, он всего лишь занимался частным расследованием по делу о казанской трагедии. «Узнал, что у Галявиева есть сообщник, и мне было интересно — как это в 19 лет человек собрал взрывное устройство. Пытался проверить. А еще проверить — можно ли приобрести оружие в интернете. Когда писал знакомому — хотел лишь проверить его реакцию, и не ожидал, что тот обратится в спецслужбы», — рассказывал в суде Доманов. С его слов, различные расследования он проводил и до этого, а еще часто писал президенту. Также Доманов заявлял — в Казань приехал поступать в музыкальное училище.

Суд в версию защиты не поверил. Посчитал более весомыми доказательства, уличающие уроженца Якутии в подготовке к посягательству на сотрудников следственной группы по делу Ильназа Галявиева с целью помешать их работе и из мести за их деятельность. С учетом результатов судебной психолого-психиатрической экспертизы судья Алсу Шайхутдинова постановила — от наказания Доманова освободить ввиду невменяемости и поместить на лечение в психиатрический стационар специального типа, но без интенсивного наблюдения. Решение суда Доманов слушал, скрестив руки на груди, услышав вывод, покачал головой и переглянулся с отцом.

Напомним, в прениях прокурор Татарстана Илдус Нафиков просил об определении Доманова в спецстационар с еще более жесткими условиями — с интенсивным наблюдением, указывая на результаты заключения медиков о душевном нездоровье фигуранта. По мнению экспертов, Доманов не отдавал отчета своим действиям и весной 2021 года, и не отдает сейчас, более того, он представляет опасность как для окружающих, так и для самого себя. В финале процесса была получена информация — проходящий лечение в психиатрической больнице Иван Доманов пытался с помощью подручных средств совершить членовредительство. Не успел.

Версия обвинения: «Вдохновился действиями Галявиева»

По мнению гособвинителя, Домановым двигали «пренебрежение законом, ощущение собственной вседозволенности и цинизм». Пока общество переживало трагедию казанской гимназии, произошедшую 11 мая 2021 года, а следователи выполняли «тяжелейшую и трудновыносимую морально работу по установлению всех обстоятельств», обвиняемый «разделил взгляды и убеждения Галявиева и, «оправдывая его зверское преступление, вдохновился его действиями, прибыл в Казань из Ульяновска».

Также гособвинитель предлагал суду конфисковать ноутбук и телефон обвиняемого, которые использовались при совершении преступления, а еще кредитные средства, полученные в преступных целях. В этой части суд отказал и постановил вернуть эти вещдоки родителям Доманова. К слову, на суде выяснилось — справка о доходах заемщика, представленная в банк, содержала недостоверные сведения, а кредит оплачивался несвоевременно.

Отметим, большую часть своей жизни обвиняемый прожил в городе Ленске в Якутии. Там окончил школу и там в 2020 году основал свою автономную некоммерческую организацию «Созвездие талантов». Как выяснилось в суде, на родине Доманов успел недолго поработать и в частной охране, правда, доступа к оружию не имел.

Гособвинитель сообщил: поселившись в квартире дома на улице Файзи, обвиняемый делал фото- и видеозаписи сотрудников правоохранительных органов во дворе гимназии №175, искал в интернете информацию о виновнике массового убийства в этой гимназии и членах его семьи, а также рецепты «коктейля Молотова». А еще заказал онлайн оружие «Хатсан Эскорт» — той же марки, что ранее выбрал Галявиев. «Заявка была отменена продавцом ввиду невозможности покупки оружия через интернет», — добавил Нафиков.

Далее прокурор РТ подробно остановился на доказательствах. В частности, на переписке обвиняемого со знакомым во «ВКонтакте», где тот делился мнением, что Галявиева незаконно привлекают к ответственности, поэтому он хочет поехать в Казань и расправиться со следователями. Вот лишь одна из фраз: «В июне получу оружие и расстреляю этот биомусор». Знакомый поделился этой информацией с друзьями, а затем и с чекистами. 4 июня днем при понятых передал скопированные данные на диске в ульяновском управлении ФСБ. Вечером того же дня Доманова задержали в Казани.

Анализ информации на гаджетах задержанного подтвердил версию следствия. Нашлись и поисковые запросы о покупке оружия нужной марки, и фото Галявиева с камер на месте преступления, и вопросы об изготовлении самодельных взрывных устройств.

Кстати, одним из свидетелей обвинения по делу Доманова стал известный в Ульяновске и сетях артист Сергей Финогенов, больше известный как Finik.Finya. Именно ради знакомства с этой звездой TikTok, чей хит «Навечно» собрал миллион просмотров, Доманов в свое время и решил переехать из Ленска в Ульяновск. Был поклонником его творчества, сам хотел получать музыкальное образование...

«Ваша честь! Уверен, принятое Вами решение, несомненно, будет справедливым, обоснованным, законным и послужит строгим предупреждением всем тем, кто пытается посягнуть на охраняемые законом правовые государственные и нравственные устои!» — завершил свою речь в прениях прокурор Татарстана.

Адвокат: «Обжегшись на молоке, начинают дуть на воду»

Адвокат обвиняемого Андрей Кропотов настаивал на оправдательном приговоре. Он считает: преследование Доманова «стало ответом силовиков на острую реакцию общества после событий в гимназии №175 Казани». Тогда общественное мнение требовало от спецслужб работать на опережение, пресечение таких трагедий, а не ждать их наступления. «Уголовное дело в отношении моего подзащитного оказалось как нельзя кстати... Как это часто бывает, обжегшись на молоке, начинают дуть на воду», — сообщил защитник.

По его мнению, довольно быстро убежденность следователей по поводу задержания опасного преступника «сменилась пониманием, что Доманов просто выбрал крайне неудачный повод для шутки перед своими знакомыми, но государственная правоохранительная машина уже была запущена и останавливаться не собиралась...»

Кропотов настаивал: никакого приготовления его клиент не совершал. Напротив, материалами дела четко установлено — личностями следователей, работающих по делу Галявиева, Доманов не интересовался, график и место их работы не выяснял, маршруты движения не устанавливал.

— Все так называемые преступные действия Доманова завершались на стадии удовлетворения его любопытства. Узнав посредством интернета ответ на свой вопрос, Доманов тут же терял к нему всякий интерес, — подчеркивал адвокат, объясняя наличие самого интереса выявленным заболеванием.

Версию обвинения Кропотов считает попыткой выдать желаемое за действительное и придать обыкновенным действиям «кроваво-криминальный» окрас:

арендовал квартиру — «приискал место для скрытого наблюдения» (при этом, по данным защиты, после 4 июня Доманов планировал съехать на более дешевую квартиру);

выглянул в окно, сделал фото из окна — «осуществил скрытое слежение» и такое же «слежение с использованием технических средств»;

получил кредит — «приискал средства для покупки оружия»;

искал информацию о способах изготовления взрывных устройств — «готовился к нападению на следователей» и т.д.

По мнению адвоката, все описанные действия Доманова «не заходят дальше обнаружения умысла, который нельзя признать этапом совершения преступления».

После оглашения постановления суда защита заявила о намерении обжаловать результат процесса.

Ирина Плотникова