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Ильназа Галявиева оставили в СИЗО до 11 августа

12:39, 05.05.2022 Сюжет:  Атака на гимназию №175
Ильназа Галявиева оставили в СИЗО до 11 августа
Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Еще на три месяца продлил сегодня срок ареста Ильназа Галявиева Верховный суд Татарстана. На заседании сам обвиняемый находился за стеклом, но в наручниках на обеих руках — он был пристегнут к конвоирам, передает журналист «Реального времени».

В зале суда также были приняты усиленные меры охраны. На заседание пришли девять потерпевших — включая выживших при стрельбе учеников гимназии. Журналистов было вдвое больше.

Галявиев публично извиняться перед потерпевшими не стал. Против продления ареста не возражал. На заседании выяснилось — в настоящее время он знакомится с материалами дела. Из 310 томов с начала апреля прочитал 21 том. Его адвокат по назначению ознакомился с 24 томами. На какой срок может растянуться процедура уголовных чтений, на заседании не обсуждалось.

Подробности заседания и новые детали резонансного дела — в материале «Реального времени».

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