В Нижнем Новгороде утвердили приговор Ильназу Галявиеву

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Бывший выпускник гимназии №175 Ильназ Галявиев останется на пожизненном заключении. Такое решение только что принял Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Заседание проходило без участия самого Галявиева, передает журналист «Реального времени».

Жители Казани участвовали в заседании по видеоконференцсвязи. В зале Верховного суда Татарстана собрались с десяток потерпевших и адвокат осужденного Руслан Нуриахметов — именно он подал жалобу на приговор Галявиева, указывая на расхождение двух экспертиз о психическом здоровье обвиняемого. По мнению защиты, эти противоречия могли быть устранены лишь в результате назначения третьей комплексной психолого-психиатрической экспертизы. но Верховный суд Татарстана посчитал ее излишней.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Напомним, судебный процесс по делу о нападении на гимназию №175 завершился в Верховном суде Татарстана 13 апреля 2023 года. Ильназа Галявиева приговорили к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

При стрельбе в казанской гимназии №175 погибли семь школьников и два преподавателя, 139 человек получили тяжелые ранения. В общей сложности пострадавшими по уголовному делу проходили 650 человек. Подробнее — в специальном сюжете «Реального времени».

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Маргарита Головатенко, Ирина Плотникова