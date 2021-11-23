«Лично Галявиева не знал»: гостя Казани отправили в психушку за «шутку» про расстрел СК

По версии обвинения, приезжий готовил покушение на следователей дела о массовом убийстве в гимназии №175

Фото: соцсети

Как стало известно «Реальному времени», после расстрела казанской гимназии сотрудники ФСБ задержали поселившегося в доме напротив уроженца Якутии Ивана Доманова. По версии силовиков, из окон съемной квартиры он выслеживал следователей по делу Ильназа Галявиева, а еще взял кредит на закупку оружия и обещал приятелю устроить расстрел СК. Почему Верховный суд РТ дал добро на водворение обвиняемого в психбольницу, и как сам Доманов объясняет свои действия — в эксклюзивном репортаже «Реального времени».

Версия обвинения: кредит на покупку оружия, угрозы и слежка



«Записал другу сообщение, что готов расстрелять Следственный комитет России. Он эту запись выслал в ФСБ, на сайт, и вот я здесь», — так объяснил в Верховном суде Татарстана свое привлечение к уголовной ответственности 20-летний Иван Доманов из Якутии. Директора некоммерческой организации с неполным средним образованием обвиняют в особо тяжком преступлении — приготовлении к посягательству на жизни сотрудников Следкома (ч.1 ст.30 ст.295 УК РФ) в целях помешать их работе по уголовному делу о расстреле казанской гимназии №175.

Близкие обвиняемого уверены — ничего подобного в планах парня не было и каждое из его действий по отдельности сложно трактовать, как преступное.

Как выяснило «Реальное время», в Казань Доманов приехал из Ульяновска в мае этого года — через пару недель после нападения Ильназа Галявиева на родную гимназию. Перед этим в Ульяновске успел получить в кредит 275 тысяч рублей. По версии обвиняемого, на эти средства он планировал развернуть в Казани деятельность коммерческой организации в поддержку одаренной молодежи. По версии СК и ФСБ, целью кредита была покупка огнестрельного оружия. Его поиск Доманов вел в Сети.

По приезду в Казань приезжий снял найденную через «Авито» квартиру — в десятиэтажке по адресу Джаудата Файзи, 15, через дорогу от места массового убийства. Одну фотографию расстрелянной гимназии отправил с телефона своей бабушке за границу. Согласно обвинению, из окон той квартиры Доманов с 28 мая по 4 июня 2021 года «осуществлял скрытое наблюдение за следователями, ведущими следственные действия на месте преступления».

В начале ноября Вахитовский райсуд рассмотрел ходатайство о помещении Доманова по результатам экспертизы на лечение в Казанскую психиатрическую больницу. Фото: Ирина Плотникова

После сигнала в электронную приемную ФСБ от приятеля Доманова за временным квартирантом пришли чекисты. 5 июня Вахитовский райсуд Казани отправил его в СИЗО. В том же месяце обвиняемого этапировали в институт имени Сербского для проведения комиссионной стационарной экспертизы. В августе срок его ареста продлевал Басманный райсуд Москвы.

В октябре фигуранта вернули в Казань, а в начале ноября Вахитовский райсуд рассмотрел ходатайство о помещении Доманова по результатам экспертизы на лечение в Казанскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением. На этом настаивал следователь 3-го следственного отдела управления по расследованию преступления против личности и общественной безопасности. Представитель прокуратуры РТ данную позицию поддержал.

Против выступали лишь сам Иван Доманов и его защитник. На днях в Верховном суде республики они оспаривали решение райсуда о помещении в спецстационар.

Обвиняемый об экспертах: «Подшучивал над ними всяко-разно»

Судья Верховного суда РТ Ирек Ибрагимов, не вдаваясь в суть обвинений, сообщил — арестованный оспаривает решение о продлении срока его содержания под стражей и помещении в психиатрический стационар. А еще просит заменить ранее избранную меру пресечения домашним арестом или подпиской о невыезде.

«Обвиняемый указывает — высказывание относительно желания, которое ему вменяют, было шуткой, а не серьезными намерениями», — сообщил председательствующий по делу, добавив еще ряд доводов из жалобы Доманова: лично главного фигуранта по делу он не знал и его действия не поддерживал, а в Казань приехал для открытия Фонда... «Считает себя здоровым человеком и просит провести другую экспертизу», — продолжил судья Ибрагимов и поделился оценкой обвиняемого касательно «более комфортных», по сравнению с режимной психбольницей, условий в СИЗО-1 Казани.

Указанные аргументы поддержали и арестант, и его адвокат Андрей Кропотов. По мнению последнего, само обвинение Доманова в особо тяжком преступлении не соразмерно сделанному.

Указанные аргументы поддержали и арестант, и его адвокат Андрей Кропотов. Фото: Ирина Плотникова

— Он такой человек, что ему все интересно. И когда узнал о случившемся — попытался проверить — неужели так просто оружие приобрести? Наравне с информацией о покупке, он искал в Интернете — совсем другие сведения — например, снять квартиру, как сделать омлет, почему происходит лунное затмение, — поделился уже после заседания защитник, — Кредит он, начиная с 18-ти лет ежемесячно просил. А тут вдруг — дали. Но никакого оружия он не покупал и не собирался. А квартиру продолжал искать другую — подешевле... Максимум, что ему могли бы предъявить — это угрозу.

Обвиняемый в подготовке покушения на силовиков выступал дольше адвоката и прокурора. Настаивал на незаконности избрания и продления ареста со ссылками на конкретные статьи Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также на пункты постановления Пленума ВС РФ о практике применения судами законодательства при избрании меры пресечения. А еще обвинял суд первой инстанции в формальном обосновании решения. Также Иван Доманов объяснил — почему не согласен с комиссионным заключением экспертов:

— Когда я находился в Москве на этой комиссии, и они мне тесты давали, я их специально делал наоборот — не те ответы давал, какие должны были быть. Также подшучивал над ними всяко-разно, когда они некоторые вопросы задавали, что они также написали в своем заключении.

Опрошенные в ходе следствия близкие обвиняемого, его бывшие одноклассники и педагоги шокированы происходящим. Некоторые рассказали силовикам: Доманов отличался неким бахвальством, делился своими фантазиями, а дел не было. Исключением были письма в администрацию президента страны и лично Путину. Говорят, как-то пожаловался в адрес первого лица государства, что в их городке не вывозят мусор. Реакция последовала незамедлительно — начали вывозить. К слову, в одном из аккаунтов обвиняемого вместо его фото размещен снимок ВИП-адресата. Правда, сам автор писем президенту на эту страничку несколько лет не заходил.

— Он даже стрелять не умел и на уроки ОБЖ не ходил, — усомнился в реальности угроз один их знакомых арестованного.

Доманов в заключительном слове указывал на отсутствие в материалах «доказательств каких-либо действий, направленных на воспрепятствование органам следствия и высказывание угроз свидетелям»

Доманов: «Да, это глупо»

В своем выступлении Иван Доманов подчеркнул — до него в том же экспертном учреждении побывал «казанский стрелок Галявиев Ильназ Ринатович». «Его признали невменяемым, далее направили в Санкт-Петербург, на повторную экспертизу. И там, как оказалось, он вменяемый», — сообщил арестованный гость Казани, выражая уверенность, что новая экспертиза подтвердит и его психическое здоровье.

— Раз и навсегда запомните (многие журналисты тоже путают): вопрос вменяемости — это вопрос только судебного решения. Вас эксперты-психиатры не могут таким признавать. Это вопрос юридический, — разъяснил председательствующий судья Ибрагимов.

Представитель прокуратуры РТ настаивал на законности решения райсуда. Доманов в заключительном слове указывал на отсутствие в материалах «доказательств каких-либо действий, направленных на воспрепятствование органам следствия и высказывание угроз свидетелям». Нет там, по оценке обвиняемого, и данных о высказывании им лично и публично через СМИ угроз жизни и здоровью сотрудников следственной группы по делу о расстреле казанской школы.

Напомним, по версии СКР, Галявиев 11 мая 2021 года примерно в 9.25 без ключа, приложив усилие, открыл рукой входную дверь главного входа в гимназию №175, после чего беспрепятственно прошел внутрь, где произвел из принесенного с собой ружья Hatsan Escort Guard не менее 30 выстрелов в работников учебного заведения и учеников и привел в действие самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате нападения погибли 9 человек, в том числе 7 несовершеннолетних, еще 23 были доставлены в медучреждения с повреждениями различной степени тяжести...»

Бывшего выпускника гимназии обвиняют в массовом убийстве. Фото: Максим Платонов

Ильназа Галявиева уже этапировали из Санкт-Петербурга в Казань. Всего в данном деле четыре фигуранта. Бывшего выпускника гимназии обвиняют в массовом убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), директора гимназии Амину Валееву — в преступной халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ), а инженера ООО «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина и директора ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова — в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для потребителей (ч.3 ст. 238 УК РФ).

Когда судья удалился в совещательную комнату, Иван Доманов поделился с присутствующим в зале журналистом «Реального времени», что свое «расстрельное сообщение» приятелю писал не всерьез. «Да, это глупо», признал он. Еще сказал, что столкнулся с обманом при снятии квартиры в Ульяновске и хотел избежать этого в Казани. На вопрос о квартире с видом на ту самую гимназию обвиняемый ответить не успел — председательствующий вернулся из совещательной комнате и огласил постановление: оставить решение Вахитовского райсуда Казани без изменения.

Таким образом решение о помещении Доманова в психбольницу вступило в силу. Будет ли защита обжаловать это решение дальше — покажет время.