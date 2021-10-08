Директор расстрелянной гимназии №175 стала обвиняемой

На продлении арестов в Казани и Москве засветили новую фигурантку и генерала из дела «Седьмой студии»

Фото: Максим Платонов

После 20 допросов в качестве свидетеля директор казанской гимназии №175 Амина Валеева получила статус обвиняемой. Уголовное дело против нее возбудили по признакам преступной халатности, которая обернулась трагедией в гимназии. Избирать меру пресечения не стали — ограничились подпиской о невыезде. Об этом «Реальному времени» стало известно на заседании по продлению домашнего ареста директору ООО «Ваша безопасность» в рамках «расстрельного» дела в Казани. Ну а суд Москвы оставил под стражей признавшегося в массовом убийстве Ильназа Галявиева. Новые детали расследования — в нашем репортаже.

Приближенный к Бастрыкину следователь



В понедельник исполнится ровно пять месяцев со дня стрельбы в гимназии №175 Казани. Актуальная версия следствия о событиях того дня сейчас звучит так:

«В связи с оказанием Ивановым услуг, не отвечающих требованиям безопасности, Галявиев 11 мая примерно в 9.25 без ключа, приложив усилие, открыл рукой входную дверь главного входа в гимназию, после чего беспрепятственно прошел внутрь, где произвел из принесенного с собой ружья Hatsan Escort Guard не менее 30 выстрелов в работников учебного заведения и учеников и привел в действие самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате нападения погибли 9 человек, в том числе 7 несовершеннолетних, еще 23 были доставлены в медучреждения с повреждениями различной степени тяжести...»

Это цитата из ходатайства, которое в среду огласили в Советском райсуде Казани на заседании, где решался вопрос о продлении меры пресечения директору казанской фирмы ООО «Ваша безопасность» Сергею Иванову.

Ходатайство подписал генерал-майор юстиции Александр Лавров, старший следователь по особо важным делам при председателе СКР. По данным «Реального времени», это новый руководитель следственной группы по «делу Галявиева», всего в ее составе сейчас работают порядка 10 человек.

Лавров подчиняется напрямую Бастрыкину. Именно он в свое время участвовал в расследовании дела бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых и подозреваемых в вымогательстве взятки в биткоинах следователей ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова. Также Лавров вел дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (запрещенная в России экстремистская организация) и дело режиссера Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» о хищении субсидий Минкульта РФ под 130 млн рублей.

Следствие просило оставить Сергея Иванова под домашним арестом еще на три месяца. Фото: Ирина Плотникова

За расстрел гимназии ответят четверо?

На заседании Советского райсуда Казани ходатайство генерал-майора поддержал следователь Вадим Кутушев. Он сообщил, что срок следствия по делу продлен до 11 января 2022 года, и просил оставить Сергея Иванова под домашним арестом еще на три месяца.

Сам фигурант и его адвокат Талия Чернова представили документ — от должности директора ООО «Ваша безопасность» учредители отстранили еще 30 июля. Без этого поста никакого воздействия на свидетелей из числа подчиненных и контрагентов фирмы Иванов оказать не сможет, настаивала защита, заявив встречное ходатайство об отмене домашнего ареста либо существенном смягчении его условий.

Следователь парировал: обвиняемый может действовать и через учредителей, а еще при помощи жены и портала «Госуслуги», получить новый загранпаспорт взамен того, что добровольно сдал следствию, и попытаться скрыться.

— Считаю, в отношении меня применена слишком суровая мера пресечения, поскольку другие фигуранты того же уголовного дела — инженер ООО «СПМ» Зиганшин и директор гимназии №175 Валеева — ограничены лишь запретом определенных действий и подпиской о невыезде. В отличие от меня они могут работать, помогать своим семьям, полноценно участвовать в воспитании своих детей, — обратился к суду Иванов.

Слова обвиняемого, что к ответственности привлекается и руководитель учебного заведения, удивили не только председательствующего судью Сергея Жиляева. Новый статус Амины Валеевой силовики не афишировали, с ходатайством по избранию ей меры пресечения не выходили. Ведь ранее неоднократно сообщалось, что именно действия директора расстрелянной гимназии в режиме ЧП помогли спасти жизни: после первых же выстрелов она по школьному радио дала команду закрыть все двери и продублировала это сообщение в мессенджере для педагогов.

Сам фигурант и его адвокат Талия Чернова представили документ — от должности директора ООО «Ваша безопасность» учредители отстранили еще 30 июля. Фото: Ирина Плотникова

Большинство учителей требование выполнили. В классе 8 «А» двери остались открыты. Семерых учеников этого класса озверевший выпускник гимназии застрелил, учителя Диляру Галиуллину ранил.

Как стало известно «Реальному времени», еще 2 августа СК возбудил против директора дело по признакам преступной халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Задержания не было. С Амины Валеевой взяли подписку о невыезде и через пару дней предъявили ей обвинение по той же статье. Наказание за халатность с тяжкими последствиями — до семи лет лишения свободы.

В вину директору ставят и отсутствие профессиональной охраны в учебном заведении (которая ранее оплачивалась за счет родителей), и не устраненные до 11 мая пробелы в системах безопасности учебного заведения. Речь, в частности, о динамике громкоговорителя в расстрелянном классе: экспертиза показала, что в день трагедии он работал, но слишком тихо, по мнению следствия. Правда, рядом с тем же классом, в коридоре, динамик был полностью исправен.

С позицией силовиков директор во многом не согласна, в данный момент она проходит курс лечения из-за серьезных проблем со здоровьем, сообщают источники «Реального времени».

Амина Валеева стала четвертой обвиняемой в «расстрельном» деле после стрелка Ильназа Галявиева, инженера по монтажу, ремонту и обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина и директора ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова.

Амина Валеева стала четвертой обвиняемой в «расстрельном» деле. Фото: скриншот видео

Версия СК: госконтракт с фиктивно трудоустроенным исполнителем

Меру пресечения инженеру Зиганшину не продлевали. Избранный в июле запрет определенных действий распространяется на весь период следствия. Инженер занимался обслуживанием установленных в здании гимназии №175 систем звукового оповещения, и теперь обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Наказание за это преступление — до 10 лет лишения свободы.

Такое же обвинение предъявлено Сергею Иванову. По версии следствия, на посту директора «Вашей безопасности» он не обеспечил выполнение контракта с муниципальным департаментом телекоммуникационных технологий и не оказал услуги по обслуживанию систем контроля и управления доступом (сокращенно — СКУД) в гимназии №175.

«Установлено, что в период с 4 февраля 2020 года по 11 мая 2021 года Иванов привлек без оформления, трудоустройства и назначения на должность не имеющего необходимого образования Дюкова к обслуживанию СКУД в гимназии №175 и не довел до него особенности технического обслуживания СКУД, предусмотренного техзаданием вышеуказанного муниципального контракта», — поделился выводами СК следователь Вадим Кутушев.

С его слов, неквалифицированный монтажник попросту не проверял «усилие отжатия дверного полотна от рамы дверного блока, на который был установлен магнитный замок Bel-600s» — препятствие для несанкционированного доступа в учреждение и средство принудительного закрывания двери при входе-выходе.

Силовики выяснили — указанный работник Вячеслав Дюков имел удостоверение представителя ООО «Ваша безопасность», спецодежду компании, однако в действительности трудоустроен в фирму директором Ивановым не был. По версии следствия, обвиняемый директор, желая скрыть оказание ненадлежащих услуг, «обеспечил заключение договора фиктивного субподряда с ИП Сигачевой» и «фиктивное трудоустройство к ней Дюкова».

На заседании Советского райсуда Казани представитель СК сообщил, что сделано с момента сентябрьского продления меры пресечения по данному делу. Фото: Ирина Плотникова

— В результате ненадлежащего исполнения Ивановым услуг по муниципальному контракту не была выявлена неисправность магнитного замка, установленного на входной двери гимназии, в связи с чем не обеспечивалось принудительное закрытие двери при входе-выходе на объект, — сообщил суду Кутушев.

Иванов с обвинением категорически не согласен. Он настаивает на исправности замка и отмечает, что договор субподряда не является незаконным действием. По контракту фирма-подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика. После просмотра записей двух визитов Галявиева в гимназию у защиты появилась версия, что замок отключали принудительно на время массового прохода учеников. А стрелок этим воспользовался.

Впрочем, в гимназии уверяют: замок работал, но оказался слабоват.

170 экспертиз и подписка о неразглашении

На заседании Советского райсуда Казани представитель СК сообщил в цифрах, что сделано с момента сентябрьского продления меры пресечения по данному делу:

дополнительно допрошены более 500 потерпевших и более 300 свидетелей;

проведены 22 очные ставки и 21 следственный эксперимент;

проведены 240 осмотров записей камер видеонаблюдения, документов и предметов, изъятых по делу;

внесено 5 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления;

назначены 170 судебных экспертиз (включая судебно-техническую — по магнитному замку и входной двери в гимназию).

Следователь просил продлить срок домашнего ареста Иванову. Помощник прокурора Казани Лейсан Зиганшина эту позицию поддержала.

Обвиняемый и его адвокат были против. По словам Иванова, стресс на фоне уголовного дела обернулся резким ухудшением его здоровья, дала о себе знать перенесенная в 90-х черепно-мозговая травма: «Начались сильные головные боли, головокружение, шум в правом ухе».

После обследования на томографе врачи рекомендовали пройти обследование в отделении неврологии и прописали ряд препаратов, включая антидепрессанты, а еще регулярные прогулки быстрым шагом на свежем воздухе. Но по условиям домашнего ареста прогулки Иванову запрещены. Хотя следователи разрешили ему передвигаться без сопровождающих из ФСИН по городу, но только для посещения судебных заседаний и следственных действий. По мнению Иванова, такое доверие говорит о том, что версию о его возможном побеге силовики всерьез не рассматривают.

Еще бизнесмен пожаловался, что свободно посещать врача он не может: инспекторы ФСИН просят предоставлять из медучреждения справку с подтверждением обращения, а ряд медиков такие справки давать не хотят.

Еще одна сложность — вся финансовая нагрузка и сопровождение двух сыновей в школу и на тренировки легли на супругу обвиняемого. С его слов, из-за регулярных опозданий-отлучек на работе ей пригрозили увольнением. Родители Иванова могли бы поддержать семью, но, как уверяет обвиняемый, их приезд из Йошкар-Олы в Казань с проживанием в квартире Ивановых почему-то не одобрили надзирающие за домашним арестом. Впрочем, по словам арестанта, его родителям по 72 года и они сами нуждаются в помощи, а ему даже звонить запрещено.

Помощник прокурора Казани Лейсан Зиганшина. Фото: Ирина Плотникова

Адвокат обвиняемого Талия Чернова подчеркнула: «злосчастная дверь и установленный на ней замок давно изъяты, по ним проводится экспертиза», вся документация фирмы тоже у следователей, свидетели допрошены, с Дюковым даже очная ставка проведена. По мнению защитника, никакой реальной возможности помешать следствию у ее клиента нет. Напротив, есть желание помочь разобраться в технических особенностях систем контроля и управления доступом. Однако при назначении этой технической экспертизы защите даже не дали возможности поставить перед экспертом свои вопросы, а с назначением еще 169 экспертиз вообще не знакомили.

В перерыве заседания комментировать ход расследования адвокат отказалась, сославшись на подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

Председательствующий по делу судья Сергей Жиляев не нашел оснований для отмены или смягчения условий домашнего ареста и продлил его срок до 11 января 2022 года. Заметим, в июле именно этот судья отказал СК в заключении Иванова под стражу и назначил ему домашний арест.

На тот же срок вчера продлил содержание Галявиева в СИЗО Басманный суд Москвы. Обвиняемый участвовал в заседании дистанционно: сейчас он проходит новую стационарную психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге.