Дело о трагедии в гимназии №175: в Казани продлили домашний арест экс-директору ООО «Ваша безопасность»

Фото: "Реальное время"

До 4 июля под домашним арестом останется бывший директор компании «Ваша безопасность» Сергей Иванов. Ходатайство СК о продлении этой меры пресечения сегодня удовлетворил Приволжский райсуд Казани, сообщает журналист «Реального времени».



Напомним, дело против Иванова было возбуждено после расстрела казанской гимназии №175 в мае 2021 года. Силовики считают, что по вине подрядной организации магнитный замок на двери гимназии был неисправен и в день трагедии не стал препятствием для человека с оружием в руках.

За время следствия Сергей Иванов уволился из компании «Ваша безопасность». В апреле 2022-го ему предъявили окончательное обвинение в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья.

С претензиями СК обвиняемый не согласен. Такую же позицию по схожему обвинению занимает инженер по монтажу, ремонту и обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин и директор гимназии №175 Амина Валеева — ей инкриминируют преступную халатность с тяжкими последствиями. Дело этой тройки выделено в отдельное производство, поэтому судить их планируют отдельно от Ильназа Галявиева.

Как выжившие гимназисты и их родители встретились с «казанским стрелком» в Верховном суде Татарстана, какие суммы требуют потерпевшие с Галявиева и почему его не обвиняют в теракте — в материале «Реального времени».