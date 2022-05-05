Ильназа Галявиева оставили в СИЗО до 11 августа

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Еще на три месяца продлил сегодня срок ареста Ильназа Галявиева Верховный суд Татарстана. На заседании сам обвиняемый находился за стеклом, но в наручниках на обеих руках — он был пристегнут к конвоирам, передает журналист «Реального времени».



В зале суда также были приняты усиленные меры охраны. На заседание пришли девять потерпевших — включая выживших при стрельбе учеников гимназии. Журналистов было вдвое больше.

Галявиев публично извиняться перед потерпевшими не стал. Против продления ареста не возражал. На заседании выяснилось — в настоящее время он знакомится с материалами дела. Из 310 томов с начала апреля прочитал 21 том. Его адвокат по назначению ознакомился с 24 томами. На какой срок может растянуться процедура уголовных чтений, на заседании не обсуждалось.



Подробности заседания и новые детали резонансного дела — в материале «Реального времени».